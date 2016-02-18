Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Стиль транситионал в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в классическом стиле Серый
Loading admin actions …

Баланс традиционности и современного стиля со смесью простых линий, нейтральных цветов и обилия света – это стиль транситионал, один из самых популярных для оформления интерьеров в США и Канаде.

Основанный на европейских классических стилях французского, английского и голландского происхождения он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.

Если вы считаете, что традиционный стиль слишком скучный, а современный – излишне простой, то выбирайте стиль транситионал, в котором можно совместить все ваши любимые элементы из 19-ого и 21-ого веков вместе взятых!

​Элегантный и гармоничный

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Бежевый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Результатом такого слияния становится элегантный дизайн, который является одновременно удобным и классическим по своей сути. Из-за его легкой эклектичности в стиле транситионал также может быть использована мебель в азиатском стиле или популярная в США мебель в стиле миссии или шейкер.

​Отделка в стиле транситионал

Appartement, 2012, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

В отделке стиль транситионал консервативен – мягкий ковролин, паркетная доска и керамическая плитка в мокрых зонах являются главными компонентами оформления. Стены, как правило, окрашены в светлые тона, а все акценты являются темными, что способствует созданию роскошной атмосферы простыми приемами.

​Мебель и текстиль

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

В стиле транситионал особенно популярна деревянная мебель из ценных и темных пород древесины – часто она имеет глянцевый отблеск, изогнутые линии и черные ножки. При этом современные вариации берберских ковров, ковры из сизаля, легкие плюшевые ковры и даже шкуры могут стать прекрасным декоративным акцентом в любой комнате.

Мягкая мебель и текстиль являются, пожалуй, главными элементами в стиле транситионал. Удобные классические диваны легких форм и светлых оттенков, с подушками и миниатюрными подлокотниками выглядят в таком интерьере просто идеально!

Шторы в стиле транситионал практически всегда однотонные или двухцветные, без орнамента или с простым орнаментом без изощренных рисунков и выполнены из жесткой ткани.

Картины и иллюстрации

Гостиная Ivantsov design studio Гостиная в классическом стиле
Ivantsov design studio

Гостиная

Ivantsov design studio
Ivantsov design studio
Ivantsov design studio

Картины в стиле транситионал могут быть разнообразными, но всегда – не привлекающими внимания, а сливающимся с интерьером. Это могут быть изображения зданий, карты, ботанические иллюстрации или схематичне старинные планы городов, а также картины, выполненные а абстрактном стиле.

Рамки при этом практически всегда выбираются черные, насыщенные и деревянные, нередко используются паспарту и легкое состаривание самой рамы и иллюстраций.

​Кухня

Кухня в стиле неоклассика vol.1 Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухня в стиле неоклассика vol.1

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухню в стиле транситионал особенно легко найти на Манхэттене или в Монреале. Здесь, в окружении роскоши и блеска, утонченные и облегченные линии классики смотрятся в центре атмосферы большого города очень аристократично.

​Цветовая гамма

Кухня - столовая "Shandan" Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухня – столовая Shandan

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Линии стиля транситионал, как правило, мягкие, элегантные и при этом умеренно классические. Цветовая палитра основывается на бежевых и серых оттенках, легких и воздушных, и темных акцентах для фокусирования внимания или дополнительного декора. Нейтральный цвет служит фоном, а игра красок, особенно сдержанная и изящная, разыгрывается на полутонах.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Встроенная деревянная мебель

Кабинет "Delicate Chic" vol. 3 Студия дизайна Дарьи Одарюк Рабочий кабинет в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кабинет Delicate Chic vol. 3

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Очень популярным элементом в дизайне гостиной, на кухне, в кабинете или в коридоре является встроенная деревянная мебель. Традиционно она представляет собой модули хранения с закрытыми полками и выдвижными ящиками в нижней трети модуля и открытыми полками разных размеров в верхней и средней части.

​Комфорт и удобство

Спальня Неоклассика vol.4 Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня Неоклассика vol.4

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

В стиле транситионал мы можем найти по всему дому дополнительные мягкие уголки – пару кресел в спальне, красивый мягкий подоконник в окне эркера или мягкую лавочку на лестничном холле второго этажа.

​Эталонный транситионал

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Смешение легких нейтральных оттенков с жирными и насыщенными, а также включение в интерьер элементов стиля ар-деко – хрустальных люстр, зеркал стар-барст, зеркальной мебели и особых орнаментов, является эталонным признаком стиля транситионал.

​Ванная комната

Salle de bain, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Ванная в классическом стиле Серый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

В ванной комнате стиль транситионал очень прост и традиционен – мрамор в отделке, столешницы из натурального камня, массивные деревянные темные туалетные столики и традиционная сантехника встречаются практически в каждом таком интерьере.

​Подходит ли вам стиль транситионал?

homify Гостиная в классическом стиле Бежевый
homify

homify
homify
homify

Если вы уравновешенный человек и любите гармонию и легкость во всех проявлениях нашей жизни, вам определенно стоит задуматься о том, чтобы выбрать стиль транситионал для оформления вашей квартиры или загородного дома.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Тренды 2016: самые модные оттенки;

— Самые красивые кухни.

Примеры кухонного редизайна
А вам какой элемент стиля транситионал нравится больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо