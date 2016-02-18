​Стиль транситионал в дизайне интерьера

Баланс традиционности и современного стиля со смесью простых линий, нейтральных цветов и обилия света – это стиль транситионал, один из самых популярных для оформления интерьеров в США и Канаде.

Основанный на европейских классических стилях французского, английского и голландского происхождения он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.

Если вы считаете, что традиционный стиль слишком скучный, а современный – излишне простой, то выбирайте стиль транситионал, в котором можно совместить все ваши любимые элементы из 19-ого и 21-ого веков вместе взятых!