​Стиль транситионал в дизайне интерьера

Баланс традиционности и современного стиля со смесью простых линий, нейтральных цветов и обилия света – это стиль транситионал, один из самых популярных для оформления интерьеров в США и Канаде.
Основанный на европейских классических стилях французского, английского и голландского происхождения он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.
Если вы считаете, что традиционный стиль слишком скучный, а современный – излишне простой, то выбирайте стиль транситионал, в котором можно совместить все ваши любимые элементы из 19-ого и 21-ого веков вместе взятых!
Результатом такого слияния становится элегантный дизайн, который является одновременно удобным и классическим по своей сути. Из-за его легкой эклектичности в стиле транситионал также может быть использована мебель в азиатском стиле или популярная в США мебель в стиле миссии или шейкер.
В отделке стиль транситионал консервативен – мягкий ковролин, паркетная доска и керамическая плитка в мокрых зонах являются главными компонентами оформления. Стены, как правило, окрашены в светлые тона, а все акценты являются темными, что способствует созданию роскошной атмосферы простыми приемами.
В стиле транситионал особенно популярна деревянная мебель из ценных и темных пород древесины – часто она имеет глянцевый отблеск, изогнутые линии и черные ножки. При этом современные вариации берберских ковров, ковры из сизаля, легкие плюшевые ковры и даже шкуры могут стать прекрасным декоративным акцентом в любой комнате.
Мягкая мебель и текстиль являются, пожалуй, главными элементами в стиле транситионал. Удобные классические диваны легких форм и светлых оттенков, с подушками и миниатюрными подлокотниками выглядят в таком интерьере просто идеально!
Шторы в стиле транситионал практически всегда однотонные или двухцветные, без орнамента или с простым орнаментом без изощренных рисунков и выполнены из жесткой ткани.
Картины в стиле транситионал могут быть разнообразными, но всегда – не привлекающими внимания, а сливающимся с интерьером. Это могут быть изображения зданий, карты, ботанические иллюстрации или схематичне старинные планы городов, а также картины, выполненные а абстрактном стиле.
Рамки при этом практически всегда выбираются черные, насыщенные и деревянные, нередко используются паспарту и легкое состаривание самой рамы и иллюстраций.
Кухню в стиле транситионал особенно легко найти на Манхэттене или в Монреале. Здесь, в окружении роскоши и блеска, утонченные и облегченные линии классики смотрятся в центре атмосферы большого города очень аристократично.
Shandan
Линии стиля транситионал, как правило, мягкие, элегантные и при этом умеренно классические. Цветовая палитра основывается на бежевых и серых оттенках, легких и воздушных, и темных акцентах для фокусирования внимания или дополнительного декора. Нейтральный цвет служит фоном, а игра красок, особенно сдержанная и изящная, разыгрывается на полутонах.
Delicate Chicvol. 3
Очень популярным элементом в дизайне гостиной, на кухне, в кабинете или в коридоре является встроенная деревянная мебель. Традиционно она представляет собой модули хранения с закрытыми полками и выдвижными ящиками в нижней трети модуля и открытыми полками разных размеров в верхней и средней части.
В стиле транситионал мы можем найти по всему дому дополнительные мягкие уголки – пару кресел в спальне, красивый мягкий подоконник в окне эркера или мягкую лавочку на лестничном холле второго этажа.
Смешение легких нейтральных оттенков с жирными и насыщенными, а также включение в интерьер элементов стиля ар-деко – хрустальных люстр, зеркал стар-барст, зеркальной мебели и особых орнаментов, является эталонным признаком стиля транситионал.
В ванной комнате стиль транситионал очень прост и традиционен – мрамор в отделке, столешницы из натурального камня, массивные деревянные темные туалетные столики и традиционная сантехника встречаются практически в каждом таком интерьере.
Если вы уравновешенный человек и любите гармонию и легкость во всех проявлениях нашей жизни, вам определенно стоит задуматься о том, чтобы выбрать стиль транситионал для оформления вашей квартиры или загородного дома.
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