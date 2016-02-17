Идеи дизайна модульной мебели для малогабаритных квартир

Модульная мебель в маленькой квартире – настоящее инновационное спасение! Она позволяет, не уменьшая функциональность, добавить интерьеру эстетики и сделать все зоны гармонично расположенными.
Дизайн малогабаритной квартиры – это всегда компромиссы, а модульная мебель позволяет организовать пространство наилучшим образом и в нужных вам пропорциях. Например, вам не нужна большая раковина, но вы не хотите отказываться от четырехконфорочной плиты, или в однокомнатной квартире вы хотите иметь и гостиную, и спальню одновременно, но не знаете, куда поставить диван, если не на кухню! Модульная мебель позволяет решить ваши проблемы самым легким и элегантным способом и сделать маленькую квартиру удобной и созданной специально для вас.
Модульная мебель бывает приставной – она добавляет определенные функции к другому предмету мебели, заставляя его быть мульти-комфортабельным или мульти-функциональным. Среди самых популярных решений – приставной столик для завтраков и ноутбука к кровати, приставной кофейный столик к дивану или, например, выдвижная разделочная доска на кухне, которая прячется в верхний ящик тумбы.
В данной статье мы рассмотрим различные варианты модульной мебели и небольших дополнений, которые наверняка заинтересуют владельцев малогабаритных квартир.
Стильный диванчик, который является и столовой, и гостиной – настоящее спасение для однокомнатной квартиры или студии! А если он расположен на лоджии в стиле бразильяно, где рядом разместился и кабинет, то уж подавно!
Как вы думаете, 3,5 метров достаточно, чтобы организовать по длине одной стены кухню с зоной TV? Да, если это квартира в стиле бразильяно!
Модульная мебель позволяет организовать легкий переход между зонами в нестандартной планировке. Здесь, например, гостиная и кабинет занимают правую часть большой комнаты, а кухня и столовая – левую, что смотрится очень аккуратно.
Модульная мебель также позволяет принимать гостей в маленькой квартире, без ущерба аккуратности интерьера. Например, в этой бразильской студии мы нашли барную стойку, которая в повседневное время используется еще и как тумба под TV для спальни и гостиной (которые находятся с обеих сторон от барной стойки).
А в вечернее время она может превратиться в столовую на 6 персон! Как? Очень просто! Получается это так – два стула остаются на месте, комод из-под зоны для TV перемещается в угол комнаты, телевизор ставится на него, освобождая столешницу. Затем стеклянные двери-слайдеры за TV сдвигаются в сторону кухни, и место под TV становится столом для еще 4-х персон!
Приставная полочка к дивану или приставной столик для ноутбука к кровати – шикарное решение для маленькой квартиры! Вы можете обеспечить себе не только новые места для хранения, но и место для организации декоративной экспозиции.
Если в вашей квартире прихожая стала частью гостиной, чтобы визуально увеличить все пространство, вы можете использовать модульную мебель и здесь. Например, в формате, который показан на фотографии выше – пуфик и столик в прихожей дополняются зеркалом, а слева начинается зона бара при гостиной, выполненная в той же гламурной манере.
Еще один вариант совмещения функций гостиной и кухни мы нашли в этом интерьере в стиле бразильяно – модульная мебель в данном случае спасла крохотную квартиру от слишком разноформатной мебели!
На лоджии вы можете устроить отличную зону отдыха с помощью утепления стен и специального подхода в стиле бразильяно. Здесь может разместиться сервировочная часть вашей кухни (если лоджия при кухне), парадная столовая или место для принятия гостей, если лоджия находится при гостиной в однокомнатной квартире. Пусть вас не смущает широкоугольный объектив, использованный для съемки верхней фотографии, создающий иллюзию большой площади. В типовой планировке при присоединении лоджии тоже окажется достаточно места для данной идеи!
Барная стойка на кухне в формате бразильяно почти всегда используется как дополнительное место для сервировки. Таким образом, кухня около 4-6 квадратов становится полноценной, удобной и парадной на вид.
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