Идеи дизайна модульной мебели для малогабаритных квартир

Модульная мебель в маленькой квартире – настоящее инновационное спасение! Она позволяет, не уменьшая функциональность, добавить интерьеру эстетики и сделать все зоны гармонично расположенными.

Дизайн малогабаритной квартиры – это всегда компромиссы, а модульная мебель позволяет организовать пространство наилучшим образом и в нужных вам пропорциях. Например, вам не нужна большая раковина, но вы не хотите отказываться от четырехконфорочной плиты, или в однокомнатной квартире вы хотите иметь и гостиную, и спальню одновременно, но не знаете, куда поставить диван, если не на кухню! Модульная мебель позволяет решить ваши проблемы самым легким и элегантным способом и сделать маленькую квартиру удобной и созданной специально для вас.

Модульная мебель бывает приставной – она добавляет определенные функции к другому предмету мебели, заставляя его быть мульти-комфортабельным или мульти-функциональным. Среди самых популярных решений – приставной столик для завтраков и ноутбука к кровати, приставной кофейный столик к дивану или, например, выдвижная разделочная доска на кухне, которая прячется в верхний ящик тумбы.

В данной статье мы рассмотрим различные варианты модульной мебели и небольших дополнений, которые наверняка заинтересуют владельцев малогабаритных квартир.