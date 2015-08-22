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Альтернативные экологичные дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
NEOLITH: Culinary Landscape, NEOLITH by TheSize NEOLITH by TheSize
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Забота об окружающей среде в наш век все чаще выходит на первый план и в строительном деле. Экономить такие важнейшие ресурсы, как электроэнергия и вода, нам теперь помогают инновационные технологии, а сами здания все чаще строятся из экологически чистых материалов, действительно безопасных для нашего здоровья. 

Часто дома нового типа сочетают повышенную энергоэффективность и новейший дизайн, а также оставляют гораздо меньший след в деле загрязнения природы. Такие коттеджи сейчас называются по-разному, например, «зелеными домами». Проектировщики рассчитывают на новых взыскательных хозяев, которых беспокоит будущее нашей планеты. 

В последние годы по всему миру было разработано множество альтернатив обычным домам, каждая из которых, как правило, максимально использует местные материалы наряду с умным расходованием ресурсов. Еще одним частым их преимуществом является быстровозводимость, так как многие дома являются модульными и могут быть сконструированы на месте в течение нескольких недель. 

О разных типах альтернативных экологичных домов на реальных примерах мы и расскажем в нашей статье.

Cube: 100 зеленых квадратных метров

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одно из направлений, которое распространилось в последние годы, связано с модульными домами. Часто компании предлагают целую линейку на выбор, чтобы будущий хозяин мог заказать точное количество спален под нужды своей семьи. Такие дома по цене гораздо более доступны, чем обычный коттедж. В данном случае, дом от архитектурного бюро Casas Cube имеет площадь в 100 квадратных метров и выполнен в современном стиле с использованием отделки из мрамора и древесины.

Преимуществом его конструкции является то, что он имеет очень низкое воздействие на окружающую среду и в то же время построен с использованием самых высококачественных материалов, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию.

Умный мобильный дом

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Фирма NOEM предлагает интересные варианты модульных домов, которые могут быть доставлены даже в самые труднодоступные места в дикой природе. Использование перерабатываемых материалов, таких как дерево, гарантирует, что процесс строительства является экологически чистым.

Современные дома в стиле NOEM

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Для таких экологичных домов компания разработала свой фирменный стиль, сочетающий яркий дизайн с завидной функциональностью. Экстерьер украшен натуральной древесиной и имеет очень оригинальный, почти футуристический образ.

С технической стороны этот дом включает в себя наиболее эффективные системы по сбережению ресурсов природы, а солнечные панели и система сборы дождевой воды позволяют самостоятельно добывать их.

Интеллектуальное убежище в объятиях природы

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Столовая комнатаСтолы
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

В эко-доме мы можем найти эффективность во всех отношениях, в том числе в планировке и дизайне интерьера. Каждый уголок в этой столовой дома NOEM с успехом используется.

Большие панорамные окна в «зеленых» домах способствуют прогреву помещений весной и осенью, что продлевает неотапливаемый сезон и экономит средства владельца.

Экологичные виллы от HEWITT

​Limpley Stoke Eco House, Hewitt Studios Hewitt Studios
Hewitt Studios

​Limpley Stoke Eco House

Hewitt Studios
Hewitt Studios
Hewitt Studios

Мы часто думаем, что для достижения определенной степени комфорта в загородном доме придется тратить большие суммы денег. С другой стороны, мы хотим вложить средства с умом и создать идеальный дом для своей семьи, не вредя при этом природе.

Лондонское бюро HEWITT предлагает свое решение всех проблем загородного строительства со своим проектом LIMPLEY STOKE Eco House.

Дизайн интерьера в стиле HEWITT

​Limpley Stoke Eco House, Hewitt Studios Hewitt Studios
Hewitt Studios

​Limpley Stoke Eco House

Hewitt Studios
Hewitt Studios
Hewitt Studios

Материалы, которые используются в любом эко-доме, должны быть натуральными. Так, бюро HEWITT остановило выбор на традиционном дереве, которое имеет высокие изоляционные свойства, прекрасные эстетические характеристики и воспринимается любым человеком, как уютное дополнение к любому интерьеру.

Кроме того, пористая структура дерева позволяет добиться хорошей звукоизоляции. Еще одним из преимуществ древесины является то, что она пригодна для вторичной переработки.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

«Зеленый» зеленый дом

Casa CorManca, PAUL CREMOUX studio PAUL CREMOUX studio Модерн
PAUL CREMOUX studio

PAUL CREMOUX studio
PAUL CREMOUX studio
PAUL CREMOUX studio

Природа дала нам очень много инструментов для того, чтобы сделать свое жилище теплым и безопасным. В сфере альтернативного эко-строительства все чаще прослеживается тренд «зеленых» крыш, которые на самом деле построены по классическому варианту землянки.

Такая крыша или стена не просто создает ощущение приближенности к природе и является модным акцентом, но и защищает от вредных электромагнитных излучений. А еще зеленые крыши могут держать дом прохладным летом и сохранять тепло зимой.

Глоток свежего воздуха

Casa CorManca, PAUL CREMOUX studio PAUL CREMOUX studio Модерн
PAUL CREMOUX studio

PAUL CREMOUX studio
PAUL CREMOUX studio
PAUL CREMOUX studio

Интеграция в одном проекте зеленых крыш и вертикальных садов гарантирует наслаждение чистым воздухом в вашем доме. Растения очищают воздух, поддерживают оптимальную влагу и являются ключевым фактором в деле снижении уровня стресса городского населения. Не стесняйтесь, когда дело доходит до заполнения вашего дома цветами!

На фотографии слева и выше вы видите работы студии PAUL CREMOUX из Мексики.

Погрузитесь в природу

NEOLITH: Culinary Landscape, NEOLITH by TheSize NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize

NEOLITH: Culinary Landscape

NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize

Панорамное остекление имеет мощные предпосылки для использования в современном эко-строительстве, и дело не только в любовании пейзажами. Психологический аспект очень важен в создании интерьера дома, который может стать вашим любимым местом на земле. Достаточное количество воздуха, солнечного света и ощущение простора переоценить невозможно.

Продукты вторичной переработки

Casa Gerard, una vivienda ecoeficiente , Chiralt Arquitectos Chiralt Arquitectos Дома в стиле модерн
Chiralt Arquitectos

Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos

Еще одной альтернативой для снижения влияния строительства на природу может стать использование продуктов вторичной переработки, что, кроме всего прочего, поможет сэкономить вам средства.

Больше об использовании древесины в интерьере вашего дома или квартиры вы можете узнать в другой нашей статье.

А проект сборного экологичного дома мы уже показывали вам ранее, как и прекрасный модульный дом, который возводится за один день.

Деревянное королевство
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