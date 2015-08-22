Альтернативные экологичные дома

Забота об окружающей среде в наш век все чаще выходит на первый план и в строительном деле. Экономить такие важнейшие ресурсы, как электроэнергия и вода, нам теперь помогают инновационные технологии, а сами здания все чаще строятся из экологически чистых материалов, действительно безопасных для нашего здоровья.

Часто дома нового типа сочетают повышенную энергоэффективность и новейший дизайн, а также оставляют гораздо меньший след в деле загрязнения природы. Такие коттеджи сейчас называются по-разному, например, «зелеными домами». Проектировщики рассчитывают на новых взыскательных хозяев, которых беспокоит будущее нашей планеты.

В последние годы по всему миру было разработано множество альтернатив обычным домам, каждая из которых, как правило, максимально использует местные материалы наряду с умным расходованием ресурсов. Еще одним частым их преимуществом является быстровозводимость, так как многие дома являются модульными и могут быть сконструированы на месте в течение нескольких недель.

О разных типах альтернативных экологичных домов на реальных примерах мы и расскажем в нашей статье.