Альтернативные экологичные дома

Забота об окружающей среде в наш век все чаще выходит на первый план и в строительном деле. Экономить такие важнейшие ресурсы, как электроэнергия и вода, нам теперь помогают инновационные технологии, а сами здания все чаще строятся из экологически чистых материалов, действительно безопасных для нашего здоровья.
Часто дома нового типа сочетают повышенную энергоэффективность и новейший дизайн, а также оставляют гораздо меньший след в деле загрязнения природы. Такие коттеджи сейчас называются по-разному, например, «зелеными домами». Проектировщики рассчитывают на новых взыскательных хозяев, которых беспокоит будущее нашей планеты.
В последние годы по всему миру было разработано множество альтернатив обычным домам, каждая из которых, как правило, максимально использует местные материалы наряду с умным расходованием ресурсов. Еще одним частым их преимуществом является быстровозводимость, так как многие дома являются модульными и могут быть сконструированы на месте в течение нескольких недель.
О разных типах альтернативных экологичных домов на реальных примерах мы и расскажем в нашей статье.
Одно из направлений, которое распространилось в последние годы, связано с модульными домами. Часто компании предлагают целую линейку на выбор, чтобы будущий хозяин мог заказать точное количество спален под нужды своей семьи. Такие дома по цене гораздо более доступны, чем обычный коттедж. В данном случае, дом от архитектурного бюро Casas Cube имеет площадь в 100 квадратных метров и выполнен в современном стиле с использованием отделки из мрамора и древесины.
Преимуществом его конструкции является то, что он имеет очень низкое воздействие на окружающую среду и в то же время построен с использованием самых высококачественных материалов, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию.
Фирма NOEM предлагает интересные варианты модульных домов, которые могут быть доставлены даже в самые труднодоступные места в дикой природе. Использование перерабатываемых материалов, таких как дерево, гарантирует, что процесс строительства является экологически чистым.
Для таких экологичных домов компания разработала свой фирменный стиль, сочетающий яркий дизайн с завидной функциональностью. Экстерьер украшен натуральной древесиной и имеет очень оригинальный, почти футуристический образ.
С технической стороны этот дом включает в себя наиболее эффективные системы по сбережению ресурсов природы, а солнечные панели и система сборы дождевой воды позволяют самостоятельно добывать их.
В эко-доме мы можем найти эффективность во всех отношениях, в том числе в планировке и дизайне интерьера. Каждый уголок в этой столовой дома NOEM с успехом используется.
Большие панорамные окна в «зеленых» домах способствуют прогреву помещений весной и осенью, что продлевает неотапливаемый сезон и экономит средства владельца.
Мы часто думаем, что для достижения определенной степени комфорта в загородном доме придется тратить большие суммы денег. С другой стороны, мы хотим вложить средства с умом и создать идеальный дом для своей семьи, не вредя при этом природе.
Лондонское бюро HEWITT предлагает свое решение всех проблем загородного строительства со своим проектом LIMPLEY STOKE Eco House.
Материалы, которые используются в любом эко-доме, должны быть натуральными. Так, бюро HEWITT остановило выбор на традиционном дереве, которое имеет высокие изоляционные свойства, прекрасные эстетические характеристики и воспринимается любым человеком, как уютное дополнение к любому интерьеру.
Кроме того, пористая структура дерева позволяет добиться хорошей звукоизоляции. Еще одним из преимуществ древесины является то, что она пригодна для вторичной переработки.
Природа дала нам очень много инструментов для того, чтобы сделать свое жилище теплым и безопасным. В сфере альтернативного эко-строительства все чаще прослеживается тренд «зеленых» крыш, которые на самом деле построены по классическому варианту землянки.
Такая крыша или стена не просто создает ощущение приближенности к природе и является модным акцентом, но и защищает от вредных электромагнитных излучений. А еще зеленые крыши могут держать дом прохладным летом и сохранять тепло зимой.
Интеграция в одном проекте зеленых крыш и вертикальных садов гарантирует наслаждение чистым воздухом в вашем доме. Растения очищают воздух, поддерживают оптимальную влагу и являются ключевым фактором в деле снижении уровня стресса городского населения. Не стесняйтесь, когда дело доходит до заполнения вашего дома цветами!
На фотографии слева и выше вы видите работы студии PAUL CREMOUX из Мексики.
Панорамное остекление имеет мощные предпосылки для использования в современном эко-строительстве, и дело не только в любовании пейзажами. Психологический аспект очень важен в создании интерьера дома, который может стать вашим любимым местом на земле. Достаточное количество воздуха, солнечного света и ощущение простора переоценить невозможно.
Еще одной альтернативой для снижения влияния строительства на природу может стать использование продуктов вторичной переработки, что, кроме всего прочего, поможет сэкономить вам средства.
Больше об использовании древесины в интерьере вашего дома или квартиры вы можете узнать в другой нашей статье.
А проект сборного экологичного дома мы уже показывали вам ранее, как и прекрасный модульный дом, который возводится за один день.