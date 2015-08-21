Уникальные секреты декора из Амстердама

Сегодня мы проведем вас по старинному особняку, расположенному в Амстердаме и профессионально отреставрированному дизайнерами из студии Binnenvorm.



Сам дом построен в 20-х годах прошлого века. Перед внутренним преображением был проведен его капитальный ремонт. Замена крыши, реставрация балконов, фасада и внутренних коммуникаций — все работы направлены на то, чтобы на основе исторического особняка сделать идеальный дом для идеальной семьи.

Будьте внимательны к деталям интерьера и почувствуйте характер этого места! В его стенах спрятаны секреты того, как разные поколения вместе создают общий облик этого дома.