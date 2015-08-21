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Уникальные секреты декора из Амстердама

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Стены и полОбои
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Сегодня мы проведем вас по старинному особняку, расположенному в Амстердаме и профессионально отреставрированному дизайнерами из студии Binnenvorm.

Сам дом построен в 20-х годах прошлого века. Перед внутренним преображением был проведен его капитальный ремонт. Замена крыши, реставрация балконов, фасада и внутренних коммуникаций — все работы направлены на то, чтобы на основе исторического особняка сделать идеальный дом для идеальной семьи.

Будьте внимательны к деталям интерьера и почувствуйте характер этого места! В его стенах спрятаны секреты того, как разные поколения вместе создают общий облик этого дома.

Вид с улицы

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Дома в классическом стиле
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Сберечь аутентичность здания — первостепенная задача в ходе подобной реконструкции. Конечно же, в данном проекте были проведены большие изменения в конструкции, чтобы сделать дом более подходящим для современной жизни. Но, архитектор проекта смог не только сохранить уникальный характер старого дома, но и, одновременно, обновить его, осовременить.

Внутри были использованы интересные замыслы в дизайне интерьера, а оформление позволило совместить прошлое и настоящее в самом гармоничном варианте.

Давайте вместе посмотрим на эту прекрасную реконструкцию, ведь это одно наслаждение — наблюдать за тем, как старые здания получают новую жизнь!

Столовая

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Столовая комната в эклектичном стиле
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

В этой комнате интерьер имеет особую концептуальную основу. Атмосфера Востока была выбрана для столовой, чтобы максимально использовать возможности помещения. Здесь вы найдете и этнические декоративные объекты, и эклектичное смешение стилей, и современную эстетику.

Эта комната действительно является той, в которой можно отдыхать всей семьей, наслаждаясь временем, проведенным друг с другом.

Большое количество света, удобная мебель, наличие камина и легкодоступный выход в сад делают столовую самой любимой комнатой для хозяев.

Кухня шефа

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Кухня в стиле модерн
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Нержавеющая сталь — идеальный материал для рабочей зоны кухни, она элегантна и абсолютно гигиенична. Такая кухня выглядит очень профессионально, она похожа не те, что используются лучшими шеф-поварами.

Просто помните, что промышленный шарм может быть тождественен изящному дизайну!

Вид кухни из столовой

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Кухня в стиле модерн
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

С этой точки мы рассматриваем красивые черные шкафы со встроенной бытовой техникой. Здесь вполне достаточно мест хранения как для крупногабаритных хозяйственных вещей, так и для мелочей.

Больше прекрасных интерьеров вы можете посмотреть в нашей тематической фото-коллекции.

Гостиная

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Гостиные в эклектичном стиле
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

В этой комнате мы видим определенную комбинацию современной черно-белой цветовой палитры и минималистичной мебели с винтажным настроением. Эклектичные декоративные вазы, оригинальный торшер в виде лампочки и необычный постер создают идеальное настроение для коктейльной вечеринки.

Зимний сад

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Стены и полОбои
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Не забывайте, что мы находимся в доме постройки двадцатых годов. Этот зимний сад помогает нам окунуться в атмосферу ретро, когда тропические акценты использовались в богатых домах повсеместно. Домашние попугайчики имеют возможность летать по всей комнате, не пугая хозяев возможной порчей мебели.

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Оригинальная лестница

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Особняк приобретен хозяевами из-за его хорошего расположения и исторического характера. Но на этой фотографии мы видим еще одну из причин, почему дом мгновенно стал любимым всеми. Оригинальная лестница с красивыми перилами была выкрашена в черный цвет и сохранила множество воспоминаний.

Стекло и бетон

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm Ванная комнатаВанны и душевые
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Ванная комната оформлена в максимально практичном стиле современного минимализма. Душевая кабина из стекла, сантехника из нержавеющей стали и серая цветовая гамма будто созданы для того, чтобы уравновешивать историческое наследие этого дома.

Все дизайнерские решения для интерьера этого дома гармонично дополняют друг друга. Хороший, вдохновляющий пример реконструкции с уважением к прошлому!

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