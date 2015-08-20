Дом в другом измерении

Созданный на основе здания бывшей религиозной семинарии, этот дом нуждался в реконструкции и обновлении. Архитекторы остановили свой выбор на современном минималистичном фасаде с использованием сразу нескольких материалов отделки.

Легкий и яркий, этот фасад по-разному выглядит в течение дня. Днем он, как добротный краснокирпичный коттедж с небольшим добавлением белого. Вечером же, благодаря необычным формам крыши на балконе с круглыми световыми окнами и привлекательной подсветке, дом превращается в космический звездолет.