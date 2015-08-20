Дом в другом измерении

Если вы хотите посмотреть на захватывающий, современный, уютный и красочный дом, мы приготовили для вас фото-тур по Residencia R! Над проектом работало архитектурное бюро Arquitectura en Proceso из района Чихуахуа, Мексика.
Созданный на основе здания бывшей религиозной семинарии, этот дом нуждался в реконструкции и обновлении. Архитекторы остановили свой выбор на современном минималистичном фасаде с использованием сразу нескольких материалов отделки.
Легкий и яркий, этот фасад по-разному выглядит в течение дня. Днем он, как добротный краснокирпичный коттедж с небольшим добавлением белого. Вечером же, благодаря необычным формам крыши на балконе с круглыми световыми окнами и привлекательной подсветке, дом превращается в космический звездолет.
Зеленое пространство, находящееся между улицей и самим домом, называется палисадником. Как правило, его дизайну не всегда уделяют должное внимание. В этом же проекте машина подъезжает на цокольный этаж в правой части участка, поэтому была возможность создать прекрасный зеленый мини-сад.
Дорожка оформлена с помощью бетонных плит, которые положены по две на расстоянии среднего шага человека. Несколько символичных кактусов в левом углу имеют собственную подсветку, отчего становятся сюрреалистичными, а небольшие вкрапления пурпурных и мятных растений добавляют цветового контраста.
Кухня имеет сдержанный дизайн интерьера, но полна тепла и элегантности! Все здесь покрыто древесиной — от гарнитура до пола, от стен до бытовой техники, спрятанной за деревянными фасадами.
Теплый гостеприимный балкон соединяет несколько комнат в доме, в том числе кухню, столовую и гостиную. Здесь хорошо подышать свежим воздухом во время дружеских посиделок и поговорить по душам. Необычная игра текстур — натурального каменного пола и необычной реечной крыши — делает это место весьма креативным.
По-настоящему же нестандартный интерьер находится во второй гостиной. Контраст классических дизайнерских приемов в зоне барной стойки и футуристического дизайна в самой гостиной играет на руку хозяину. Здесь не только интересно собрать гостей, но и сам интерьер настраивает на нужный веселый лад.
Такая комната, может быть, станет обыденной частью коттеджа 22-века: интересная, оригинальная и призванная в первую очередь удивить и сделать жизнь интересней.
Полированное темное дерево, глянцевая белая керамика и белоснежные стены… Эта комната похожа на футуристический спа-салон, где есть все для того, чтобы отдохнуть и получить заряд бодрости.
Небольшое количество естественного света множество раз отражается в зеркалах, которые расположены напротив друг друга, и делает комнату практически светящейся изнутри.
Выйдя на задний дворик, мы обнаруживаем перед собой большую зеленую поляну для игр детей и небольшое круглое патио для взрослых. Оно вымощено тем же камнем, что и балкон, а глиняные оттенки наравне с кирпичной стеной создают атмосферу уюта.
Такое местечко выводит загородную жизнь на новый уровень. Наравне с традиционной беседкой, патио создает дополнительную зону отдыха, но выглядит гораздо более современно и интересно. А еще патио не имеет крыши, что позволяет наслаждаться природой во всей красе и потому ощущается, как маленький рай на земле.
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А о том, как оборудовать зону отдыха даже на 6 дачных сотках, можно узнать в другой нашей статье.