У счастья янтарный цвет

Архитектору, которому предстоит проектировать коттедж в живописном месте, лесу или на берегу водоема, помимо технических вопросов приходится решать, как максимально правильно использовать сильные стороны участка, не вредя при этом окружающей среде.

Подстраивание самого проекта под местность — дело не только инженерных вопросов, но и стиля. Под конкретный климат и даже породу деревьев создается экстерьер дома, который должен при всей своей инновационности стать гармоничным продолжением природы. Необходимо вписать объект в ландшафт, обеспечив ему наилучшие виды из окон и грамотно сориентировав по сторонам света. Освещение в течение дня очень сильно влияет на настроение в каждой комнате, а терраса для завтраков с видом на восход уже прилагается как бонус.