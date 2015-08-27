У счастья янтарный цвет

Этот проект, который кого угодно «заставит» полюбить и проникнуться всей красотой минималистичных экстерьеров, создан бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT.
Архитектору, которому предстоит проектировать коттедж в живописном месте, лесу или на берегу водоема, помимо технических вопросов приходится решать, как максимально правильно использовать сильные стороны участка, не вредя при этом окружающей среде.
Подстраивание самого проекта под местность — дело не только инженерных вопросов, но и стиля. Под конкретный климат и даже породу деревьев создается экстерьер дома, который должен при всей своей инновационности стать гармоничным продолжением природы. Необходимо вписать объект в ландшафт, обеспечив ему наилучшие виды из окон и грамотно сориентировав по сторонам света. Освещение в течение дня очень сильно влияет на настроение в каждой комнате, а терраса для завтраков с видом на восход уже прилагается как бонус.
Сохранить рациональную планировку всех помещений, исходя из данных характеристик, бывает не просто. Сделать при этом дом выразительным, но не заглушающим красоту природы, становится задачей и вовсе глубоко профессиональной.
Сияющий экстерьер этого дома выглядит особенно волшебно в сумерках. Светильники на фасаде и панорамное остекление, сквозь которое видны теплые комнаты, согревают одним своим взглядом. Отделка дома натуральным деревом только усиливает впечатление уютного, традиционного очага, хотя сам коттедж построен в стиле передового минимализма.
Минималистичная гостиная с пышной мягкой мебелью, в синеве которой, кажется, можно утонуть, имеет двусветное панорамное остекление с видом на березовую рощу и террасу при доме.
Помимо традиционной зоны просмотра телевизора и стеллажей для книг мы находим здесь встроенный камин и планировку открытого типа, которая позволяет ощущать дом, как единое целое.
В одной из зон гостиной находится лестница на второй этаж, которая ведет на внутренний балкон. С последнего открывается прекрасный вид на окружающую природу.
Брутальный минимализм нас ждет на кухне, где сложные текстуры сочетаются с простыми формами. Лакированная белая столешница слегка разбавляет глубокие оттенки гарнитура и кирпичной стены грифельного цвета, а прозрачные барные стулья визуально практически незаметны.
Участок, на котором строился дом, представлял собой небольшую полянку на краю березовой рощи. Хоть она и располагалась в конце участка, автором проекта и заказчиком было принято решение построить дом на свободном от деревьев месте, чтобы сохранить всю ее аутентичность. В столовой особенно хорошо скопирована атмосфера березовой рощи, с ее молочно-белыми акцентами в дизайне интерьера.
Эта комната дома предназначена в первую очередь для спокойного чтения книг долгой зимой. Здесь можно уединиться и с ноутбуком, удобно устроившись на одном из диваном. Интерьер комнаты составлен всего из нескольких форм — стеллажа, двух диванов, ковра и люстры со столиком, что позволяет сохранить ощущение простора и расслабляющий эффект большой и светлой комнаты.
Акцентная стена в спальне оригинально выполнена из темной породы дерева, при том, что остальная мебель в интерьере выглядит немного футуристично. Интересное контрастное сочетание приводит к эклектичному и весьма интересному интерьеру, который даже после нескольких лет жизни в нем будет оставаться свежим для взгляда.
С улицы здание будто показывает другую грань своей личности. В сторону заднего дворика — более просторное и открытое остекление, здесь же большие окна сплошь завешаны матовыми шторами, чтобы сохранить как приватность, так и шарм.
Каждое дерево в палисаднике оформлено минималистичными клумбами, в основном, низкорослыми хвойниками. Остальное пространство занимает газон.
Над проектом работали: Александр Жидков, Артем Чернов, Денис Давыдов, Илья Насонов, Мария Наседкина, Алексей Ледовских, Виктор Фоменко. Фотограф: Евгений Кулибаба.