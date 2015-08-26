Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Царь домов в поселке Брюховичи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Эффектный коттедж в стиле модерн построен бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT и показывает нам будущее частной архитектуры.

Дом, созданный на основе нескольких простых форм, которые визуально разграничены в экстерьере дизайнерскими приемами, все чаще становится пределом мечтаний городской семьи, которая хочет перебраться в пригород.

5 главных элементов дома в стиле модерн

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Внимательно присмотревшись к общему виду здания, вы увидите, что он, по сути, имеет 5 отделенных друг от друга зон с различной функциональностью. Начиная с самых основных, таких как первый общественный этаж с необходимыми кухней и столовой и второй со спальнями, мы также замечаем отдельную открытую террасу, крытое патио и оформленный панорамным остеклением куб двусветной гостиной.

Терраса

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Терраса под открытым небом становится излюбленным местом семьи на время летних каникул, когда здесь не только играют дети и принимают солнечные ванны родители, но и собираются друзья.

Заметьте, что в то время как классические стили призывают нас к тому, чтобы украшать здания для создания определенного образа, современные экстерьеры в первую очередь имеют функциональную основу. Панорамные окна здесь являются основным приемом для создания повышенного уровня комфорта для всей семьи, ведь на наше самочувствие и здоровье очень сильно зависят от количества солнечного света.

Ощущение простора, а при строительстве за городом еще и единения с природой, особенно хорошо влияет на новое поколение, воспитывая детей в изобилии света, зелени и чистого воздуха.

Патио

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В противовес террасе, патио — скорее место для вечернего, чем для дневного пребывания. Столовая зона предназначена здесь для поздних обедов и званых ужинов, а лаунж вокруг костра помогает продлить наслаждение природой за счет тепла.

Заметьте, что патио физически является пристройкой к основной конструкции дома, что позволяет разграничить эти две зоны и комфортно принимать гостей в то время, когда, например, дети делают домашнее задание из школы в своих спальнях.

Отсутствие окон на патио также отлично сказывается на приватности данной зоны и позволяет ощущать его как бонусную полезную площадь, не связанную с домом.

Ландшафтный дизайн

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В стиле модерн приемы ландшафтного дизайна чаще всего сводятся к минималистичным длинным или квадратным клумбам, мощеным дорожкам и подсветке различных насаждений. В этот раз архитектор решает выйти за рамки общепринятого и использовать в своей работе такой модный тренд, как плетеные скульптуры в саду.

Царь зверей, бесстрашный лев с пышной гривой будто охранят дом от непрошеных гостей. Детям наверняка понравится играть вокруг скульптуры и придумывать собственные истории о том, как лев появился у них дома, а гости уж точно не смогут удержаться от снимка рядом с большой кошкой.

Навес для автомобилей

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Отдельно от дома со стороны улицы мы можем найти еще один элемент проекта, абсолютно незаметный со стороны семейного заднего дворика. Навес на три автомобиля выполнен из натурального дерева и имеет открытое сообщение с парадным входом с помощью зеленого экрана с плетистыми растениями.

Великолепные современные виллы
А вам нравятся коттеджи с большими площадками для отдыха на свежем воздухе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо