Царь домов в поселке Брюховичи

Эффектный коттедж в стиле модерн построен бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT и показывает нам будущее частной архитектуры.
Дом, созданный на основе нескольких простых форм, которые визуально разграничены в экстерьере дизайнерскими приемами, все чаще становится пределом мечтаний городской семьи, которая хочет перебраться в пригород.
Внимательно присмотревшись к общему виду здания, вы увидите, что он, по сути, имеет 5 отделенных друг от друга зон с различной функциональностью. Начиная с самых основных, таких как первый общественный этаж с необходимыми кухней и столовой и второй со спальнями, мы также замечаем отдельную открытую террасу, крытое патио и оформленный панорамным остеклением куб двусветной гостиной.
Терраса под открытым небом становится излюбленным местом семьи на время летних каникул, когда здесь не только играют дети и принимают солнечные ванны родители, но и собираются друзья.
Заметьте, что в то время как классические стили призывают нас к тому, чтобы украшать здания для создания определенного образа, современные экстерьеры в первую очередь имеют функциональную основу. Панорамные окна здесь являются основным приемом для создания повышенного уровня комфорта для всей семьи, ведь на наше самочувствие и здоровье очень сильно зависят от количества солнечного света.
Ощущение простора, а при строительстве за городом еще и единения с природой, особенно хорошо влияет на новое поколение, воспитывая детей в изобилии света, зелени и чистого воздуха.
В противовес террасе, патио — скорее место для вечернего, чем для дневного пребывания. Столовая зона предназначена здесь для поздних обедов и званых ужинов, а лаунж вокруг костра помогает продлить наслаждение природой за счет тепла.
Заметьте, что патио физически является пристройкой к основной конструкции дома, что позволяет разграничить эти две зоны и комфортно принимать гостей в то время, когда, например, дети делают домашнее задание из школы в своих спальнях.
Отсутствие окон на патио также отлично сказывается на приватности данной зоны и позволяет ощущать его как бонусную полезную площадь, не связанную с домом.
В стиле модерн приемы ландшафтного дизайна чаще всего сводятся к минималистичным длинным или квадратным клумбам, мощеным дорожкам и подсветке различных насаждений. В этот раз архитектор решает выйти за рамки общепринятого и использовать в своей работе такой модный тренд, как плетеные скульптуры в саду.
Царь зверей, бесстрашный лев с пышной гривой будто охранят дом от непрошеных гостей. Детям наверняка понравится играть вокруг скульптуры и придумывать собственные истории о том, как лев появился у них дома, а гости уж точно не смогут удержаться от снимка рядом с большой кошкой.
Отдельно от дома со стороны улицы мы можем найти еще один элемент проекта, абсолютно незаметный со стороны семейного заднего дворика. Навес на три автомобиля выполнен из натурального дерева и имеет открытое сообщение с парадным входом с помощью зеленого экрана с плетистыми растениями.