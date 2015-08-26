Царь домов в поселке Брюховичи

Терраса под открытым небом становится излюбленным местом семьи на время летних каникул, когда здесь не только играют дети и принимают солнечные ванны родители, но и собираются друзья.

Заметьте, что в то время как классические стили призывают нас к тому, чтобы украшать здания для создания определенного образа, современные экстерьеры в первую очередь имеют функциональную основу. Панорамные окна здесь являются основным приемом для создания повышенного уровня комфорта для всей семьи, ведь на наше самочувствие и здоровье очень сильно зависят от количества солнечного света.

Ощущение простора, а при строительстве за городом еще и единения с природой, особенно хорошо влияет на новое поколение, воспитывая детей в изобилии света, зелени и чистого воздуха.