Стильный коттедж в сосновом бору

Несколько дорожек позволяют успешно использовать весь сад для семейных прогулок, а новые хвойные насаждения вскоре станут частью естественной эко-системы на участке.

Очень удобно, что по периметру здания расположилась мощеная дорожка. Только что приехавшие гости могут, не заходя в дом, оказаться на террасе, где их ждет дружеский прием.

От гаража, в привычном его представлении, хозяева и архитектор решили отказаться. Он был заменен теневым навесом в виде перголированной структуры, что отлично сочетается с общей концепцией коттеджа. Также решили заменить на газонную георешетку традиционное тротуарное мощение перед домом и на всей площади парковки.