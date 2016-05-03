Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стильный коттедж в сосновом бору

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в загородном поселке «Охтинский парк», ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Оригинальный проект от бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT построен на участке ромбовидной формы в загородном поселке «Охтинский парк».

Здесь, на территории вечнозеленого соснового бора, царит атмосфера дикого природного мира. Сквозь весь поселок протекает небольшая речка, и практически каждая живущая здесь семья заботится о том, чтобы их дом был близок к природе.

Современный эко-минимализм

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

С самого начала работ над проектом у архитектора с заказчиком была общая идея — создать дом, максимально дружественный по отношению к естественной среде и местному ландшафту. В процессе стремились сохранить как можно больше деревьев на участке, вписав дом площадью 250 квадратных метров в пейзаж.

На участке

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Несколько дорожек позволяют успешно использовать весь сад для семейных прогулок, а новые хвойные насаждения вскоре станут частью естественной эко-системы на участке.

Очень удобно, что по периметру здания расположилась мощеная дорожка. Только что приехавшие гости могут, не заходя в дом, оказаться на террасе, где их ждет дружеский прием.

От гаража, в привычном его представлении, хозяева и архитектор решили отказаться. Он был заменен теневым навесом в виде перголированной структуры, что отлично сочетается с общей концепцией коттеджа. Также решили заменить на газонную георешетку традиционное тротуарное мощение перед домом и на всей площади парковки.

Гостиная

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В центральной части дома находится двухсветная гостиная с открытой лестницей, изящно дополняющей интерьер. Пространство первого этажа максимально свободно, а все зоны не имеют четких границ и плавно перетекают одна в другую в лучших традициях минимализма.

Стильный интерьер гостиной грамотно составлен из теплых и светлых оттенков, а также разбавлен ярко-зеленым акцентами.

А через большие окна открывается прекрасный вид на окружающую природу, и сквозь ветви сосновых деревьев во все помещения проникают теплые, но не прямые солнечные лучи.

Внутренний балкон

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

На этой фотографии мы видим, что лестничный холл расположен прямо в гостиной, за которой находится столовая и кухня с островом. Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем на внутренний балкон, который, благодаря своей просторной площади, стал также библиотекой и кабинетом.

Оригинальная отделка потолка деревом со встроенной подсветкой, которая повторяет формы деревянных реек, выглядит просто фантастично вкупе с металлическими люстрами в форме шаров. Обратите внимание и на то, что телевизор вписан в декоративную черную лакированную панель на стене гостиной, что делает интерьер немного футуристическим.

Блаженный интерьер ванной комнаты

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Ванная комната в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Сочетание современных дизайнерских приемов с натуральной древесиной иногда дает волшебные результаты. В этой ванной кажется, что вы находитесь в абсолютно спокойном месте на краю света, и все что от вас требуется, это отдыхать.

Вид с улицы

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

На втором этаже, в левом крыле дома находится мастер-спальня с выходом на крытую террасу, а две детские расположены в правом крыле. Конструкция дома представляет собой монолитный каркас, тогда как стены построены из керамических блоков.

Снаружи здание отделано фасадной доской и структурированной системой из волокнисто-цементных плит. Сочетание двух материалов в стиле минимализм всегда оказывается очень эффектным решением для фасада.

Новый уровень комфорта

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Система отопления в данном проекте представлена не стандартными радиаторами, а встроена в пол каждой комнаты и расположилась по периметру. Это позволяет установить во всех комнатах стеклянные двери-слайдеры и не загораживать вид из панорамных окон.

А ведь именно из-за расположения в сосновом бору и был куплен данный участок, и наслаждение прекрасными пейзажами — одно из главных преимуществ жизни на природе.

Посмотрите, как удивительно заснеженные сосны выглядят в лучах закатного солнца… Ради таких мгновений и хочется жить!

Еще один проект деревянного дома, расположенного прямо в лесу, вы найдете в другой нашей статье.

Строительство подвала в загородном доме
А вы хотели бы иметь дом в лесу?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо