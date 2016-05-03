Стильный коттедж в сосновом бору

Оригинальный проект от бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT построен на участке ромбовидной формы в загородном поселке «Охтинский парк».
Здесь, на территории вечнозеленого соснового бора, царит атмосфера дикого природного мира. Сквозь весь поселок протекает небольшая речка, и практически каждая живущая здесь семья заботится о том, чтобы их дом был близок к природе.
С самого начала работ над проектом у архитектора с заказчиком была общая идея — создать дом, максимально дружественный по отношению к естественной среде и местному ландшафту. В процессе стремились сохранить как можно больше деревьев на участке, вписав дом площадью 250 квадратных метров в пейзаж.
Несколько дорожек позволяют успешно использовать весь сад для семейных прогулок, а новые хвойные насаждения вскоре станут частью естественной эко-системы на участке.
Очень удобно, что по периметру здания расположилась мощеная дорожка. Только что приехавшие гости могут, не заходя в дом, оказаться на террасе, где их ждет дружеский прием.
От гаража, в привычном его представлении, хозяева и архитектор решили отказаться. Он был заменен теневым навесом в виде перголированной структуры, что отлично сочетается с общей концепцией коттеджа. Также решили заменить на газонную георешетку традиционное тротуарное мощение перед домом и на всей площади парковки.
В центральной части дома находится двухсветная гостиная с открытой лестницей, изящно дополняющей интерьер. Пространство первого этажа максимально свободно, а все зоны не имеют четких границ и плавно перетекают одна в другую в лучших традициях минимализма.
Стильный интерьер гостиной грамотно составлен из теплых и светлых оттенков, а также разбавлен ярко-зеленым акцентами.
А через большие окна открывается прекрасный вид на окружающую природу, и сквозь ветви сосновых деревьев во все помещения проникают теплые, но не прямые солнечные лучи.
На этой фотографии мы видим, что лестничный холл расположен прямо в гостиной, за которой находится столовая и кухня с островом. Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем на внутренний балкон, который, благодаря своей просторной площади, стал также библиотекой и кабинетом.
Оригинальная отделка потолка деревом со встроенной подсветкой, которая повторяет формы деревянных реек, выглядит просто фантастично вкупе с металлическими люстрами в форме шаров. Обратите внимание и на то, что телевизор вписан в декоративную черную лакированную панель на стене гостиной, что делает интерьер немного футуристическим.
Сочетание современных дизайнерских приемов с натуральной древесиной иногда дает волшебные результаты. В этой ванной кажется, что вы находитесь в абсолютно спокойном месте на краю света, и все что от вас требуется, это отдыхать.
На втором этаже, в левом крыле дома находится мастер-спальня с выходом на крытую террасу, а две детские расположены в правом крыле. Конструкция дома представляет собой монолитный каркас, тогда как стены построены из керамических блоков.
Снаружи здание отделано фасадной доской и структурированной системой из волокнисто-цементных плит. Сочетание двух материалов в стиле минимализм всегда оказывается очень эффектным решением для фасада.
Система отопления в данном проекте представлена не стандартными радиаторами, а встроена в пол каждой комнаты и расположилась по периметру. Это позволяет установить во всех комнатах стеклянные двери-слайдеры и не загораживать вид из панорамных окон.
А ведь именно из-за расположения в сосновом бору и был куплен данный участок, и наслаждение прекрасными пейзажами — одно из главных преимуществ жизни на природе.
Посмотрите, как удивительно заснеженные сосны выглядят в лучах закатного солнца… Ради таких мгновений и хочется жить!
Еще один проект деревянного дома, расположенного прямо в лесу, вы найдете в другой нашей статье.