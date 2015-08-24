Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом из современной сказки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Спальня в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Живописный и позитивный, идеальный для семейного проживания и благополучия — проект коттеджа от студии ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО & CO — легко поднимает настроение каждому, даже с помощью фотографий.

650 квадратных метров коттеджа оформлены сразу в нескольких стилях — средиземноморском и провансе с вкраплением европейской классики. Главная цветовая гамма проекта (охристая, от оранжевого до темно-коричневого) дарит атмосферу уюта, а бирюзовые акценты завершают общую картину.

Идеальный газон

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Домик с идеальным газоном под голубым небом ассоциируется у многих с американской мечтой. Интересно, что традиционное крыльцо с колоннами как раз напоминает американский стиль Греческое Возрождение. Он получил свое распространение благодаря особенно благородному виду, хотя использует в основном атмосферу определенной эпохи в небольших декоративных деталях. С его помощью вы получаете изысканное оформление небольшого дома на уровне особняка и при этом остаетесь верны современному образу коттеджа.

Клумбы по всему саду

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Ландшафтный дизайн на участке представляет собой в основном создание разноуровневых миксбордеров, которые украшают как несколько входов в здание, так и забор по периметру участка.

Бассейн на заднем дворике

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Бассейн является главной частью пейзажа всего участка. Мощеные террасы вокруг него дают возможность получить желаемый уровень комфорта летнего отдыха и предусмотрительно расположены так, чтобы принимающие солнечные ванны наслаждались видом на коттедж.

Традиционная кухня

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Кухни в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Кухонный гарнитур под темный орех эффектно контрастирует с бирюзовыми шторами в этой комнате. Посмотрите и на то, как удачно вписался маленький остров в интерьер, оставив достаточно просторные проходы вокруг себя. На нем разместилась варочная панель, над ним — вытяжка с традиционно подвешенной рядом медной посудой.

Средиземноморский шарм

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Глиняная плитка с эффектом неравномерного кустарного обжига, этнический ковер в стиле ручной работы, низкие диваны, резной буфет и комод — все это напоминает нам исторические испанские или итальянские интерьеры, глубокие и чувственные. Кованые люстры по всей комнате добавляют интерьеру средневекового шарма, тогда как бирюзовые шторы позволяют создать четкий целостный образ всех комнат дома.

Посидеть у камина

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Одна из зон в гостиной предназначена для расслабления в вечернее время у настоящего камина. Здесь есть место на двоих, и можно отлично посидеть с супругой или другом в приятной обстановке. А еще эта комнатка используется как маленький читальный уголок, где можно уединиться со своими мыслями и хорошей книгой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Бежевая спальня для пары

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Спальня в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Хозяйская спальня выполнена в лучших традициях прованса, но кроме него здесь прослеживаются и колониальные мотивы в виде китайских сине-белых ваз. Изысканные сочетания различных оттенков бежевого и слоновой кости позволяют создать максимально многослойный интерьер и сделать декор небольшой спальни более сложным.

Обратите внимание и на минималистичные прикроватные столики, которые идеально вписались в провинциальный интерьер.

Сказочная спальня для дочери

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Спальня в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Детская для подростка всегда выходит за рамки стиля, предусмотренного в остальных частях дома. Но эта комната осталась верна стилю прованс, только лишь обзавелась акцентной сиреневой стеной, которая делает интерьер более молодежным.

В остальном спальня придерживается лучших дизайнерских приемов из французского деревенского стиля, вроде балдахина, резного изголовья, штор с изображением цветов и миниатюрной прикроватной лампы.

Ванная комната

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Если вы загляните в ванную комнату, то обнаружите себя в нестандартно спланированном помещении. На входе вас ожидает раковина на двоих, и лишь за перегородкой — сам санузел и душевая. Это позволяет не только отделить мокрую зону, сохраняя приватность, но и сделать интерьер более удобным для использования двух человек.

Еще один красивый проект коттеджа, на этот раз в стиле американской классики, вы можете увидеть в другой нашей статье.

Мебель из дуба для ванной
А вы хотели бы жить в коттедже на берегу реки?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо