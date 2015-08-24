Дом из современной сказки

Живописный и позитивный, идеальный для семейного проживания и благополучия — проект коттеджа от студии ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО & CO — легко поднимает настроение каждому, даже с помощью фотографий.
650 квадратных метров коттеджа оформлены сразу в нескольких стилях — средиземноморском и провансе с вкраплением европейской классики. Главная цветовая гамма проекта (охристая, от оранжевого до темно-коричневого) дарит атмосферу уюта, а бирюзовые акценты завершают общую картину.
Домик с идеальным газоном под голубым небом ассоциируется у многих с американской мечтой. Интересно, что традиционное крыльцо с колоннами как раз напоминает американский стиль Греческое Возрождение. Он получил свое распространение благодаря особенно благородному виду, хотя использует в основном атмосферу определенной эпохи в небольших декоративных деталях. С его помощью вы получаете изысканное оформление небольшого дома на уровне особняка и при этом остаетесь верны современному образу коттеджа.
Ландшафтный дизайн на участке представляет собой в основном создание разноуровневых миксбордеров, которые украшают как несколько входов в здание, так и забор по периметру участка.
Бассейн является главной частью пейзажа всего участка. Мощеные террасы вокруг него дают возможность получить желаемый уровень комфорта летнего отдыха и предусмотрительно расположены так, чтобы принимающие солнечные ванны наслаждались видом на коттедж.
Кухонный гарнитур под темный орех эффектно контрастирует с бирюзовыми шторами в этой комнате. Посмотрите и на то, как удачно вписался маленький остров в интерьер, оставив достаточно просторные проходы вокруг себя. На нем разместилась варочная панель, над ним — вытяжка с традиционно подвешенной рядом медной посудой.
Глиняная плитка с эффектом неравномерного кустарного обжига, этнический ковер в стиле ручной работы, низкие диваны, резной буфет и комод — все это напоминает нам исторические испанские или итальянские интерьеры, глубокие и чувственные. Кованые люстры по всей комнате добавляют интерьеру средневекового шарма, тогда как бирюзовые шторы позволяют создать четкий целостный образ всех комнат дома.
Одна из зон в гостиной предназначена для расслабления в вечернее время у настоящего камина. Здесь есть место на двоих, и можно отлично посидеть с супругой или другом в приятной обстановке. А еще эта комнатка используется как маленький читальный уголок, где можно уединиться со своими мыслями и хорошей книгой.
Хозяйская спальня выполнена в лучших традициях прованса, но кроме него здесь прослеживаются и колониальные мотивы в виде китайских сине-белых ваз. Изысканные сочетания различных оттенков бежевого и слоновой кости позволяют создать максимально многослойный интерьер и сделать декор небольшой спальни более сложным.
Обратите внимание и на минималистичные прикроватные столики, которые идеально вписались в провинциальный интерьер.
Детская для подростка всегда выходит за рамки стиля, предусмотренного в остальных частях дома. Но эта комната осталась верна стилю прованс, только лишь обзавелась акцентной сиреневой стеной, которая делает интерьер более молодежным.
В остальном спальня придерживается лучших дизайнерских приемов из французского деревенского стиля, вроде балдахина, резного изголовья, штор с изображением цветов и миниатюрной прикроватной лампы.
Если вы загляните в ванную комнату, то обнаружите себя в нестандартно спланированном помещении. На входе вас ожидает раковина на двоих, и лишь за перегородкой — сам санузел и душевая. Это позволяет не только отделить мокрую зону, сохраняя приватность, но и сделать интерьер более удобным для использования двух человек.
Еще один красивый проект коттеджа, на этот раз в стиле американской классики, вы можете увидеть в другой нашей статье.