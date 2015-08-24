Дом из современной сказки

Живописный и позитивный, идеальный для семейного проживания и благополучия — проект коттеджа от студии ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО & CO — легко поднимает настроение каждому, даже с помощью фотографий.

650 квадратных метров коттеджа оформлены сразу в нескольких стилях — средиземноморском и провансе с вкраплением европейской классики. Главная цветовая гамма проекта (охристая, от оранжевого до темно-коричневого) дарит атмосферу уюта, а бирюзовые акценты завершают общую картину.