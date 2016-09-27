Как избавиться от улиток в саду

Да, простые улитки и слизняки могут быть серьезной проблемой. Если у вас не получилось от них избавиться, вы все перепробовали, то все еще шанс есть. Существуют более серьезные методы, к примеру, применение медной проволоки. Провод из меди являются успешным оружием в такой борьбе. Прикрепите его вокруг основания емкости для растения или вокруг толстого стебля. При касании провода улитки будут получать удары. Такой метод их не убьет, но удержит от того, чтобы идти дальше. Этот способ не совсем практичен, поэтому используется в крайнем случае.

Когда в создание сада вложено много времени и труда, не хочется, чтобы слизняки и улитки уничтожили в один миг всю красоту. Есть разные способы, с помощью которых можно избавиться от улиток, выбирайте тот, который больше вам подходит. Помните, что всегда лучше сначала предупредить, чем потом все искоренять. Смело используйте ловушки, хищников, преграды. Если вам нужна более подробная консультация, то можно обратиться к специалистам.