Хоть и сейчас не совсем теплая погода, есть некоторые ситуации, которые нужно продумать заранее и составить некоторые планы. Весенний период является прекрасным временем года, когда можно начинать что-то новое, продумывать новые идеи. Именно весной владельцы сада приступают к посадке. Многие высаживают овощи, создают цветники и просто красивый сад. Реализовывая все эти планы, нужно понимать, что могут возникнуть разные проблемы. Например, ими могут стать обычные улитки. В садоводстве эта проблема неизбежна. Очень часто они поедают новую рассаду, не оставляя даже несколько стебельков. Если начать с ними борьбу, то всего этого можно избежать. В данной статье вы узнаете, как избавиться от улиток в саду, какие есть методы борьбы с ними, что нужно делать.
Улитки могут превратить здоровый и красивый сад в неухоженное и непривлекательное место. Как они могут этого добиться? Улитки и слизняки являются одним из наиболее распространенных вредителей в саду. Улитки обладают огромным аппетитом, они способны уничтожить весь сад меньше чем за сутки. Если вы провели целый день, аккуратно высаживая новые саженцы для огорода, то полчище улиток может уничтожить весь урожай за один вечер. Улитки и слизняки могут также быстро размножаться. Это означает, что если вовремя не предпринять меры, то их может стать очень много. Самый лучший способ, чтобы остановить размножение улиток, это уничтожить их дома. Многие улитки делают свои дома возле камней, бревен и разных садовых украшений. Прежде всего, уберите эти элементы, чтобы предотвратить их нашествие.
Еще есть один способ, предотвращающий нападение и удаляющий улиток из вашего сада. Нужно в него ввести хищника. Есть много животных, питающихся улитками. К ним относятся жуки, клещи, другие улитки, мыши, рептилии и птицы. Многие из них, например, мыши и некоторые рептилии могут сами представлять собой проблему. Поэтому хорошей альтернативой этим хищникам будут курицы и утки. Утки доказали свою успешность в этом деле. Но оградите сеткой клубнику и другой урожай от них. Из кур лучше всего подходят небольшие ее породы. Но также защитите свои растения, так как курицы вместе с улитками и слизняками могут поесть и их.
Один из способов, помогающих остановить улиток на пути к вашим растениям, заключается в том, чтобы создать барьер. Он будет успешным в том случае, если будет сделан из чего-то, что улитки не смогут пересекать. Они не могут пересекать гравий, песок, то есть все то, что имеет зернистую структуру. Поэтому поместите слой зернистого вещества, к примеру, измельченной яичной скорлупы, песка или гравия у края ваших растений, чтобы предотвратить нападение улиток. У них есть тонкие слизистые железы на нижней стороне их тел. Когда они перемещаются по такой земле, то эти железы забиваются и раздражаются.
Другой способ, останавливающий улиток от нападения на ваши растения, состоит в том, чтобы установить ловушки. Эти ловушки должны быть размещены вокруг сада в стратегических позициях, где улитки наиболее активны. Есть некоторые приманки, которые можно использовать в ловушках для улиток. Одной из популярных ловушек считается ловушка с несвежим пивом. Улитки любят запах пива, поэтому они поползут к нему, попадут в ловушку и утонут. Еще в качестве приманки используют сок винограда, чай, сделанный из дрожжей, меда и воды. Такие ловушки работают так же, как и описанная выше.
Выше мы упомянули, что преграды хорошо останавливают движение улиток и слизняков в саду. Барьер зернистой структуры прекрасно для этого подходит, но есть и другие материалы, которые так же хороши, а может и вообще даже лучше. Например, кедровая кора отлично для этого подойдет. Она станет не только преградой, но и естественным заманивающим покрытием для дома улиток. На самом деле грубая поверхность коры раздражает поверхность улиток, предотвращает их нападение. Также используются некоторые травы, такие как мелисса, мята, полынь, розмарин, своими запахами они отталкивают улиток. Рассыпьте по саду овсяные отруби, попадая на них, вредитель не сможет двигаться.
Скандинавияв пос. Кисловка
Да, простые улитки и слизняки могут быть серьезной проблемой. Если у вас не получилось от них избавиться, вы все перепробовали, то все еще шанс есть. Существуют более серьезные методы, к примеру, применение медной проволоки. Провод из меди являются успешным оружием в такой борьбе. Прикрепите его вокруг основания емкости для растения или вокруг толстого стебля. При касании провода улитки будут получать удары. Такой метод их не убьет, но удержит от того, чтобы идти дальше. Этот способ не совсем практичен, поэтому используется в крайнем случае.
Когда в создание сада вложено много времени и труда, не хочется, чтобы слизняки и улитки уничтожили в один миг всю красоту. Есть разные способы, с помощью которых можно избавиться от улиток, выбирайте тот, который больше вам подходит. Помните, что всегда лучше сначала предупредить, чем потом все искоренять. Смело используйте ловушки, хищников, преграды. Если вам нужна более подробная консультация, то можно обратиться к специалистам.