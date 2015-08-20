Декор в средневековом стиле

В средневековом интерьере вы должны ощущать себя так же, как за каменной стеной крепости, поэтому для отделки помещения потребуются прочные грубые материалы. Для неприступных стен лучше всего подойдут искусственный или натуральный камень, кирпичная кладка, деревянные панели.

Если высота потолков позволяет, украсьте их деревянными балками, которые станут идеальным дополнением вашего средневекового интерьера. Используя пустотелые декоративные балки, в комнате можно легко провести по потолку скрытые коммуникации – электропроводку, трубы, каналы вентиляции и пр.