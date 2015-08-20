Декор в средневековом стиле

Средневековье является продолжительным периодом истории (предполагает два направления: романское и готическое), во время которого бурно развивалось искусство и культура. Многие талантливые мастера создали огромное количество шедевров живописи и скульптуры, что не могло не наложить отпечаток на стиль, с которым дизайнерам сегодня безумно интересно работать. Средневековый стиль отличается внутренним убранством, для которого характерны следующие особенности декора.
В средневековом интерьере вы должны ощущать себя так же, как за каменной стеной крепости, поэтому для отделки помещения потребуются прочные грубые материалы. Для неприступных стен лучше всего подойдут искусственный или натуральный камень, кирпичная кладка, деревянные панели.
Если высота потолков позволяет, украсьте их деревянными балками, которые станут идеальным дополнением вашего средневекового интерьера. Используя пустотелые декоративные балки, в комнате можно легко провести по потолку скрытые коммуникации – электропроводку, трубы, каналы вентиляции и пр.
Двери стоит выбрать массивные, деревянные, украшенные железными или бронзовыми накладками. Филенки на дверях, стенные ниши украшают яркими витражами. Заменить их можно фальшвитражами с раскрашенными деталями и нарисованными переплетами.
А вот с окнами, если мы говорим о городской квартире, все обстоит довольно сложно. Далеко не в каждом доме можно поставить отличные от стандартных окна, а дизайн интерьера замка предполагает именно их. Но за неимением возможности поставить аутентичные оконные проемы, можно просто декорировать камнем раму и выбрать подходящее стекло c декоративными металлическими переплётами.
От готических времён дошли великолепные изразцы и статуи, а вот о росписях знают лишь знатоки. Между тем ими украшали стены храмов и жилищ. Самый простой вариант создать роспись — по гладкой штукатурке или краске нанести одноцветные узоры с помощью трафарета. Сложную полихромную роспись со сценами из жизни рыцарей придётся доверить профессионалу.
Шпалеры. В средние века ткаными «картинами» не только украшали стены, но и зонировали комнаты. Шпалеры с успехом заменят гобелены фабричного производства — они стоят не дорого, главное — подобрать средневековые сюжеты. В целом, замковый интерьер не так уж и сложен в исполнении, правда может выйти дорогостоящим, особенно если брать большие площади. Зато он очень атмосферен, по-своему уютен и малораспространен в современных домах.
В Средневековье практически всю мебель делали из дерева. И так как мягкая мебель была не особенно распространена, имеет смысл укладывать кровать и кресла звериными шкурами, или их заменителями – именно так в стародавние времена добивались мягкости.
В богатых домах мебель украшали замысловатой резьбой, инкрустациями из золота, серебра, перламутра и драгоценных камней. Разумеется, вам едва ли будет по карману подлинная антикварная мебель той эпохи, но в продаже можно найти имитацию, где золото заменено позолотой, а драгоценные камни – стразами.
Ничто так не пробуждает воображение, напоминая о старинной романтике, как кровать с бархатным балдахином. Исторические фильмы нередко изображают королевскую спальню с кроватью, занавешенную со всех сторон тканью. Балдахин делают из тяжёлого материала, отделанного золотистой бахромой и связанного толстыми шнурами. Такую же картину можно воссоздать и в современной спальне, выбрав кровать с балдахином, подходящую для комнаты.
Непременный атрибут меблировки – добротный сундук с коваными элементами отделки.В средние века это был многофункциональный предмет интерьера,- и стол, и кровать, и шкаф. Поэтому в средневековом интерьере сундуки и различная кованая мебель будут очень кстати.
Так как в некоторых странах для тепла пол в замке покрывали ткаными коврами архитекторы из московской студии Abwarten подобрали ковёр с крупным принтом, соответствующим цветовой схеме декора и разместили на нем сундук-журнальный столик.
Отличным решением для «замкового» интерьера будет внедрение тканей насыщенных, богатых цветов. Наличие полоски или стильного цветочного принта только приветствуется.
Деревянные ставни подойдут для загородного дома. Для городской же квартиры подберите простые плотные ткани с набивным рисунком (орнаментальным или цветочным) или дорогие, с отливом (шёлк, тафта, бархат) — однотонные или со стилизованными узорами. Крепить их надо к металлическим кованым (или стилизованным под ковку) карнизам.
В замковой стилистике сам Бог велел использовать лампы, имитирующие подсвечники, канделябры и массивные замковые люстры. Правда, с последними нужно быть внимательнее – они предполагают высокие потолки, а далеко не каждая городская квартира может ими похвастаться.
Довольно актуальными для средневекового стиля являются кованые детали с ажурными узорами, которые прекрасно сочетаются с деревом, камнем и многими другими материалами. Это могут быть зеркало в кованой раме, люстра, перила, подсвечники, светильники, дверные ручки.
Для визуального интереса в помещение можно добавить типичные средневековые предметы — скульптуры и изображения драконов и горгулий, рыцарские доспехи, мечи, щиты. Существа, подобные драконам и горгульям, всегда выглядят зловеще, но тем не менее являют собой защиту от темных сил и победу над ними. Аристократический мир рыцарей и оруженосцев широко представлен металлическими аксессуарами, такими как эффектные блестящие доспехи, щиты, гербы, оружие, геральдические узоры. Также для оформления часто используются шкуры животных или их чучела.
Ну и конечно большой камин. Лучше всего устроить его в просторном зале. Монументальный портал из песчаника или окрашенного гипса, имитирующего камень, резное деревянное обрамление украсят как настоящую топку, так и фальшкамин. Вместо классического ордера в отделке «средневекового» камина должны присутствовать готические и кельтские орнаменты или геральдические эмблемы.
В целом, замковый интерьер не так уж и сложен в исполнении, правда может выйти дорогостоящим, особенно если брать большие площади. Зато он очень атмосферен, по-своему уютен и малораспространен в современных домах.