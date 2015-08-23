Что прячет за собой живая изгородь?

Цветочное оформление ограды, пожалуй, самое красивое и изысканное. Для этой цели подходят любые сорта растений. Наилучшим образом смотрится гортензия, которая радует своим цветением круглое лето и осень. Её можно высадить как палитрой, так и в одноцветном варианте. Альтернативой могут служить кусты роз, однако, они более трепетны к холодам и требуют большего внимания и ухода. Одним из излюбленных дачниками вариантов также является шиповник, аромат цветков которого невозможно сравнить с каким-либо иным растением. Если вам по нраву идея создания яркой изгороди, то посадить можно такие цветущие растения, как магония и жимолость. Этот вариант подойдет и для зимнего сада, однако растения будут высажены в цветочные горшки.