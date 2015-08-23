Что прячет за собой живая изгородь?

Живые растения обладают уникальным свойством облагораживания любого помещения. Для жителей больших городов уже не в новинку установка фитостен – картин из цветов, которые не нуждаются в трепетном уходе. Для тех, кто проживает в собственном доме, собственный сад – одно из обязательных условий загородного обитания. Что касается живых изгородей, то это тренд вне времени. Они веками используются для визуального зонирования территорий земельных участков одновременно являясь их незаменимым украшением. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные способы создания живой изгороди на загородном участке.
В первую очередь стоит помнить, что создание живой изгороди не приемлет спешки. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, а иногда и лет. Это зависит от диапазона высот изгороди, растительного материала (листопадные, вечнозеленые, цветущие и вьющиеся растения), а также их устройства. Последнее и самое популярное веяние в ландшафтном дизайне – формирование изгородей без человеческого вмешательства. Так называемая «легкая запущенность» сейчас в моде и сродни естественному благородству.
Одним из наименее энергозатратных способов создания живой изгороди является украшение уже установленного забора или ограждения вьющимся растением. Для этой цели идеально подходит душистый горошек, кобея или даже декоративная фасоль, которая может расти в полутени. Высадка происходит весной по окончании заморозков, а радует глаза такая стена в течение всего летнего сезона. Такое украшение требует ухода, заключающееся в своевременной поливке.
Очень хорошо смотрятся в качестве живой изгороди барбарис, казильник, дерен и сирень. Однако первенство популярности среди кустарников принадлежит самшиту. Он вырастает до пары метров, принимает любые формы благодаря своевременной стрижке. Это растение подходит для оград совершенно любых типов. Все кустарники высаживают как и деревья, но на более близком друг к другу расстоянии. Для этого используется разметка, которая помогает сформировать дальнейший декор. Через пару лет после посадки кустарник начинает ветвиться – именно тогда проводят первую стрижку. Обычно рекомендуется делать это ранней весной и летом перед зимовкой. Пораженные ветки необходимо обрезать, а молодые и мягкие веточки – подстригать секатором.
Цветочное оформление ограды, пожалуй, самое красивое и изысканное. Для этой цели подходят любые сорта растений. Наилучшим образом смотрится гортензия, которая радует своим цветением круглое лето и осень. Её можно высадить как палитрой, так и в одноцветном варианте. Альтернативой могут служить кусты роз, однако, они более трепетны к холодам и требуют большего внимания и ухода. Одним из излюбленных дачниками вариантов также является шиповник, аромат цветков которого невозможно сравнить с каким-либо иным растением. Если вам по нраву идея создания яркой изгороди, то посадить можно такие цветущие растения, как магония и жимолость. Этот вариант подойдет и для зимнего сада, однако растения будут высажены в цветочные горшки.
Хвойная изгородь полезна и нетребовательна в уходе. Если почва позволяет её произрастанию, то именно такой вариант живой изгороди подойдет даже самому ленивому. Хвоя легко поддается формировке, очищает и наполняет воздух приятным еловым ароматом. Чаще всего для создания такой изгороди используется туя, пихта или можжевельник, однако ель, сосна и кедр также прекрасно подходят для ограждения загородного участка по его периметру.