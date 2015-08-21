Какие окна лучше – пластиковые или алюминиевые?

Увы, но недостатки у пластика также имеются. Так, например, избавляя нас от пыли с улицы, пластиковые окна в том числе изолируют нас полностью от внешней среды. Поэтому помещения практически всегда будут нуждаться в проветривании. Пластик исключает микроциркуляцию воздуха. Также производители не рекомендуют использовать такие конструкции для создания витражей и входных дверей в общественных местах в связи с возрастающей на них нагрузкой. Слишком низкая температура неблагоприятна для пластика, так как влечет за собой его сжатие. При установке стоит позаботиться о том, что окно не будет подвержено негативному погодному воздействию с обеих сторон. Часто мы слышим про вред пластиковых окон в связи с его искусственным происхождением. Тем не менее, при нормальных условиях эксплуатации пластик не представляет какой-либо угрозы для здоровья человека.