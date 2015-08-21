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Какие окна лучше – пластиковые или алюминиевые?

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Прошли те времена, когда перед человеком не стоял вопрос выбора материала изготовления окна. Будучи только деревянными, они доставляли немало хлопот и нуждались в определенном уходе. На сегодняшний день установка пластика – практически обязательное явление в строительстве многоквартирных домов. Тем не менее, выбор всегда остается за вами и вы можете привнести собственные изменения в процессе обустройства своего жилья. Многие склоняются к установке именно алюминиевых окон, руководствуясь собственным мнением о его свойствах. Сегодня мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны обоих типов окон.

Пластиковые окна. Пара слов о производстве.

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Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Испанский домик в России.

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Технология производства заключается в металлических профилях, которые вкручиваются шурупами внутрь пластикового профиля. И на следующем этапе пластиковый профиль спаивается по углам. Данные изделия бывают однокамерные, многокамерные и раздвижного типа, одна камера состоит из двух стекол. Раздвижной вариант остекления включает в себя конструкцию, состоящую лишь из одного стекла.

Пластиковые окна. Преимущества

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пос. Вартемяги

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

Преимуществ у таких окон достаточно много. Во-первых, с пластиковыми окнами вы забудете полностью о сквозняках. Во-вторых, изготовитель поможет вам подобрать подходящий цвет и вы навсегда забудете о покраске оконных рам, как это было много лет назад. В-третьих, какой бы ни была влажность или температурные перепады, установив такое окно, вам никогда не придется столкнуться с проблемой его деформации. Оставив, к примеру, створку открытой на продолжительное время, она также с легкостью будет продолжать открываться и закрываться. Вариант установки пластиковых окон идеально подходит проживающим в центре большого города. С закрытым окном абсолютно исключено попадание пыли квартиру с улицы. Страдающие от музыки в ночных клубах и громких разговоров под окнами гуляющих прохожих, наконец, тоже вздохнут спокойно. Тишина и покой вам гарантированы.

Пластиковые окна. Недостатки

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HOMEFORM Студия интерьеров

ЖК Viva

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

Увы, но недостатки у пластика также имеются. Так, например, избавляя нас от пыли с улицы, пластиковые окна в том числе изолируют нас полностью от внешней среды. Поэтому помещения практически всегда будут нуждаться в проветривании. Пластик исключает микроциркуляцию воздуха. Также производители не рекомендуют использовать такие конструкции для создания витражей и входных дверей в общественных местах в связи с возрастающей на них нагрузкой. Слишком низкая температура неблагоприятна для пластика, так как влечет за собой его сжатие. При установке стоит позаботиться о том, что окно не будет подвержено негативному погодному воздействию с обеих сторон. Часто мы слышим про вред пластиковых окон в связи с его искусственным происхождением. Тем не менее, при нормальных условиях эксплуатации пластик не представляет какой-либо угрозы для здоровья человека.

Алюминиевые окна. Пара слов о производстве

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Алюминиевые окна изготавливаются из алюминиевого профиля. Имеют идентичную с пластиковыми окнами фурнитуру. Процент установки таких окон все же меньше по сравнению с пластиком, тем не менее, на алюминий спрос постепенно растет. По своей функциональности решение из металла сопоставимо с остальными.

Алюминиевые окна. Преимущества

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Домрачева Екатерина

Лофт для молодой пары.

Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина

Важным преимуществом является то, что алюминиевые окна не нуждаются в окрашивании, и они никак не реагируют на увеличение влажности и температур. Технология производства допускает установку различных механизмов, позволяющих, например, сделать окна откидными. Окна из алюминия имеют высокую жесткость, поэтому могут быть больших и даже очень больших размеров. Чаще всего эти окна используются в общественных местах, магазинах, бассейнах, а также в качестве дверей и витрин. 

Алюминиевые окна. Недостатки

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio Сад в классическом стиле
SBM studio

Дом на Днепре

SBM studio
SBM studio
SBM studio

Что касается недостатков, то тоже есть на что пожаловаться. Например, оконный профиль не спаивается, а скручивается болтами, это способствует образованию щелей. Многие отказываются от установки алюминиевых окон в связи с тем, что этот материал является хорошим проводников и, соответственное, пропускает холод или тепло в дом. Вполне вероятно, это свойство можно использовать и как преимущество, в зависимости от поставленных задач. Стоимость выше пластика.

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