Идеальная кровля для дачного дома: что выбрать?

Укладка крыши, как и строительство фундамента – важнейший этап возведения любого здания. У многих из нас остался в памяти образ деревянного дачного домика с крышей из рубероида или выцветшего на солнце шифера. Однако прошло время и теперь технические и функциональные особенности современных построек диктуют новые требования. Если когда-то помещение под крышей служило чердаком, то сегодня принцип проектирования загородного дома слегка изменился и на последнем этаже чаще всего расположена мансарда, а также создаются спальные комнаты, детские или игровые.
При строительстве крыши загородного дачного дома важно понимать какие функции крыша и кровля несут и каким требованиям они должны соответствовать. Только так можно определить лучший для себя материал кровли. С изменением принципов проектирования, меняется и интерес к качеству и надежности материалов. Большой ассортимент материалов для отделки крыши – это продукт, рожденный спросом. Сегодня мы постараемся разобраться в столь большом выборе и поговорим о характеристиках этих материалов.
Совершенно очевидно, что защита обитателей дома от различных видов осадков, устойчивость к нагрузкам ветра и шумоизоляция – основные функции крыши. Кроме того, кровля должна быть устойчива к температурным воздействиям и перепаду, так как именно она больше всего нагревается днем и охлаждается ночью. Еще одной немаловажной функцией кровли является защита дома от пожара и распространения огня.
Чем покрыть крышу на даче или чем покрыть крышу деревянного дома – вопросы далеко не праздные. Кроме предохранения дома от вредного воздействия атмосферных осадков, она будет нести еще и эстетическую нагрузку. Рассмотрим, например, еврошифер. Само слово «шифер» пришло к нам из немецкого языка и обозначает сланец, который образовывался на протяжении миллионов лет в недрах планеты. Еврошифер относительно недорогой материал и прост в монтаже. Еврошифер – популярная разновидность мягкой кровли. Он внешне напоминает традиционный шифер, так как имеет волнистые листы. Следует отметить, что сегодня еврошифер нередко называют «ондулин», причем называют многочисленные и весьма разные по качеству аналоги оригинального кровельного материала – еврошифер ондулин.
Ондулин производится путем насыщения органических волокон битумом при высокой температуре и давлении. В его состав входят минеральные вещества, резина и минеральные пигменты. Уникальная особенность ондулина заключается в возможности укладки листов поверх существующей кровли. Также листы хорошо ложатся на неровные и криволинейные поверхности, обладают превосходной гидроизоляцией, шумоизоляцией, не подвержены коррозии и имеют продолжительный срок службы. Из «минусов»: это горючий материал, обладающий низкой стойкостью к механическому воздействию.
Современная черепица – это прочный и долговечный материал. Она приспособлена к осадочным деформациям, легко выдерживает температурные колебания и сильные ветровые нагрузки. В то же время, будучи экологически чистым материалом, она поддерживает благоприятный микроклимат под кровлей, сохраняя прохладу в жаркое время года и тепло зимой. Черепица создается из природного кварцевого песка и полимеров. Это способствует её хорошей огнестойкости, гидроизоляции, отсутствию коррозии, шумопоглощению и продолжительному сроку службы. Такой вариант кровли идеально подойдет для дома в эко-стиле.
Стоит учитывать, что использование этого материала предполагает достаточно крутой скат крыши (более 30 градусов).Внешне черепица нового поколения практически ничем не отличается от всем известной глиняной (керамической). Однако показатели классического вида намного ниже. Тем не менее, черепица остается сравнительно хрупким и тяжелым материалом.
Металлочерепица – еще один распространенный и в меру демократичный вид покрытия крыши. Можно считать, что это стальной лист, оцинкованный с обеих сторон. Внешняя сторона этого материала покрыта пластиком, что позволяет использовать его в регионах с тяжелыми погодными условиями и сильными температурными перепадами. Такое покрытие более стойкое к неблагоприятным воздействиям и в то же время значительно отличается по цене от материалов, о которых рассказано чуть выше. Трудозатраты на установку можно считать относительно небольшими, диапазон расцветок широк.
Еще одна из разновидностей металлочерепицы – рулонный лист из стального проката с двухсторонней защитой алюцинком. При нагревании он склеивается с таким же с помощью полимерной пленки, а затем его наружная сторона окрашивается порошковой краской. Такая технология позволяет решить проблему с шумом и образованием конденсата. В ином случае, звоко- и теплоизоляция, увы, невысокие. Крыша все равно будет нуждаться в дополнительной отделке. При монтаже будьте готовы к большой доле отходов. Несмотря на то, что это универсальный материал для покрытия кровли различного типа и назначения, стоит обратить внимание на дорогие и качественные виды металлочерепицы, срок службы которой значительно выше.