Идеальная кровля для дачного дома: что выбрать?

При строительстве крыши загородного дачного дома важно понимать какие функции крыша и кровля несут и каким требованиям они должны соответствовать. Только так можно определить лучший для себя материал кровли. С изменением принципов проектирования, меняется и интерес к качеству и надежности материалов. Большой ассортимент материалов для отделки крыши – это продукт, рожденный спросом. Сегодня мы постараемся разобраться в столь большом выборе и поговорим о характеристиках этих материалов.

Совершенно очевидно, что защита обитателей дома от различных видов осадков, устойчивость к нагрузкам ветра и шумоизоляция – основные функции крыши. Кроме того, кровля должна быть устойчива к температурным воздействиям и перепаду, так как именно она больше всего нагревается днем и охлаждается ночью. Еще одной немаловажной функцией кровли является защита дома от пожара и распространения огня.