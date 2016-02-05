Больше никакой генеральной уборки! 7 отличных советов для достижения этой невероятной цели

Вас бросает в дрожь только от одной мысли о генеральной уборке? Вам бы хотелось облегчить этот процесс, но вы не знаете как? Мы вам поможем.

Для начала задайте себе вопрос – вам и правда необходимо иметь двадцать футболок, дюжину полотенец, три чайника? Есть вещи, которые действительно нужны в нескольких экземплярах, но очень часто «несколько» превращается в «слишком много». При этом вы можете даже не обратить внимания на явные излишки тех или иных предметов.

Но как понять, где кончается запасливость и домовитость, и начинается откровенное захламление дома или того хуже собирательство? И по каким пунктам себя контролировать? Читайте в этой статье.