Больше никакой генеральной уборки! 7 отличных советов для достижения этой невероятной цели

Вас бросает в дрожь только от одной мысли о генеральной уборке? Вам бы хотелось облегчить этот процесс, но вы не знаете как? Мы вам поможем.
Для начала задайте себе вопрос – вам и правда необходимо иметь двадцать футболок, дюжину полотенец, три чайника? Есть вещи, которые действительно нужны в нескольких экземплярах, но очень часто «несколько» превращается в «слишком много». При этом вы можете даже не обратить внимания на явные излишки тех или иных предметов.
Но как понять, где кончается запасливость и домовитость, и начинается откровенное захламление дома или того хуже собирательство? И по каким пунктам себя контролировать? Читайте в этой статье.
Почти у каждого человека на чердаке или в шкафу есть те вещи, которые словно призывают: почини меня ! Прочти меня! Используй меня снова! Или , наконец, продай меня! Есть вещи, которые мы совсем не используем , но и расстаться с ними не можем – такие вещи бессознательно отнимают нашу энергию.
Отнеситесь к себе и этим вещам критически: действительно ли вы когда-нибудь покрасите этот старый стул, действительно ли прочитаете эту книгу или когда-нибудь выпьете из этого экзотического графина? Да? Хорошо – тогда сразу начните это делать. Нет? Тогда без сожаления попрощайтесь с этими вещами, продайте их или отдайте и вы почувствуете себя свободно!
Сколько ручек хранится в вашем ящике? Десять? Двадцать? И что, все они до сих пор работают? Если вы хотите почувствовать себя свободнее, не обязательно сразу начинать с самых проблемных областей. Начните с малого. Например, с ящика с бумагами: хранить только те бумаги и файлы, которые вы действительно будете использовать, а остальные выбросьте. Это не сложно и обеспечит вам быстрый результат и чувство достижения поставленной цели.
Проведите таким же образом инвентаризацию канцтоваров, кухонной утвари и косметики.
Если вы хотите навести порядок в таких крупных помещениях как кладовая, чердак или гардеробная, попробуйте проверенный метод трех коробок: 1 коробка – для вещей, которые можно было бы продать; 2 коробка – предназначен для всего , что вам уже не нужно, а другим может еще пригодиться – то, что можно отдать/пожертвовать; и, наконец, 3 коробка служит для мусора. Вы будете удивлены, насколько быстро наполняются коробки!
Если вы все таки еще не готовы так быстро распрощаться со своими вещами, тогда вам поможет следующий трюк: храните все эти вещи (которые вам нужны, но не актуальны в данный
момент) еще шесть месяцев или год, а после попробуйте метод трех коробок снова. Вы удивитесь, как много из
нужного окажется совершенно бесполезным.
Lilac
Особенно трудно расстаться с вещами, которые стоят много денег. Отдать? Ни за что. Это же стоило кучу денег! Попрощайтесь с этими шаблонными мыслями и будьте честными с собой: имеет ли эта вещь значение для вас на самом деле? Конечно бывают семейные реликвии, которые действительно имеют для вас ценность. Но если вы боитесь распрощаться с ненужной вещью только из-за высокой цены, сделайте над собой усилие и отпустите.
Есть хитрый способ, который поможет вам принят это решение: начните сегодня же использовать те самые
нужные вазы, камеру или обувь. Если
вы понимаете, что не будете этого делать, то можете отдать эти вещи без угрызений совести. Потому что, если он не
используется и лежат в дальнем углу, то ни какой пользы от них нет.
Лучше всего, конечно, когда большая уборка даже не нужна. Некоторые люди настолько аккуратны, что генеральная уборка им даже не требуется – они просто сразу моют посуду и возвращают все на свои места. Но если вы не из их числа, то вам пригодится наш следующий совет.
У многих есть страх перед большой генеральной уборкой, которая может затянуться на долгие часы. Но совершенно не нужно убирать все за раз. Просто регулярно уделяйте каждой комнате по 3 минуты в день и вы удивитесь насколько просто и легко можно поддерживать чистоту дома.
Простое истинное правило покупки новых вещей – покупайте меньше да лучше. То же самое правило относится к стилю вещей: покупайте только те вещи, которые вам действительно нравится, и каждый раз спрашивайте себя – как долго вы будете использовать купленный товар – если вы засомневались, то лучше не покупайте.
Следуя этим правилам у вас останется больше денег для действительно нужных и красивых вещей. Хорошо бы если это правило зарекомендовало себя и в мелочах. Ведь даже один хороший кухонный нож будут стоить столько же, сколько пять плохих ножей. Как говорится – скупой платит дважды.
Последний совет, который, возможно, звучит странно, но работает удивительно хорошо: при покупке новой мебели или аксессуаров придерживайтесь уже выбранной цветовой схемы интерьера. Если, например, ваш интерьер выполнен в светлых, серых тонах, то откажитесь от ярких цветов при покупке. Возможно, кому-то это покажется безрадостным, но насладившись, в очередной раз спокойной, естественной атмосферой дома, вы поймете, что сделали правильный выбор, отказавшись от ярких
возмутителей спокойствия.