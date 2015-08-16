Голливудская вилла

Те из наших читателей, кто любят роскошные резиденции, наверняка обрадуются нашей новой статье о прекрасной вилле под Варшавой. Вместе мы пройдемся по ее окрестностям, заглянем внутрь и поймем, почему стиль голливудское возрождение стал популярным не только в США, но и в Европе.
Данная вилла
— проект архитекторов из Decorum Architekci.
Ссылаясь на модернизм, как главную стилистическую основу экстерьера этого проекта, архитекторы хотели подчеркнуть размах виллы в первую очередь геометрией. Необычный навес для машин над парадным входом напоминает подъезды для карет в европейских особняках, а декоративная конструкция на террасе второго этажа выполнена в сером цвете, для контраста с основной темой здания.
Для отделки особняка были использованы плиты песчаника, которые создают прекрасное сочетание с темными соснами и голубым оттенком неба. Нет никаких сомнений в том, что здесь живут приверженцы уникального подхода к архитектуре.
Первое, что привлекает внимание при подъезде к дому — это выступающий эркер, в котором находится столовая. Артистичный светильник здесь попадает в ловушку зеркальных отражений, а нежные ванильные шторы добавляют интерьеру атмосферности. Столь резкий переход из внешнего пространства во внутреннее за счет панорамных окон воспринимается очень хорошо.
Наиболее впечатляющим применением легендарных традиций модернизма является круглое отверстие над навесом парадного входа, оформленное плитами песчаника. Такой прием бросает вызов законам гравитации, и при этом захватывает дух каждого, кто проходит под ним.
Прихожая является классическим представителем стиля голливудское возрождение. Игра алого и позолоты разыгрывается на вполне нейтральном бежевом фоне, а стены, дверь и перегородки украшены различными панелями (из песчаника, дерева и керамики).
Голливудское возрождение — стиль, который празднует новую модную веху в использовании глянца, роскоши, позолоты и других элементов стиля ар-деко. В современное время он может принимать самые разные формы — от почти минималистичных до поистине царских. В интерьере в стиле голливудского возрождения нет очевидных решений, так как возможности в декоре практически неограниченны.
На первом этаже дома, в еще одной оригинальной комнате с полукруглой нишей, расположен рабочий кабинет. Здесь, всего лишь в паре метров от семейной столовой, есть возможность уединиться для работы и встреч с деловыми гостями.
Недавно мы уже имели удовольствие показать вам проект голливудского пентхауса в Севастополе.
Нестандартные блестящие каменные стены, отражающие свет от оригинальных светильников, круглая душевая зона, расположенная прямо посередине комнаты, и огромная ванная чаша создают двоякое впечатление.
С одной стороны кажется, что интерьер очень футуристичен и в нем использованы различные инновационные приемы. Но если вы вспомните убранство домов фараонов в Древнем Египте, то сможете увидеть связь между стилями голливудское возрождение, ар-деко и истоком его истоков — египетским стилем. Таким образом, данный интерьер — «хорошо забытое старое» в дизайне ванных комнат.
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Мы заканчиваем наш фото-тур прогулкой по саду, который на самом деле является просторным внутренним двориком, ведь здание имеет форму буквы «П». Отсюда можно спуститься и на зеленую площадку в глубине соснового бора, где дикая природа завораживает и не отпускает из своих объятий.