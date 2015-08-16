Голливудская вилла

Ссылаясь на модернизм, как главную стилистическую основу экстерьера этого проекта, архитекторы хотели подчеркнуть размах виллы в первую очередь геометрией. Необычный навес для машин над парадным входом напоминает подъезды для карет в европейских особняках, а декоративная конструкция на террасе второго этажа выполнена в сером цвете, для контраста с основной темой здания.

Для отделки особняка были использованы плиты песчаника, которые создают прекрасное сочетание с темными соснами и голубым оттенком неба. Нет никаких сомнений в том, что здесь живут приверженцы уникального подхода к архитектуре.