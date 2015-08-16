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Голливудская вилла

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
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Те из наших читателей, кто любят роскошные резиденции, наверняка обрадуются нашей новой статье о прекрасной вилле под Варшавой. Вместе мы пройдемся по ее окрестностям, заглянем внутрь и поймем, почему стиль голливудское возрождение стал популярным не только в США, но и в Европе.

Данная вилла — проект архитекторов из Decorum Architekci.

Экстерьер в стиле модернизм

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Ссылаясь на модернизм, как главную стилистическую основу экстерьера этого проекта, архитекторы хотели подчеркнуть размах виллы в первую очередь геометрией. Необычный навес для машин над парадным входом напоминает подъезды для карет в европейских особняках, а декоративная конструкция на террасе второго этажа выполнена в сером цвете, для контраста с основной темой здания.

Для отделки особняка были использованы плиты песчаника, которые создают прекрасное сочетание с темными соснами и голубым оттенком неба. Нет никаких сомнений в том, что здесь живут приверженцы уникального подхода к архитектуре.

Игры с дизайном фасада

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Первое, что привлекает внимание при подъезде к дому — это выступающий эркер, в котором находится столовая. Артистичный светильник здесь попадает в ловушку зеркальных отражений, а нежные ванильные шторы добавляют интерьеру атмосферности. Столь резкий переход из внешнего пространства во внутреннее за счет панорамных окон воспринимается очень хорошо.

Окно в небо

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Наиболее впечатляющим применением легендарных традиций модернизма является круглое отверстие над навесом парадного входа, оформленное плитами песчаника. Такой прием бросает вызов законам гравитации, и при этом захватывает дух каждого, кто проходит под ним.

Парадный вход

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Гостиная в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Прихожая является классическим представителем стиля голливудское возрождение. Игра алого и позолоты разыгрывается на вполне нейтральном бежевом фоне, а стены, дверь и перегородки украшены различными панелями (из песчаника, дерева и керамики).

Гостиная

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Гостиная в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Голливудское возрождение — стиль, который празднует новую модную веху в использовании глянца, роскоши, позолоты и других элементов стиля ар-деко. В современное время он может принимать самые разные формы — от почти минималистичных до поистине царских. В интерьере в стиле голливудского возрождения нет очевидных решений, так как возможности в декоре практически неограниченны.

Кабинет

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Рабочий кабинет в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

На первом этаже дома, в еще одной оригинальной комнате с полукруглой нишей, расположен рабочий кабинет. Здесь, всего лишь в паре метров от семейной столовой, есть возможность уединиться для работы и встреч с деловыми гостями.

Недавно мы уже имели удовольствие показать вам проект голливудского пентхауса в Севастополе.

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Ванная комната

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Ванная комната в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Нестандартные блестящие каменные стены, отражающие свет от оригинальных светильников, круглая душевая зона, расположенная прямо посередине комнаты, и огромная ванная чаша создают двоякое впечатление.

С одной стороны кажется, что интерьер очень футуристичен и в нем использованы различные инновационные приемы. Но если вы вспомните убранство домов фараонов в Древнем Египте, то сможете увидеть связь между стилями голливудское возрождение, ар-деко и истоком его истоков — египетским стилем. Таким образом, данный интерьер — «хорошо забытое старое» в дизайне ванных комнат.

Похожие интерьеры вы можете найти в нашей фото-галерее эклектичных проектов.

На лоне природы

Rezydencja pod Warszawą III , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Мы заканчиваем наш фото-тур прогулкой по саду, который на самом деле является просторным внутренним двориком, ведь здание имеет форму буквы «П». Отсюда можно спуститься и на зеленую площадку в глубине соснового бора, где дикая природа завораживает и не отпускает из своих объятий.

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