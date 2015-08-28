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Двери из дуба – плюсы и минусы

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Türen mit Stuckarbeiten, Die Tischlerei Die Tischlerei Окна и двери в классическом стиле
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Двери из дуба представляют собой не только сверхпрочную конструкцию, но и обладают великолепными эстетическими качествами, именно по этим двум причинам дубовые входные и межкомнатные двери так популярны. О востребованности материала свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы поклонников натурального дерева.

Еще несколько десятилетий назад поставить на входе в дом или в комнату натуральную деревянную дверь было неслыханной роскошью и расточительством: цельное дерево стоило само по себе немало, а с учетом возможной и быстрой деформации материала конечная цена вопроса возрастала в разы. Такой материал требует тщательной и долгой просушки, малейшие нарушения в технологии приводят к порче и деформации дерева от внутренней влаги.

Рассмотрим преимущества и недостатки данного материала для дверей.

Входные дубовые двери

Частный дом на 800м2, Архитектурная студия Архитектурная студия Окна и двери в классическом стиле
Архитектурная студия

Частный дом на 800м2

Архитектурная студия
Архитектурная студия
Архитектурная студия

Входные конструкции из натурального дуба незаменимы в интерьере частного дома или особняка – они имеют величественный и даже внушительный вид и красноречиво свидетельствуют о хорошем вкусе владельца дома. Кроме того, они очень надежны в плане защиты владения от постороннего проникновения, а по прочности дубовые двери с ковкой, по отзывам экспертов в разы превышают показатель устойчивости металлических дверей.

При выборе входной двери из дубового материала однозначно стоит убедиться в том, что вы приобретаете не подделку под дуб, а настоящее натуральное дерево. Визуально дуб существенно отличается от других ценных древесных пород, но если есть сомнения, то можно пригласить на оценку специального эксперта.

Звукоизоляция

Двери дубовые межкомнатные с карнизом , Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Двери дубовые межкомнатные с карнизом

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Двери из массива дуба практически не пропускают звук, благодаря чему этот вид межкомнатных дверей получил широкое распространение при установке в спальнях, детских комнатах и балконах. За такой дверью владелец чувствует себя более комфортно и уютно.

Статусность

Altstadthaus in Landshut, Herzog-Architektur Herzog-Architektur Окна и двери в классическом стиле
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

Чем Вы руководствуетесь при выборе двери? Если для Вас немаловажным является подчеркивание статусности – двери из дуба для Вас. Они являются наиболее престижными в своем роде, так как сделаны из натурального цельного куска древесины высокого качества, выглядят очень эстетично и красиво. Выбирая дорогостоящую межкомнатную дверь из массива дуба, владелец подчеркивает свой статус и индивидуальность. Такие модели наделены высокой надежностью, функциональностью и долговечностью.

Прочность

Türen mit Stuckarbeiten, Die Tischlerei Die Tischlerei Окна и двери в классическом стиле
Die Tischlerei

Die Tischlerei
Die Tischlerei
Die Tischlerei

Двери из массива дуба обладают высокой прочностью. Такой материал, как дуб, является высокопрочным и износоустойчивым, лучшим представителем в своем классе. Двери из массива дуба не подвержены деформации в результате воздействия окружающих факторов, а при правильном уходе могут прослужить несколько десятков лет без потери свойств. Для устойчивости к температурным перепадам и изменениям влажности при изготовлении дверей наносятся специальные лаковые покрытия, уменьшающие данные воздействия.

Деформация материала

Roma Pinciano Appartamento di Pregio, Studio Fori Studio Fori Окна и двери в классическом стиле
Studio Fori

Studio Fori
Studio Fori
Studio Fori

Со временем, в связи с большим весом конструкции, полотно двери может немного деформироваться, а петли, на которых она держится, могут ослабиться. Это требует тщательного внимания и в случае ослабления необходимо срочное подтягивание петель двери.

Слабая влагоустойчивость материала

Двери дубовые межкомнатные с карнизом , Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Двери дубовые межкомнатные с карнизом

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Главным недостатком дверей из массива дуба является зависимость от попадания на них влаги. Она негативно влияет на древесину, уменьшается срок ее службы, полотно может деформироваться и изменить размер. Поэтому при изготовлении дверей этого типа дерево проходит различные стадии просушки в особых печах, а также покрывается специальным лаком. Если заблаговременно известно, что дверь будет установлена в месте с повышенной влажностью, рекомендуется дополнительно обработать ее лаком и краской, просушить в течение 3-4 дней и только после этого устанавливать.

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Стоимость материала

Двери дубовые межкомнатные с карнизом , Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Двери дубовые межкомнатные с карнизом

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Несомненно, одним из недостатков дубовой двери является и ее стоимость. Однако вместе с тем, владелец взамен получает надежную и прочную межкомнатную дверь, которая будет служить ему верой и правдой значительно долго.

Дубовые двери – да или нет?

Двери дубовые межкомнатные с карнизом , Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Двери дубовые межкомнатные с карнизом

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Мы попытались отразить основные достоинства и недостатки дверей из массива дуба. В качестве рекомендаций стоит сказать о предпочтительном использовании дубовых дверей в помещениях, исключающих попадание  на нее влаги. Если стоимость дверей не является для Вас барьером, препятствующим к ее установке, то такие двери , безусловно прослужат Вам верой и правдой, обеспечив прочность, экологичность и отличную звукоизоляцию.

Для того чтобы максимально продлить срок службы двери из натурального дуба, потребуется особый уход. Периодически их нужно покрывать специальным влагостойким лаком. Если воздух в помещении слишком сухой, необходимо воспользоваться специальными увлажнителями. Соблюдая данные правила, можно в несколько раз увеличить срок службы дерева.

Подвесные светильники для гостиной
Являются ли для Вас недостатки дубовых дверей весомым аргументом?

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