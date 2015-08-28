Двери из дуба – плюсы и минусы

Двери из дуба представляют собой не только сверхпрочную конструкцию, но и обладают великолепными эстетическими качествами, именно по этим двум причинам дубовые входные и межкомнатные двери так популярны. О востребованности материала свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы поклонников натурального дерева.

Еще несколько десятилетий назад поставить на входе в дом или в комнату натуральную деревянную дверь было неслыханной роскошью и расточительством: цельное дерево стоило само по себе немало, а с учетом возможной и быстрой деформации материала конечная цена вопроса возрастала в разы. Такой материал требует тщательной и долгой просушки, малейшие нарушения в технологии приводят к порче и деформации дерева от внутренней влаги.

Рассмотрим преимущества и недостатки данного материала для дверей.