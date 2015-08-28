Двери из дуба – плюсы и минусы

Двери из дуба представляют собой не только сверхпрочную конструкцию, но и обладают великолепными эстетическими качествами, именно по этим двум причинам дубовые входные и межкомнатные двери так популярны. О востребованности материала свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы поклонников натурального дерева.
Еще несколько десятилетий назад поставить на входе в дом или в комнату натуральную деревянную дверь было неслыханной роскошью и расточительством: цельное дерево стоило само по себе немало, а с учетом возможной и быстрой деформации материала конечная цена вопроса возрастала в разы. Такой материал требует тщательной и долгой просушки, малейшие нарушения в технологии приводят к порче и деформации дерева от внутренней влаги.
Рассмотрим преимущества и недостатки данного материала для дверей.
Входные конструкции из натурального дуба незаменимы в интерьере частного дома или особняка – они имеют величественный и даже внушительный вид и красноречиво свидетельствуют о хорошем вкусе владельца дома. Кроме того, они очень надежны в плане защиты владения от постороннего проникновения, а по прочности дубовые двери с ковкой, по отзывам экспертов в разы превышают показатель устойчивости металлических дверей.
При выборе входной двери из дубового материала однозначно стоит убедиться в том, что вы приобретаете не подделку под дуб, а настоящее натуральное дерево. Визуально дуб существенно отличается от других ценных древесных пород, но если есть сомнения, то можно пригласить на оценку специального эксперта.
Двери из массива дуба практически не пропускают звук, благодаря чему этот вид межкомнатных дверей получил широкое распространение при установке в спальнях, детских комнатах и балконах. За такой дверью владелец чувствует себя более комфортно и уютно.
Чем Вы руководствуетесь при выборе двери? Если для Вас немаловажным является подчеркивание статусности – двери из дуба для Вас. Они являются наиболее престижными в своем роде, так как сделаны из натурального цельного куска древесины высокого качества, выглядят очень эстетично и красиво. Выбирая дорогостоящую межкомнатную дверь из массива дуба, владелец подчеркивает свой статус и индивидуальность. Такие модели наделены высокой надежностью, функциональностью и долговечностью.
Двери из массива дуба обладают высокой прочностью. Такой материал, как дуб, является высокопрочным и износоустойчивым, лучшим представителем в своем классе. Двери из массива дуба не подвержены деформации в результате воздействия окружающих факторов, а при правильном уходе могут прослужить несколько десятков лет без потери свойств. Для устойчивости к температурным перепадам и изменениям влажности при изготовлении дверей наносятся специальные лаковые покрытия, уменьшающие данные воздействия.
Со временем, в связи с большим весом конструкции, полотно двери может немного деформироваться, а петли, на которых она держится, могут ослабиться. Это требует тщательного внимания и в случае ослабления необходимо срочное подтягивание петель двери.
Главным недостатком дверей из массива дуба является зависимость от попадания на них влаги. Она негативно влияет на древесину, уменьшается срок ее службы, полотно может деформироваться и изменить размер. Поэтому при изготовлении дверей этого типа дерево проходит различные стадии просушки в особых печах, а также покрывается специальным лаком. Если заблаговременно известно, что дверь будет установлена в месте с повышенной влажностью, рекомендуется дополнительно обработать ее лаком и краской, просушить в течение 3-4 дней и только после этого устанавливать.
Несомненно, одним из недостатков дубовой двери является и ее стоимость. Однако вместе с тем, владелец взамен получает надежную и прочную межкомнатную дверь, которая будет служить ему верой и правдой значительно долго.
Мы попытались отразить основные достоинства и недостатки дверей из массива дуба. В качестве рекомендаций стоит сказать о предпочтительном использовании дубовых дверей в помещениях, исключающих попадание на нее влаги. Если стоимость дверей не является для Вас барьером, препятствующим к ее установке, то такие двери , безусловно прослужат Вам верой и правдой, обеспечив прочность, экологичность и отличную звукоизоляцию.
Для того чтобы максимально продлить срок службы двери из натурального дуба, потребуется особый уход. Периодически их нужно покрывать специальным влагостойким лаком. Если воздух в помещении слишком сухой, необходимо воспользоваться специальными увлажнителями. Соблюдая данные правила, можно в несколько раз увеличить срок службы дерева.