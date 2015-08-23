Обои пастельного цвета

Под словосочетанием «пастельные тона» мы понимаем светлые, выбеленные оттенки цветов. Пастельные оттенки являются приятным для глаз украшением квартиры и дома. Пастельные оттенки стен стали настоящим хитом на российском рынке. Причин этому множество: нежные пастельные цвета можно использовать как для маленьких слабоосвещенных, так и для больших светлых помещений. Если в вашем распоряжении небольшая комнатка, окна которой выходят на северную сторону, то светлые цвета помогут визуально расширить пространство, сделать пространство с маленькой площадью более уютным, наполнив его светом.

Дух интерьера спальни во многом зависит от декора стен. Одни обои создают гармоничную атмосферу. Другие раздражают чересчур агрессивным узором или ненатуральным оттенком своей расцветки. В этой статье мы собрали подборку различных вариантов обоев пастельного цвета, которые отлично вписываются в интерьер.