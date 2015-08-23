Обои пастельного цвета

Под словосочетанием «пастельные тона» мы понимаем светлые, выбеленные оттенки цветов. Пастельные оттенки являются приятным для глаз украшением квартиры и дома. Пастельные оттенки стен стали настоящим хитом на российском рынке. Причин этому множество: нежные пастельные цвета можно использовать как для маленьких слабоосвещенных, так и для больших светлых помещений. Если в вашем распоряжении небольшая комнатка, окна которой выходят на северную сторону, то светлые цвета помогут визуально расширить пространство, сделать пространство с маленькой площадью более уютным, наполнив его светом.
Дух интерьера спальни во многом зависит от декора стен. Одни обои создают гармоничную атмосферу. Другие раздражают чересчур агрессивным узором или ненатуральным оттенком своей расцветки. В этой статье мы собрали подборку различных вариантов обоев пастельного цвета, которые отлично вписываются в интерьер.
Пастельные цвета способны значительно увеличить комнату, добавить света даже в самое мрачное и маленькое помещение. Поэтому так актуально их использование и в ванных комнатах или гардеробных, где естественный свет полностью отсутствует, а источников искусственного не так много.
В какой комнате как не в спальне применение пастельных обоев выглядит наиболее уместным. Пастельные цвета успокаивают, наделяют пространство уютом. Если стены спальни выполнены в нейтральных тонах, то кровать, которая в данной комнате является центром композиции, можно оформить в пастельных тонах, используя покрывала, подушки, белье этого же оттенка.
Одним из направлений пастельных обоев является использование цветочных мотивов в стилизации. Флористические мотивы делают интерьер более нежным и изысканным. Такие обои идеально впишутся в интерьер спальни молодой девушки или девочки. Придадут комнате изысканность и добавят уюта.
Пастельные цвета в интерьере удивительно хорошо смотрятся в любых сочетаниях оттенков. Как однотонные, так и разноцветные интерьеры всегда привлекают к себе внимание. Темные цвета становятся натуральными и шелковистыми, светлые — прозрачными и чистыми, смешение множества оттенков — гармоничным и аккуратным.
К обоям пастельных оттенков довольно легко подобрать мебель и аксессуары. Кроме того, Вы сможете постоянно менять дизайн комнаты, не прибегая к ремонтным работам. Просто измените цветовые акценты на светлом фоне и с минимумом усилий и в кратчайшие строки Вы получите абсолютно новый оригинальный интерьер.
Интересным вариантом для отделки стен будут целые дизайнерские коллекции обоев в осветленных тонах. Обычно такие подборки состоят из однотонных нежных обоев и рулонов с самыми разнообразными рисунками, выполненными в тех же пастельных тонах, что и базовое покрытие стен. Этот вариант станет привлекательным для оформления гостиной или спальни. Такие коллекции хороши тем, что вам ненужно долго и скрупулезно подбирать оттенок основного покрытия стен под полотна с рисунками, или наоборот. Тут опытные дизайнеры уже сделали все за вас.
Обои пастельных оттенков могут быть выполнены в винтажном стиле. Комната, оформленная в стиле винтаж, выглядит подчеркнуто уютной. В ней царит гармония и особое ностальгическое настроение. Подобная комната потребует использование антикварных предметов интерьера. Они становятся полноправным аксессуаром в стиле винтаж.