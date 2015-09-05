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Двери из нержавеющей стали

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homify Окна и двериДвери
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Нержавеющая сталь давно используется для создания оборудования и предметов интерьера производственных помещений. В жилых же  домах и квартирах этот материал встречается реже. Однако в последнее время его популярность набирает обороты. Если раньше в исполнении нержавейки можно было увидеть только лестничные перила и входные двери, то сейчас этот материал широко используется при изготовлении мебели и при облицовке помещений. Причина этому -  чрезвычайная практичность и экологичность материала.

Бытует мнение, что нержавеющая сталь может сделать домашний интерьер похожим на промышленный. На самом же деле любой дизайн интерьера с применением нержавейки может быть очень уютным.

Входная дверь из нержавеющей стали

homify Окна и двериДвери
homify

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Изначально двери из нержавеющей стали устанавливались в качестве входных дверей в дом. Это обуславливается  эстетическими свойствами материала, его надежностью и долговечностью. Срок службы конструкций из нержавеющей стали составляет 30-50 лет без изменения внешнего вида. Кроме того, двери из нержавеющей стали отлично вписываются в в любой стилистический ансамбль: от модерна до классики.

Уход за нержавеющей сталью

DELO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL Окна и двериДвери
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

Стоит отметить, что нержавеющая сталь – уникальный материал и в плане ухода. Нержавейка в нем просто не нуждается, к правильно поверхности не прилипает ничего, что потребовало бы использование очищающих и дезинфицирующих средств.

Благородство нержавеющей стали

Elaborati tridimensionali Cofas SpA, ilRender Modeling e Rendering ilRender Modeling e Rendering Окна и двериДвери
ilRender Modeling e Rendering

ilRender Modeling e Rendering
ilRender Modeling e Rendering
ilRender Modeling e Rendering

У нержавеющей стали как отделочного материала есть отличная особенность: она способна облагородить практически любой интерьер. Именно поэтому если Вы хотите как-то обыграть интерьер с использованием большого количества пластика можете дополнить его применением нержавеющей стали. Она привнесет в помещение элегантность и статусность.

Двери из нержавеющей стали в любой цветовой гамме

Linea Light, Nusco SpA | porte e finestre Nusco SpA | porte e finestre Окна и двериДвери
Nusco SpA | porte e finestre

Nusco SpA | porte e finestre
Nusco SpA | porte e finestre
Nusco SpA | porte e finestre

Современные технологии позволяют изготовить предметы из нержавеющей стали  в любой цветовой гамме. Для этого поверхность покрывается специальной полимерной краской, которая обеспечивает герметичность материала и сама по себе является крайне устойчивой. 

Надежность дверей из нержавеющей стали

homify Окна и двериДвери
homify

homify
homify
homify

Приоритет нержавеющей стали над обычными сталями и железом определяется прежде всего великолепными потребительскими качествами, отсутствием изъянов, портящих внешний вид. В сравнении с рядом цветных металлов нержавейка выигрывает по своим характеристикам прочности и долговечности.

Использование дверей из нержавеющей стали в скандинавском стиле

homify Окна и двериДвери
homify

homify
homify
homify

Как было упомянуто ранее, двери из нержавеющей стали отлично вписываются практически в любой интерьерный ансамбль. Данный проект является тому подтверждением. Дверь отлично вписывается в интерьер, и не только  не охлаждает интерьер, но, напротив, оживляет его,разбавляя холодную белую цветовую  гамму.

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Раздвижные двери из нержавеющей стали

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL Окна и двери в стиле модерн
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

Интересным представляется использование раздвижных дверей из нержавеющей стали. Кто-то посчитает, что использование таких дверей приемлемо только в офисных помещениях или промышленных строениях. Однако такие двери также очень эффектно будут смотреться в футуристическом и модерновом стиле, представляя собой объект технологичности  и стиля.

Детали из нержавеющей стали

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL Окна и двериДвери
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

Не обязательным является использование нержавеющей стали на всей поверхности двери. Довольно стильным и современным является обрамление нержавейкой лишь рам и дверных наличников. Однако такой вариант на наш взгляд более уместен в офисных помещениях, поскольку в сочетании со стеклянными вставками двери из нержавеющей стали выглядят довольно холодно.

Проекты современных домов: комфорт, функциональность и простота
А в каком интерьере Вы планируете использовать двери из нержавеющей стали?

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