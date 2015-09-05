Двери из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь давно используется для создания оборудования и предметов интерьера производственных помещений. В жилых же домах и квартирах этот материал встречается реже. Однако в последнее время его популярность набирает обороты. Если раньше в исполнении нержавейки можно было увидеть только лестничные перила и входные двери, то сейчас этот материал широко используется при изготовлении мебели и при облицовке помещений. Причина этому - чрезвычайная практичность и экологичность материала.

Бытует мнение, что нержавеющая сталь может сделать домашний интерьер похожим на промышленный. На самом же деле любой дизайн интерьера с применением нержавейки может быть очень уютным.