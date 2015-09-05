Нержавеющая сталь давно используется для создания оборудования и предметов интерьера производственных помещений. В жилых же домах и квартирах этот материал встречается реже. Однако в последнее время его популярность набирает обороты. Если раньше в исполнении нержавейки можно было увидеть только лестничные перила и входные двери, то сейчас этот материал широко используется при изготовлении мебели и при облицовке помещений. Причина этому - чрезвычайная практичность и экологичность материала.
Бытует мнение, что нержавеющая сталь может сделать домашний интерьер похожим на промышленный. На самом же деле любой дизайн интерьера с применением нержавейки может быть очень уютным.
Изначально двери из нержавеющей стали устанавливались в качестве входных дверей в дом. Это обуславливается эстетическими свойствами материала, его надежностью и долговечностью. Срок службы конструкций из нержавеющей стали составляет 30-50 лет без изменения внешнего вида. Кроме того, двери из нержавеющей стали отлично вписываются в в любой стилистический ансамбль: от модерна до классики.
Стоит отметить, что нержавеющая сталь – уникальный материал и в плане ухода. Нержавейка в нем просто не нуждается, к правильно поверхности не прилипает ничего, что потребовало бы использование очищающих и дезинфицирующих средств.
У нержавеющей стали как отделочного материала есть отличная особенность: она способна облагородить практически любой интерьер. Именно поэтому если Вы хотите как-то обыграть интерьер с использованием большого количества пластика можете дополнить его применением нержавеющей стали. Она привнесет в помещение элегантность и статусность.
Современные технологии позволяют изготовить предметы из нержавеющей стали в любой цветовой гамме. Для этого поверхность покрывается специальной полимерной краской, которая обеспечивает герметичность материала и сама по себе является крайне устойчивой.
Приоритет нержавеющей стали над обычными сталями и железом определяется прежде всего великолепными потребительскими качествами, отсутствием изъянов, портящих внешний вид. В сравнении с рядом цветных металлов нержавейка выигрывает по своим характеристикам прочности и долговечности.
Как было упомянуто ранее, двери из нержавеющей стали отлично вписываются практически в любой интерьерный ансамбль. Данный проект является тому подтверждением. Дверь отлично вписывается в интерьер, и не только не
охлаждает интерьер, но, напротив, оживляет его,разбавляя холодную белую цветовую гамму.
Интересным представляется использование раздвижных дверей из нержавеющей стали. Кто-то посчитает, что использование таких дверей приемлемо только в офисных помещениях или промышленных строениях. Однако такие двери также очень эффектно будут смотреться в футуристическом и модерновом стиле, представляя собой объект технологичности и стиля.
Не обязательным является использование нержавеющей стали на всей поверхности двери. Довольно стильным и современным является обрамление нержавейкой лишь рам и дверных наличников. Однако такой вариант на наш взгляд более уместен в офисных помещениях, поскольку в сочетании со стеклянными вставками двери из нержавеющей стали выглядят довольно холодно.