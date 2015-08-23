Дизайнерские двери

В дизайне интерьера двери выполняют функцию разграничения пространства. Важной особенностью при выборе дверей является уместность выбранного дизайна для смежных комнат. Дизайн межкомнатных дверей полностью связан и неотделим от общей концепции выбранной стилистики дизайна интерьера. Вместе с тем выбранный декор двери может стать ярким акцентом в стилистическом ансамбле вашего дома.

В последнее время выбор дверей стал довольно велик и разнообразен, двери уже сами по себе могут выглядеть как произведение искусства, в этом случае именно дверь может стать акцентом в интерьере. При этом немаловажным является вопрос уместности выбранного дизайна двери в интерьере комнаты. Оформляя интерьер в определенной стиле, Вы автоматически выбираете те детали и элементы, которые предполагает данный стиль.

В данной статье мы рассмотрим наиболее яркие примеры дизайнерских дверей, которые могут стать акцентом в интерьере комнаты.