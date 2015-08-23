Дизайнерские двери

В дизайне интерьера двери выполняют функцию разграничения пространства. Важной особенностью при выборе дверей является уместность выбранного дизайна для смежных комнат. Дизайн межкомнатных дверей полностью связан и неотделим от общей концепции выбранной стилистики дизайна интерьера. Вместе с тем выбранный декор двери может стать ярким акцентом в стилистическом ансамбле вашего дома.
В последнее время выбор дверей стал довольно велик и разнообразен, двери уже сами по себе могут выглядеть как произведение искусства, в этом случае именно дверь может стать акцентом в интерьере. При этом немаловажным является вопрос уместности выбранного дизайна двери в интерьере комнаты. Оформляя интерьер в определенной стиле, Вы автоматически выбираете те детали и элементы, которые предполагает данный стиль.
В данной статье мы рассмотрим наиболее яркие примеры дизайнерских дверей, которые могут стать акцентом в интерьере комнаты.
Популярным видом декорирования пространства с помощью дверей является использование витражей. Витражи очень разнообразны, что позволяет легко вписаться в любой дизайн помещения и придать определенную индивидуальность помещению и всему дому в целом. Солнечный свет, проникающий через такие стёкла наполняет помещение загадочностью и сказочными переливами и цветами.
Таким образом, витражные двери несут двойную функцию: разделяют помещение и позволяют солнцу проникать в дополнительные пространства, особенно если в эти помещения не поступает свет из окон.
Создатели данного проекта отошли от привычных форм при создании дверей. Дверь должна удерживаться с помощью креплений? Ее полотно должно быть закрытым? Авторы отошли от привычных представлений при создании двери. Дверь открывается и закрывается благодаря роликам, установленным в полу и на потолке. Ее прозрачность обеспечивает визуальное увеличение пространства.
Витражи классической технологии подходят и для строгого дизайна, выполненного из естественных материалов. Двери с витражами часто устанавливают в помещениях насыщенных яркими красками или в помещениях оформленных в стиле модерн или арт-нуво.
Вариантом дизайнерского оформления дверей может служить и декорирование дверных наличников. В данном проекте авторы подобрали изящное обрамление, отлично подходящее к общему стилю комнаты. Наличие на двери вмонтированного зеркала позволяет визуально увеличить площадь комнаты.
В случае если вы любите роскошное убранство – задумайтесь об установке дверей в восточном стиле. Такие двери должны быть изготовлены из настоящей древесины либо из самых современных материалов, которые смогут передать благородство и фактуру среза дерева. Очень уместно на таких дверях будет смотреться резьба, иногда даже грубоватая, но, позволяющая дверям выглядеть весьма достойно и богато.
Представленный вариант оформления двери идеально вписался бы в любой интерьер в классическом стиле. Искусно выточенные резные элементы с легкой позолотой приближают нас к стилю барокко. Медные ручки отлично дополняют декор двери, перекликаясь с остальными позолоченными деталями. Интерьер, украшенный подобной дверью не может не выглядеть величественно и роскошно.
Необычным решением стала установка авторами проекта подвесной деревянной двери. Дверь крепится на прочном металлическом карнизе и не доставляет проблем при открытии. Достоинством такого дизайна двери является экономия пространства и ее маневренность. Установка подобной двери была бы особенно актуальна в детской, поскольку она уменьшает риск ушибов и легко открывается. Недостатком же подобной конструкции является невозможность установления замка