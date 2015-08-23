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Дизайнерские двери

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homify Окна и двериДвери
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В дизайне интерьера двери выполняют функцию разграничения пространства. Важной особенностью при выборе дверей является уместность выбранного дизайна для смежных комнат. Дизайн межкомнатных дверей полностью связан и неотделим от общей концепции выбранной стилистики дизайна интерьера. Вместе с тем выбранный декор двери может стать ярким акцентом в стилистическом ансамбле вашего дома.

В последнее время выбор дверей стал довольно велик и разнообразен, двери уже сами по себе могут выглядеть как произведение искусства, в этом случае именно дверь может стать акцентом в интерьере. При этом немаловажным является вопрос уместности выбранного дизайна двери в интерьере комнаты. Оформляя интерьер в определенной стиле, Вы автоматически выбираете те детали и элементы, которые предполагает данный стиль.

В данной статье мы рассмотрим наиболее яркие примеры дизайнерских дверей, которые могут стать акцентом в интерьере комнаты.

Витражные двери

Работы, Витражная мастерская "Гранат" Витражная мастерская 'Гранат' Окна и двериДвери
Витражная мастерская <q>Гранат</q>

Работы

Витражная мастерская "Гранат"
Витражная мастерская <q>Гранат</q>
Витражная мастерская "Гранат"

Популярным видом декорирования пространства с помощью дверей является использование витражей. Витражи очень разнообразны, что позволяет легко вписаться в любой дизайн помещения и придать определенную индивидуальность помещению и всему дому в целом.  Солнечный свет, проникающий через такие стёкла наполняет помещение загадочностью и сказочными переливами и цветами.

Таким образом, витражные двери несут двойную функцию: разделяют помещение и позволяют солнцу проникать в дополнительные пространства, особенно если в эти помещения не поступает свет из окон.

Технологичность

Moderne taatsdeuren op maat, Anyway Doors Anyway Doors Стеклянные двери
Anyway Doors

Anyway Doors
Anyway Doors
Anyway Doors

Создатели данного проекта отошли от привычных форм при создании дверей. Дверь должна удерживаться с помощью креплений? Ее полотно должно быть закрытым? Авторы отошли от привычных представлений при создании двери. Дверь открывается и закрывается благодаря роликам, установленным в полу и на потолке. Ее прозрачность обеспечивает визуальное увеличение пространства.

Использование витражных дверей в разных стилях

Modern Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Окна и двериДвери
Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Витражи классической технологии подходят и для строгого дизайна, выполненного из естественных материалов. Двери с витражами  часто устанавливают в помещениях насыщенных яркими красками или в помещениях оформленных в стиле модерн или арт-нуво.

Резная окантовка наличников

homify Окна и двериДвери
homify

homify
homify
homify

Вариантом дизайнерского оформления дверей может служить и декорирование дверных наличников. В данном проекте авторы подобрали изящное обрамление, отлично подходящее к общему стилю комнаты. Наличие на двери вмонтированного зеркала позволяет визуально увеличить площадь комнаты.

Восточный стиль

homify Окна и двери в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

В случае если вы любите роскошное убранство – задумайтесь об установке дверей в восточном стиле. Такие двери должны быть изготовлены из настоящей древесины либо из самых современных материалов, которые смогут передать благородство и фактуру среза дерева.  Очень уместно на таких дверях будет смотреться резьба, иногда даже грубоватая, но, позволяющая дверям выглядеть весьма достойно и богато.

Двери для интерьера в классическом стиле

FERFORJE LAZER KESİM BİNA KAPILARI, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Окна и двери в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Представленный вариант оформления двери идеально вписался бы в любой интерьер в классическом стиле. Искусно выточенные резные элементы с легкой позолотой приближают нас к стилю барокко. Медные ручки отлично дополняют декор двери, перекликаясь с остальными позолоченными деталями. Интерьер, украшенный подобной дверью не может не выглядеть величественно и роскошно. 

Подвесная дверь

Coeur D'Alene Residence, Uptic Studios Uptic Studios Окна и двери в стиле модерн
Uptic Studios

Coeur D'Alene Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Необычным решением стала установка авторами проекта  подвесной деревянной двери. Дверь крепится на прочном металлическом карнизе и не доставляет проблем при открытии. Достоинством такого дизайна двери является экономия пространства и ее маневренность. Установка подобной двери была бы особенно актуальна в детской, поскольку она уменьшает риск ушибов и легко открывается. Недостатком же подобной конструкции является невозможность установления замка 

Что прячет за собой живая изгородь?
А чем руководствуетесь вы при выборе двери ?

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