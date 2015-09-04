Складные межкомнатные двери для дома

Межкомнатные складные двери удобны для любого дома и любого стиля. Их ассортимент позволяет выбрать то, что подходит именно вашему интерьеру и отвечает всем качественным показателям.
Главное преимущество складных дверей для дома – экономия пространства. Створки дверей не распахиваются и занимают минимум места. Около дверей можно ставить мебель, растения, декоративные аксессуары: складная конструкция действует вбок и не задевает стоящие рядом предметы. Поэтому складные межкомнатные двери особенно хороши для домов, где есть маленькие комнаты, и каждый квадратный метр уже распланирован.
Для просторных помещений складные двери тоже будут весьма полезными. Их зачастую устанавливают для создания разных функциональных зон. Например, это касается больших гостиных, соединенныхс кухней или обеденной и другими зонами. Пока они не используются вместе, можно оставить дверь закрытой. А во время торжества или семейных сборов открывается складная дверь и получается просторная комната, где поместятся все гости. Не зря складная дверь походит на ширму – еще один аксессуар для зонирования пространства.
Межкомнатные складные двери в доме делятся на 2 типа: с конструкцией
гармошка и
книжка.
Первые состоят из небольших створок шириной до 12 см. Подходят для любых
дверных проемов, и при необходимости можно добавлять или убирать звенья.
Конструкция
книжка собирается из двух частей, за счет чего обладает
большей устойчивостью и имеет разнообразные типы исполнения. Например,
такая дверь может быть изготовлена из натурального дерева и оформлена
изысканным витражным стеклом. Складная дверь
книжка считается более
надежным и элегантным вариантом, но и ее стоимость выше первой модели.
Низкая шумоизоляция – основной недостаток складных дверей. Они закрываются довольно плотно, но недостаточно герметично. Это причина, по которой складные двери считаются больше декоративным аксессуаром для комнаты, нежели функциональным. Складные двери в доме бывают межкомнатными, но не входными, так как в достаточной степени не отвечают нормам безопасности.
Обладателям загородного дома стоит обратить внимание на интересную модель складной двери, ведущей в зимний сад или на террасу. Застекленные складные двери пропускают много света, создают ощущение воздушности и легкости в помещении. Удобно, что такую дверь не обязательно открывать полностью: летом ее можно приоткрыть на необходимое расстояние и впустить в комнату свежий воздух. С панорамной складной дверью интерьер всегда будет ярким, оригинальным и комфортным, а живописный вид за ней позволит наслаждаться природой в любое время года.
Безопасность складной межкомнатной двери – одна из причин, по которым ее выбирают семьи с маленькими детьми. Дверь не захлопывается резко, она легко и плавно открывается, поэтому ее без труда осилит ребенок, а родители могут не переживать об ушибах. В детской складная дверь будет отличным решением; через нее всегда слышно, чем занят малыш. Подберите яркий тон двери для детской, и комната станет оригинальной и веселой – как раз такой, какая нужна для активных детей.
Складные межкомнатные двери изготавливаются из ДСП, натурального дерева, пластика. Они представлены в самых разнообразных декорах: дверь может быть сделана цельным полотном или остеклена, с цветным и прозрачным витражом и даже обтянута кожей или тканью. А цветовое оформление двери вообще не имеет границ. Такие оригинальные вариации позволяют создавать потрясающие интерьеры, не похожие ни на какие другие. Для классическогодизайна комнаты подойдет складная дверь из ценных пород деревьев в строгом стиле или с узорным рисунком, для современных комнат придется к месту эффектная дверь из пластика с панорамным стеклом или с тканевым украшением. Не ограничивайте свою фантазию и используйте дверь не только по основному назначению, но и в качестве красивого декора.