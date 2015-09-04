Складные межкомнатные двери для дома

Главное преимущество складных дверей для дома – экономия пространства. Створки дверей не распахиваются и занимают минимум места. Около дверей можно ставить мебель, растения, декоративные аксессуары: складная конструкция действует вбок и не задевает стоящие рядом предметы. Поэтому складные межкомнатные двери особенно хороши для домов, где есть маленькие комнаты, и каждый квадратный метр уже распланирован.

Для просторных помещений складные двери тоже будут весьма полезными. Их зачастую устанавливают для создания разных функциональных зон. Например, это касается больших гостиных, соединенныхс кухней или обеденной и другими зонами. Пока они не используются вместе, можно оставить дверь закрытой. А во время торжества или семейных сборов открывается складная дверь и получается просторная комната, где поместятся все гости. Не зря складная дверь походит на ширму – еще один аксессуар для зонирования пространства.