В переводе с французского, шезлонг – «длинный стул». Шезлонг — мягкий стул для одного человека, предназначенный для лежания – это как стул со скамейкой для ног. У шезлонгов всегда есть спинка, также может быть один или два подлокотника. У некоторых шезлонгов фигурные спинки, что способствует отдыху спины.

В свою очередь диван-шезлонг состоит из обычных посадочных мест и одного или более удленненых (шезлонгов). Именно эту часть еще называют оттоманкой. Такой диван отлично подойдет для гостиной и позволит вам полностью расслабиться в полулежачем положении, например, при просмотре фильма после рабочего дня.

Эти диваны еще бывают раскладными, и за считанные минуты могут превратиться в дополнительное (двух и более) спальное место, для размещения гостей. Раскладные диваны-шезлонги так же пользуются популярностью у обладателей небольших квартир, они объединяют в себе спальное место и диван.

Диваны-шезлонги удобно использовать при угловом размещении, но и при размещении в центре комнаты их тоже можно удачно обыграть.