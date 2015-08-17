Сегодня многие стараются свой дом превратить в уютное, оригинальное и уникальное гнездышко. Кто-то организовывает пруды с заморскими рыбами, кто-то занимается ландшафтом, но все из них стараются приобрести неординарную, но надежную и практичную мебель.
Диван-шезлонг отличный выбор для тех, кто любит комфорт и эстетичную практичность. Они бываю различных конфигураций; одноместные и многоместные; в классическом и современном стиле; трансформеры и стационарные. Такой элемент мебели найдет применение в комнатах любого назначения.
В переводе с французского, шезлонг – «длинный стул». Шезлонг — мягкий стул для одного человека, предназначенный для лежания – это как стул со скамейкой для ног. У шезлонгов всегда есть спинка, также может быть один или два подлокотника. У некоторых шезлонгов фигурные спинки, что способствует отдыху спины.
В свою очередь диван-шезлонг состоит из обычных посадочных мест и одного или более удленненых (шезлонгов). Именно эту часть еще называют оттоманкой. Такой диван отлично подойдет для гостиной и позволит вам полностью расслабиться в полулежачем положении, например, при просмотре фильма после рабочего дня.
Эти диваны еще бывают раскладными, и за считанные минуты могут превратиться в дополнительное (двух и более) спальное место, для размещения гостей. Раскладные диваны-шезлонги так же пользуются популярностью у обладателей небольших квартир, они объединяют в себе спальное место и диван.
Диваны-шезлонги удобно использовать при угловом размещении, но и при размещении в центре комнаты их тоже можно удачно обыграть.
Трансформирующийся диван-шезлонг станет прекрасным решением для тех, кто хочет оставить больше свободного пространства. Уникальность такого дивана заключается в том, что трансформируясь, одна секция дивана превращается в удобное кресло-шезлонг. При желании у вас появляется полноценное лежачее место.
Диван-шезлонг может иметь одну трансформирующуюся секцию, как в данном случае, и более. Мульти-позиционный электрический механизм дивана трансформирует один элемент сидения в комфортное кресло-шезлонг со встроенными панелями управления и USB-портами. Этот элегантный многоместный диван-шезлонг комфортный, стильный и универсальный.
Такие диваны удачно вписываются как в современные интерьеры, так и в классические. Дизайнеры из Студии Павла Полынова решили добавить изюминку гостиной в классическом стиле и для меблировки выбрали не цельный диван-шезлонг, а отдельный диван и кресло-шезлонг. Кресло имеет интересную конфигурацию, на нем можно удобно сидеть, а при желании с комфортом прилечь. Такой элемент мебели можно смело назвать и одноместным диваном-шезлонгом.
Дизайнеры выбрали диван и кресло-шезлонг из одной коллекции, поддержав их бежевый оттенок шторми и цветом стен. Для любителей оригинальной роскоши можно подобрать кресло более яркого и насыщенного цвета. В этом случае не забудьте продублировать этот цвет в интерьере комнаты.
Применение дивану-шезлонгу можно найти в комнате любого назначения. Так, например, в этом особняке в Новогорске он расположился в музыкальной комнате совмещенной с гостиной. Лиловый цвет сочетается с мебелью в гостиной и придает пространству изысканность и торжественность. Конфигурация дивана располагает к расслаблению и наслаждению игрой на фортепиано. Для посадочных мест, где оттоманка отсутствует для комфорта предусмотрен пуф.
Спальня-это еще одно место, где небольшой диван-шезлонг придется очень кстати. Одноместный элемент мебели подойдет тем у кого довольно большая спальня и тем, кто любит читать перед сном или просто в уединении. Как правило такой диван подбирают в одном стиле с основной мебелью. Возможно кто-то посчитает его излишним, но именно такие
излишки придают интерьеру роскошь и аристократичность.
Диван-шезлонг отлично впишется в интерьер детской в классическом стиле. Он заменит сразу два предмета мебели: диван и кровать. Если детская достаточно просторная, то он может быть дополнительным элементом и при необходимости размещать друзей. В комплект к нему можно приобрести стул для рабочего мета в том же стиле, как это сделала дизайнер Мария Соловьева.
Сегодня многие стремятся придать своему загородному дому нотку оригинальности и уникальности, привнести в ландшафт участка что-то неординарное, но в тоже время весьма практичное и надёжное. Прекрасным решением станет диван-шезлонг из ротанга. Он без проблем разместит вас и ваших гостей с комфортом на свежем воздухе.
Диваны для сада бывают различной конфигурации. Уникальность этого дивана-шезлонга заключается в округлой форме, плавных изгибах и удобстве. Психологи подметили, что комфорт зачастую ассоциируется именно с изящными силуэтами, плавностью линий, а не с массивными углами.
Круглая форма весьма приятна и притягательна, позволяет вам расслабиться и отдохнуть, насладиться комфортом и делает атмосферу более дружественной и доброй. Совершенный силуэт дивана-шезлонга идеально вписывается практически в любой интерьер.
Благодаря плетению из искусственного ротанга, изделие не выгорает на солнце, устойчиво к перепадам температур и повышенной влажности. Синтетический ротанг безопасен для здоровья, нетоксичен и не имеет запаха.