Дерево являет собой экологически чистый материал, не вызывающий аллергии, использующийся долговечно. Если вы хотите взять мебель из дерева, то также стоит и задуматься о том, какую древесину лучше выбрать, так как каждый вид древесины имеет свои плюсы и минусы, особенности, нюансы использования. Есть достаточно дорогие виды древесины, есть бюджетные варианты. В этой статье рассмотрим мебель из ольхи, ее особенности, качества и свойства.
Эта древесина не относится к ценной породе дерева, в обработке имеет среднюю степень тяжести, не обладает четко выраженной текстурой. Ольха не отличается прочностью или эластичностью, не имеет нужной устойчивости к гниению при внешней отделке или при касании к земле. Если при повышенной влажности мебель из ольхи контактирует с металлом, то останутся на ее поверхности серые пятна, появится коррозия. Разрушение оказывает и контакт с цементом. Поэтому считают, что ольха не совсем подходит для изготовления мебели, поскольку является весьма капризным материалом.
На этом фото мебель из ольхи прекрасно гармонизирует с интерьером, дополняя собой спокойный и пастельный общий фон, благодаря дизайн-студии
ИнтеРИВ.
Все же у ольхи есть и полезные свойства. Древесина однородная, мягкая, высыхает хорошо, при этом не трескается и не теряет свою первоначальную форму. Ее структура красивая, поверхность шелковистая, строение плотное. Ольху всегда можно легко заменить, так как она легко пилится, строгается, отлично держит шурупы и склеивается. Ее можно полировать, лакировать и делать морение. Зачастую после обработки дерево похоже на эбеновое дерево, вишню, махагон и грецкий орех. Ольха с легкостью принимает всевозможные окрашивания, поэтому можно воплотить в реальность разнообразные дизайнерские задумки. Из-за ее легкой добычи, невысоких характеристик стоимость обычно низкая, что обуславливает ее доступность. Но она достаточно податлива, может имитировать ценные породы дерева.
Самой главной ее особенностью является повышенная влагостойкость, в этом параметре она незаменима. Из-за воздействия воды она долгое время не теряет свои свойства. Поэтому ольха в особенности подходит для изготовления мебели для ванной комнаты и кухонного помещения. Она вполне может заменить пластик или керамическую плитку. К тому же ольха совершенно не впитывает запахи.
Кухонный гарнитур из ольхи выглядит просто, но очень лаконично и приятно. Ее цвет оживляет помещение, но не раздражает глаза.
Ольха особенно изумительно смотрится с другими цветовыми сочетаниями, которые рассмотрим ниже.
У древесины ольхи различают такие оттенки, как насыщенно медовый, красноватый, красно-желтый. Некоторые оттенки очень похожи на древесину ореха, золотого дуба, вишни. В высушенном виде ольха имеет желтоватый оттенок.
На данном фото ольха отлично скомбинирована с насыщенным салатовым цветом. Она подходит в принципе к любому яркому тону, главное, чтобы его не было слишком много.
Это сочетание также имеет контраст, но все же в основе лежит сходство этих древесин. Они имеют золотистый подтон, но у дуба есть темно-коричневые штрихи, хотя в зависимости от освещения древесины могут казаться вообще одинаковыми. Такое комбинирование достаточно спокойное. Обои желательно взять неяркие, нейтральные, без резких переходов. Можно купить и шелкографию. Для текстиля и мягкой мебели можно использовать сиреневый, серый, красный цвета. Если хотите привнести яркий акцент, то добавьте персиковый оттенок.
На данном фото видно, как отлично ольха сочетается с серым цветом штор, мягкой мебели и ковра. Эти оттенки разные, но так хорошо дополняют друг друга.
Здесь контраст касается светлости оттенков, но уникальность сочетания заключается в насыщенности цветов двух пород дерева. Сочность цвета ольхи ничуть не хуже темно-бордового оттенка. Желательно, чтобы обои также имели насыщенный цвет, фактуру, цветовые переходы. Для сохранения контраста и во избежание слияния тонов используйте бежевые оттенки в мягкой мебели, в коврах. Также подойдет серый цвет с синим отливом. Для штор нужен красно-оранжевый цвет. Декоративные элементы хорошо будут смотреться в классическом оранжевом цвете.
В данном случае присутствует контраст теплого и холодного оттенков, так как беленый дуб относится именно к холодному типу. При таком фоне мебель из ольхи будет иметь более насыщенный и солнечный вид. Обои для такого сочетания нужны пограничного тона, поэтому лучше остановиться на цвете зеленого чая с оливковым узором. Диван можно взять терракотовый с зеленым рисунком. Шторы подойдут оливковые. Отлично будут смотреться коралловые аксессуары.
Мебель из ольхи в такой комбинации имеет сильный контраст светлого и темного. Общее у них то, что есть красно-коричневые прожилки с золотистым отливом и насыщенность цвета. При сочетании таких пород дерева комната станет яркой, эксцентричной. Контраст можно дополнить светлыми обоями с сиреневой или фиолетовой полоской. Из мягкой мебели лучше приобрести диван из черной кожи с глянцем. Шторы подойдут лиловые, а декоративные элементы – пурпурные.
Конечно же, главные места такой мебели – это кухня, ванная и даже прихожая. Для кухонного помещения можно выбрать целый гарнитур из ольхи, который будет способен прослужить долгое время. Производитель при его изготовлении делает акцент на ее функциональности, удобной внутренней комплектации, стильном фасаде. Мягкий кухонный уголок отвечает требованиям компактности и функциональности (например, возможность трансформироваться в спальное место). Ольха может использоваться и в спальне в виде кровати. Такая кровать не очень дорогая, достаточно прочная и самое главное – экологичная. При производстве кровати уделяется большое внимание ее надежности и правильности конструкции, чтобы был обеспечен хороший сон и отдых, а также, чтобы был стильный внешний вид, так как от кровати зависит общее впечатление от интерьера. Особенно уместно использование мебели из ольхи в детской комнате, так как она имеет такие качества, как натуральность и экологичность.
Таким образом, мебель из ольхи также имеет право на свое существование. Ольха хоть и имеет ряд недостатков, их перекрывает немалое количество достоинств. Такая мебель имеет способность поддерживать оптимальный уровень влажности и обновлять воздух в помещении. Мебель из этой древесины пользуется все же немалым спросом. В первую очередь, это обусловлено тем, что она имеет большое сходство с красным деревом. Такая мебель будет гармонично смотреться в любом интерьере, ему она придаст ощущение уюта и благородство.