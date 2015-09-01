Эта древесина не относится к ценной породе дерева, в обработке имеет среднюю степень тяжести, не обладает четко выраженной текстурой. Ольха не отличается прочностью или эластичностью, не имеет нужной устойчивости к гниению при внешней отделке или при касании к земле. Если при повышенной влажности мебель из ольхи контактирует с металлом, то останутся на ее поверхности серые пятна, появится коррозия. Разрушение оказывает и контакт с цементом. Поэтому считают, что ольха не совсем подходит для изготовления мебели, поскольку является весьма капризным материалом.

На этом фото мебель из ольхи прекрасно гармонизирует с интерьером, дополняя собой спокойный и пастельный общий фон, благодаря дизайн-студии ИнтеРИВ .