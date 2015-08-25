Палубная доска для террасы

Терраса – открытая площадка, являющаяся «связающим пунктом» между домом и садом. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому материал для ее покрытия должен сохранять свою функциональность в сложных климатических условиях.
Задумываясь об обустройстве террасы в первую очередь встает вопрос о выборе облицовочного материала, к которому предъявляются достаточно высокие требования. Во – первых такой материал должен быть влагоустойчивым ввиду переменчивых климатических условий нашей страны. Во- вторых, материал должен быть долговечным и надежным. Перечисленным выше критериям отвечает палубная доска.
Палубная доска получила свое название по первоначальному применению – ею выстилались палубы кораблей. Сегодня же палубной называют доску, используемую для создания напольных покрытий на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности. В бытовом назначении палубная доска сейчас используется для облицовки веранд, террас и площадок около бассейна.
В случае, если Вы решили оборудовать террасу палубной доской, эта статья для Вас.
Woodlark– комбинированные конструкции
Затеяв строительство террасы, перед заказчиками встает довольно широкий выбор материала для облицовки напольного покрытия помещения. Современный рынок предлагает обширнейший выбор вариантов для отделки: это может быть бетонное покрытие, керамика, камень и конечно же палубная доска.
Достоинства палубной доски очевидны. Благодаря своему составу террасная доска сочетает в себе все достоинства древесины и пластика. Внешне материал похож на цельную доску из натурального дерева. При этом его не нужно красить, покрывать лаком или другими составами.
Значительно продлить срок службы напольного покрытия можно, выбрав полимерную палубную доску. Это палубная доска, при производстве которой используется древесно-полимерный композит. Применение композита, состоящего из специальных полимерных связующих элементов и красителей, позволяет создавать прочный, долговечный и легкий материал, обладающий всеми достоинствами натуральной древесины и при этом лишен всех ее недостатков.
Палубные доски выглядят почти как натуральные, но ухаживать за ними намного проще. Их легко мыть, специального ухода они не требуют. Такой материал приятен на ощупь, в нем нет трещин, сучков и кроме того он не скользит.
Паркет, выложенный из палубной доски разной длины, давно стал классикой. Как и палубная доска, изготовленная из лиственницы, паркет отличается долговечностью и прочностью. Он устойчив к механическим воздействиям и высокой влажности. Кроме того, такой материал экологически безопасен – при его изготовлении не используются токсичные смолы и клеи.
Палубная доска может использоваться не только для облицовки пола. Широкое применение данный материал получил и при облицовке стен. Данное обстоятельство получило свое развитие скорее благодаря своим декоративным качествам, нежели практическим. Обивка стен палубной доской придает интерьеру большую естественность и делает пространство более экологичным.
Палубная доска может использоваться и на открытом пространстве без использования защитных навесов. В случае обработки материала защитным лаком, материалу будет обеспечена отличная влагоустойчивость.
Использование палубной доски будет обязательным условием в случае, если Вы задумали строительство террасы полностью из дерева. Она с легкостью дополнит естественный интерьер пространства и обеспечит единение с природой.
В качестве альтернативы керамической плитке, палубная доска широко используется при оборудовании напольного покрытия около бассейна. И это оправдано. Материал обеспечивает отличную влагоустойчивость и дает возможность спокойно ходить по такому покрытию без обуви.
Однако несмотря на большое количество достоинств палубная доска имеет свои недостатки. Так, под действием солнечных лучей древесина изменяет цвет. И кроме того из всех возможных вариантов напольного покрытия террас данный вид является наименее долговечным.