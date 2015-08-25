Палубная доска для террасы

Терраса – открытая площадка, являющаяся «связающим пунктом» между домом и садом. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому материал для ее покрытия должен сохранять свою функциональность в сложных климатических условиях.

Задумываясь об обустройстве террасы в первую очередь встает вопрос о выборе облицовочного материала, к которому предъявляются достаточно высокие требования. Во – первых такой материал должен быть влагоустойчивым ввиду переменчивых климатических условий нашей страны. Во- вторых, материал должен быть долговечным и надежным. Перечисленным выше критериям отвечает палубная доска.

Палубная доска получила свое название по первоначальному применению – ею выстилались палубы кораблей. Сегодня же палубной называют доску, используемую для создания напольных покрытий на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности. В бытовом назначении палубная доска сейчас используется для облицовки веранд, террас и площадок около бассейна.

В случае, если Вы решили оборудовать террасу палубной доской, эта статья для Вас.