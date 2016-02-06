6 компактных обеденных зон в небольших помещениях

Каждому из нас хочется иметь красивое и функциональное жилище. И даже обладая довольно скромными квадратными метрами, можно воссоздать в своем доме различные зоны для тех или иных занятий.

Предлагаем на этот раз уделить внимание обеденному пространству, которое не так уж сложно обустроить со вкусом даже в самых небольших помещениях. Благодаря удачно подобранному столу, можно компактно разместить в обеденной зоне не только членов семьи, но и дорогих гостей.

Встречайте 6 оригинальных решений для крохотных столовых уголков, которые превратят ваш дом в стильный образец современного дизайна.