6 компактных обеденных зон в небольших помещениях

Каждому из нас хочется иметь красивое и функциональное жилище. И даже обладая довольно скромными квадратными метрами, можно воссоздать в своем доме различные зоны для тех или иных занятий.
Предлагаем на этот раз уделить внимание обеденному пространству, которое не так уж сложно обустроить со вкусом даже в самых небольших помещениях. Благодаря удачно подобранному столу, можно компактно разместить в обеденной зоне не только членов семьи, но и дорогих гостей.
Встречайте 6 оригинальных решений для крохотных столовых уголков, которые превратят ваш дом в стильный образец современного дизайна.
Удивительное сочетание натурального дерева и встроенной подсветки с легкостью сделает обеденную зону изюминкой вашего дома. Подобный стол не требует никаких дополнительных убранств и украшений, ведь он сам по себе является произведением искусства.
Благодаря эргономичной изогнутой форме этого стола, вы сможете легко усадить за ним большое количество людей. Столь компактная мебель при этом не займет много места в комнате, а также станет дополнительным декором.
Учитывая наличие подсветки, которая изящно распределена по всей поверхности обеденного стола, можно обойтись без дополнительного освещения, наслаждаясь кулинарными изысками в таинственной атмосфере полумрака.
Настоящая находка для маленькой столовой комнаты – раскладной обеденный стол с встроенными сидениями. Он разбирается и собирается всего одним движением, поэтому позволит вам быстро разместить гостей, даже если они появились на вашем пороге совсем неожиданно.
Современная конструкция подобной мебели состоит из обеденного стола и сидений в виде табуретов, которые соединены с основанием. Яркая расцветка изделия наполнит комнату отличным настроением и положительными флюидами, а компактная модификация позволит вам существенно сэкономить на покупке многочисленных стульев. В сложенном виде такой стол легко хранить где угодно, ведь он занимает совсем немного места. Цена данного изделия также порадует практичных хозяев.
Для современных интерьеров характерны невысокие обеденные столы, которые окружают мягкие пуфы или даже подушки. За ними можно расположиться наиболее комфортно и непринужденно, коротая время в приятной компании.
Такой подход часто можно встретить в малогабаритных квартирах минималистичного дизайна и лофтах. Там, как правило, под столовую зону отведена не отдельная комната, а часть гостиной. Именно поэтому мягкие аксессуары довольно гармонично вписываются в окружающий интерьер.
Чтобы дизайн был целостным, рекомендуем подбирать стол из натурального материала, поскольку он лучше всего комбинируется с текстильными элементами. Деревянные модели придутся здесь как нельзя кстати.
Выдвижной обеденный стол можно с уверенностью назвать наиболее компактным решением для небольшого помещения. Его столешница и ножки прячутся внутри основной мебели, например – кухонного гарнитура. Благодаря такому подходу стол занимает место лишь во время его непосредственной эксплуатации, что весьма удобно.
Исходя из численности своей семьи, можно подобрать выдвижной стол соответствующего размера. Цветовая палитра и состав данной мебели также весьма разнообразны, поэтому каждый найдет идеальный вариант для своего дома.
матрешка
Разновидность столов для обеденной зоны, которые называют
матрешка, пользуется сегодня большой популярностью. Особенностью данной мебели является то, что стол состоит сразу из нескольких однотипных элементов, причем один находится над другим. Такая конструкция позволяет ему быть весьма компактным, а при необходимости – вместительным.
Эти столы-трансформеры могут иметь различные формы столешниц, размеры и количество соединенных воедино элементов. Чаще всего их два или три. Эффектно выглядят
матрешки, чьи столы имеют разную расцветку и необычный узор.
Дизайнеры часто используют подобную мебель не только с практичной целью, но и в качестве интересного декора.
Выбирая компактный стол для обеденной зоны, обращайте внимание не только на форму и тип столешницы, но и на то, что находится под ней. Наличие разнообразных полок и ограничителей хоть и несет практичную и эстетичную функцию, однако, в условиях малогабаритных квартир, совершенно не приветствуется.
Все дело в том, что дополнительные конструкции внизу обеденного стола весьма ограничивают размещение там стульев. А это приведет к тому, что они будут занимать драгоценные сантиметры вокруг стола, тем самым сокращая полезную площадь комнаты.
На фото можно оценить, как свободное пространство под столом позволяет задвигать стулья и, тем самым, делает обеденную зону более компактной. Это простая и действенная идея для улучшения вашей столовой комнаты, которую так просто реализовать.