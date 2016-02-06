Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 компактных обеденных зон в небольших помещениях

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Столовая комнатаСтолы
Loading admin actions …

Каждому из нас хочется иметь красивое и функциональное жилище. И даже обладая довольно скромными квадратными метрами, можно воссоздать в своем доме различные зоны для тех или иных занятий.

Предлагаем на этот раз уделить внимание обеденному пространству, которое не так уж сложно обустроить со вкусом даже в самых небольших помещениях. Благодаря удачно подобранному столу, можно компактно разместить в обеденной зоне не только членов семьи, но и дорогих гостей.

Встречайте 6 оригинальных решений для крохотных столовых уголков, которые превратят ваш дом в стильный образец современного дизайна. 

Стильное дерево с подсветкой

homify Столовая комнатаСтолы
homify

homify
homify
homify

Удивительное сочетание натурального дерева и встроенной подсветки с легкостью сделает обеденную зону изюминкой вашего дома. Подобный стол не требует никаких дополнительных убранств и украшений, ведь он сам по себе является произведением искусства. 

Благодаря эргономичной изогнутой форме этого стола, вы сможете легко усадить за ним большое количество людей. Столь компактная мебель при этом не займет много места в комнате, а также станет дополнительным декором. 

Учитывая наличие подсветки, которая изящно распределена по всей поверхности обеденного стола, можно обойтись без дополнительного освещения, наслаждаясь кулинарными изысками в таинственной атмосфере полумрака.

Раскладной обеденный стол с сидениями

MESAS PLEGABLES, SINGLADURA, S.L. SINGLADURA, S.L. Столовая комнатаСтолы
SINGLADURA, S.L.

SINGLADURA, S.L.
SINGLADURA, S.L.
SINGLADURA, S.L.

Настоящая находка для маленькой столовой комнаты – раскладной обеденный стол с встроенными сидениями. Он разбирается и собирается всего одним движением, поэтому позволит вам быстро разместить гостей, даже если они появились на вашем пороге совсем неожиданно.

Современная конструкция подобной мебели состоит из обеденного стола и сидений в виде табуретов, которые соединены с основанием. Яркая расцветка изделия наполнит комнату отличным настроением и положительными флюидами, а компактная модификация позволит вам существенно сэкономить на покупке многочисленных стульев. В сложенном виде такой стол легко хранить где угодно, ведь он занимает совсем немного места. Цена данного изделия также порадует практичных хозяев.

Невысокий обеденный стол с пуфами

Cozy flat in Kiev centre, Diff.Studio Diff.Studio Столовая комната в стиле минимализм
Diff.Studio

Cozy flat in Kiev centre

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Для современных интерьеров характерны невысокие обеденные столы, которые окружают мягкие пуфы или даже подушки. За ними можно расположиться наиболее комфортно и непринужденно, коротая время в приятной компании.

Такой подход часто можно встретить в малогабаритных квартирах минималистичного дизайна и лофтах. Там, как правило, под столовую зону отведена не отдельная комната, а часть гостиной. Именно поэтому мягкие аксессуары довольно гармонично вписываются в окружающий интерьер.

Чтобы дизайн был целостным, рекомендуем подбирать стол из натурального материала, поскольку он лучше всего комбинируется с текстильными элементами. Деревянные модели придутся здесь как нельзя кстати.

Выдвижной обеденный стол

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Выдвижной обеденный стол можно с уверенностью назвать наиболее компактным решением для небольшого помещения. Его столешница и ножки прячутся внутри основной мебели, например – кухонного гарнитура. Благодаря такому подходу стол занимает место лишь во время его непосредственной эксплуатации, что весьма удобно. 

Исходя из численности своей семьи, можно подобрать выдвижной стол соответствующего размера. Цветовая палитра и состав данной мебели также весьма разнообразны, поэтому каждый найдет идеальный вариант для своего дома.

Обеденный стол матрешка

homify Столовая комнатаСтолы
homify

homify
homify
homify

Разновидность столов для обеденной зоны, которые называют матрешка, пользуется сегодня большой популярностью. Особенностью данной мебели является то, что стол состоит сразу из нескольких однотипных элементов, причем один находится над другим. Такая конструкция позволяет ему быть весьма компактным, а при необходимости – вместительным. 

Эти столы-трансформеры могут иметь различные формы столешниц, размеры и количество соединенных воедино элементов. Чаще всего их два или три. Эффектно выглядят матрешки, чьи столы имеют разную расцветку и необычный узор. 

Дизайнеры часто используют подобную мебель не только с практичной целью, но и в качестве интересного декора. 

Уберите полки из обеденного стола

Визуализации проекта Чехова_12, Alyona Musina Alyona Musina Столовая комната в эклектичном стиле
Alyona Musina

Визуализации проекта Чехова_12

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Выбирая компактный стол для обеденной зоны, обращайте внимание не только на форму и тип столешницы, но и на то, что находится под ней. Наличие разнообразных полок и ограничителей хоть и несет практичную и эстетичную функцию, однако, в условиях малогабаритных квартир, совершенно не приветствуется.

Все дело в том, что дополнительные конструкции внизу обеденного стола весьма ограничивают размещение там стульев. А это приведет к тому, что они будут занимать драгоценные сантиметры вокруг стола, тем самым сокращая полезную площадь комнаты. 

На фото можно оценить, как свободное пространство под столом позволяет задвигать стулья и, тем самым, делает обеденную зону более компактной. Это простая и действенная идея для улучшения вашей столовой комнаты, которую так просто реализовать.

6 вещей, которые вам необходимо знать перед покупкой шкафа
А что бы вы порекомендовали для обустройства компактной обеденной зоны?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо