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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
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На этой неделе в абсолютные лидеры по количеству прочтений вышли статьи, посвященные необычным частным домам, которые всем хороши – и ценой, и дизайном и инновационным подходом к энергообеспечению. Давайте еще раз с восхищением посмотрим на сборный, быстровозводимый дом с роскошным интерьером, полюбуемся на пристройку в английском стиле и разберемся, как быстро и эффективно оформить зону отдыха на маленьком участке. 

1. Пристройка к дому по-английски

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

В этой Книге идей мы покажем вам, как местные архитекторы удачно перенимают английские традиции и воспроизводят их со всей точностью и изяществом. Расскажем об английской архитектуре и образе жизни на примере нового проекта пристройки от архитектурного бюро KERIMOV PARTNERS Architects

2. Зона отдыха на шести сотках

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Где разместить, какую мебель купить, на чем сэкономить? Давайте искать вместе ответы на эти вопросы и вдохновляться идеями дизайна красивых садов.

Зона отдыха — самая важная часть сада, которая бывает незаслуженно обделена вниманием. Дизайн сада — это не только посадки и экстерьер дачного дома, но и эргономичное пространство, удобное для всех. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов организации зон отдыха на шести сотках, каждый из которых подходит под конкретный тип участка.

3. Доступная цена и роскошный интерьер

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Мы представляем вам дом-надежду, который освободит вас от бремени дорогостоящей эксплуатации собственного дома. Сборный, модульный, быстровозводимый и экономичный, он к тому же прекрасно подходит для долгосрочного проживания и обеспечивает жильцов достаточным уровнем современного комфорта. Благодаря новым промышленным технологиям, он значительно быстрее возводится, сокращая время и бюджет. 

Вся линейка сборных домов является совместным проектом немецкого промышленного дизайнера Патрика Фрея и архитектора Бьёрна Гетте. Проект полностью – в этой Книге идей

4. Дом с большими сюрпризами

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм
Grynevich Architects

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Мастерская GRYNEVICH DMITRIY представляет нам свой новый проект, который полон технологических новинок, разумного использования ресурсов и минималистичного шарма. 
Особо важную роль в решениях архитектора и дизайнера играют системы отопления и вентиляции, а также герметичность периметра стен дома, фундамента и перекрытия. Такой подход помогает снизить теплопотери и сделать дом настоящей крепостью.

5. Выбираем: пено- или газобетонные блоки

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При выборе главного строительного материала для вашего дома все чаще выбор падает на блоки из легкого ячеистого бетона. В этой статье мы предлагаем сравнить две его разновидности, найти их достоинства и недостатки, окинуть взглядом альтернативы.

Интерьер для балкона
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