Топ 5 – Лучшие проекты недели

Где разместить, какую мебель купить, на чем сэкономить? Давайте искать вместе ответы на эти вопросы и вдохновляться идеями дизайна красивых садов.

Зона отдыха — самая важная часть сада, которая бывает незаслуженно обделена вниманием. Дизайн сада — это не только посадки и экстерьер дачного дома, но и эргономичное пространство, удобное для всех. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов организации зон отдыха на шести сотках, каждый из которых подходит под конкретный тип участка.