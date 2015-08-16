Топ 5 – Лучшие проекты недели

На этой неделе в абсолютные лидеры по количеству прочтений вышли статьи, посвященные необычным частным домам, которые всем хороши – и ценой, и дизайном и инновационным подходом к энергообеспечению. Давайте еще раз с восхищением посмотрим на сборный, быстровозводимый дом с роскошным интерьером, полюбуемся на пристройку в английском стиле и разберемся, как быстро и эффективно оформить зону отдыха на маленьком участке.
В этой Книге идей мы покажем вам, как местные архитекторы удачно перенимают английские традиции и воспроизводят их со всей точностью и изяществом. Расскажем об английской архитектуре и образе жизни на примере нового проекта пристройки от архитектурного бюро KERIMOV PARTNERS Architects.
Где разместить, какую мебель купить, на чем сэкономить? Давайте искать вместе ответы на эти вопросы и вдохновляться идеями дизайна красивых садов.
Зона отдыха — самая важная часть сада, которая бывает незаслуженно обделена вниманием. Дизайн сада — это не только посадки и экстерьер дачного дома, но и эргономичное пространство, удобное для всех. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов организации зон отдыха на шести сотках, каждый из которых подходит под конкретный тип участка.
Мы представляем вам дом-надежду, который освободит вас от бремени дорогостоящей эксплуатации собственного дома. Сборный, модульный, быстровозводимый и экономичный, он к тому же прекрасно подходит для долгосрочного проживания и обеспечивает жильцов достаточным уровнем современного комфорта. Благодаря новым промышленным технологиям, он значительно быстрее возводится, сокращая время и бюджет.
Вся линейка сборных домов является совместным проектом немецкого промышленного дизайнера Патрика Фрея и архитектора Бьёрна Гетте. Проект полностью – в этой Книге идей
Мастерская GRYNEVICH DMITRIY представляет нам свой новый проект, который полон технологических новинок, разумного использования ресурсов и минималистичного шарма.
Особо важную роль в решениях архитектора и дизайнера играют системы отопления и вентиляции, а также герметичность периметра стен дома, фундамента и перекрытия. Такой подход помогает снизить теплопотери и сделать дом настоящей крепостью.
При выборе главного строительного материала для вашего дома все чаще выбор падает на блоки из легкого ячеистого бетона. В этой статье мы предлагаем сравнить две его разновидности, найти их достоинства и недостатки, окинуть взглядом альтернативы.