Шале с секретом

Потрясающий традиционный дом в стиле шале мы нашли для вас в портфолио студии Egger & Egger Immobilien из Германии. Коттедж, построенный в лучших традициях данного стиля, повторяет его характерные признаки вплоть до мелочей – резных балкончиков, почти квадратных окон и внешней отделки фасадов в комбинированном стиле.
В принципе, стиль шале отлично подходит для загородного строительства. Традиционный и современный одновременно он может сочетать в себе комфортабельные условия и новейшие технологии с красотой и очарованием натуральной древесины. Посмотрим, как именно?
Классическая отделка в стиле шале с оштукатуренным фасадом первого уровня и оформленным с помощью деревянной фасадной доски вторым уровнем, он выглядит особенно аутентично после большого снегопада. Стиль шале отлично подготовлен к холодным условиям, но всегда внутри выглядит особенно уютно и позволяет с радостью наслаждаться жизнью даже в январе!
Натуральная древесина, использованная в дизайне интерьера данного проекта, придает каждой комнате особенное очарование. На полу мы найдем паркетную доску, а главный стол в столовой сделан из древесины местными мастерами.
Дополнения в интерьере в классическом стиле, например, итальянский кухонный гарнитур молочных оттенков и элегантная люстра, делают стиль шале особенно гламурным и уютным, а также позволяют перенести его на уровень жизни 21-ого века!
Рядом с сауной мы найдем еще одну столовую, оформленную в особенно элегантной манере. Брутальная отделка стен деревом добавляет этой комнате по-настоящему драматичную нотку, особенно на фоне люстры с хрусталем и янтарем. Отличное место как для новогоднего застолья, так и для любого праздничного ужина в компании друзей!
Кухонный остров в стиле индастриал, идеальная система вытяжки и подсветки на кухне, большая раковина и холодильник – то, что делает это шале скорее современным коттеджем, чем альпийским домиком, гордо стоящим на склоне холма в окружении гор.
Кажется, что для данного стиля нет ничего невозможного – он люксовый и провинциальный одновременно, уютный и современный, стильный и брутальный. В нем есть легкие нотки гламура и даже много металлического блеска, но натуральная древесина является главным материалом в любой комнате.
Спальни, расположенные на мансарде, где многие из комнат имеют свободный доступ к балкону, выглядят очень современно – высокие потолки, светлая мебель и классический декор смотрятся здесь гармонично и смело.
Открытые потолочные балки на мансарде – важная часть стиля шале, которую нельзя не заметить, впрочем, как и особый подход к выбору текстиля – теплого, особенно мягкого и уютного.
На втором этаже мы нашли для вас и ванную комнату – просторную и просто шикарную, рассчитанную на супружескую пару и имеющую как душевую зону, так и красивую ванную чашу, стоящую прямо по середине комнаты.
Красивая подсветка за зеркалом особенно изящно подчеркивает декоративную штукатурку серого цвета, а встроенные слив и подача воды делают интерьер аккуратным и современным, даже при использовании элементов в стиле рустик.
На нижнем этаже есть еще один сюрприз – шикарный бассейн с зоной отдыха, отдельными душевой и туалетной комнатой, а также традиционной сауной с отделкой натуральной древесиной. Здесь также установлен климат-контроль, поддерживающий идеальную влажность и температуру в помещении, подходящую для настоящего отдыха даже тогда, когда за окном стоит мороз до -30 градусов.
На лестничном холле второго этажа – красивая отделка стен декоративной штукатуркой с эффектной подсветкой, полы из натуральной паркетной доски и стильный буфет в традиционном стиле шале с расстекловкой и резьбой. А кованые перила лестницы и классическая люстра дополняют стиль шале как нельзя кстати, добавляя ему европейские классические нотки.
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