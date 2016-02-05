Шале с секретом

Потрясающий традиционный дом в стиле шале мы нашли для вас в портфолио студии Egger & Egger Immobilien из Германии. Коттедж, построенный в лучших традициях данного стиля, повторяет его характерные признаки вплоть до мелочей – резных балкончиков, почти квадратных окон и внешней отделки фасадов в комбинированном стиле.

В принципе, стиль шале отлично подходит для загородного строительства. Традиционный и современный одновременно он может сочетать в себе комфортабельные условия и новейшие технологии с красотой и очарованием натуральной древесины. Посмотрим, как именно?