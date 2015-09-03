Плитка на кирпичную стену: за и против

Керамическая плитка наверняка присутствует в каждом доме. Это, безусловно, наиболее популярное покрытие для стен и пола пола на кухне и в ванной комнате. В ванной плиткой облицовывают стены и пол, а на кухне ее применяют, как правило, в месте установки так называемого фартука в дополнение к кухонному гарнитуру в промежутке между верхними ящиками и нижними. Часто керамическую плитку или керамогранит выбирают и для покрытия полов на кухне, особенно в зоне приготовления пищи.

В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит, и не выделяет токсичных веществ. Правда, стоимость укладки плитки достаточно высока.

Не удивительно, что многие пытаются класть плитку своими руками или экономить на подготовительных работах. В связи с этим у многих возникает вопрос: можно ли класть плитку на кирпичную стену без необходимости ее штукатурки? Именно с этим вопросом мы попытаемся разобраться.