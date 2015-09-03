Плитка на кирпичную стену: за и против

Керамическая плитка наверняка присутствует в каждом доме. Это, безусловно, наиболее популярное покрытие для стен и пола пола на кухне и в ванной комнате. В ванной плиткой облицовывают стены и пол, а на кухне ее применяют, как правило, в месте установки так называемого фартука в дополнение к кухонному гарнитуру в промежутке между верхними ящиками и нижними. Часто керамическую плитку или керамогранит выбирают и для покрытия полов на кухне, особенно в зоне приготовления пищи.
В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит, и не выделяет токсичных веществ. Правда, стоимость укладки плитки достаточно высока.
Не удивительно, что многие пытаются класть плитку своими руками или экономить на подготовительных работах. В связи с этим у многих возникает вопрос: можно ли класть плитку на кирпичную стену без необходимости ее штукатурки? Именно с этим вопросом мы попытаемся разобраться.
Как же проверить, насколько гладкая поверхность, предназначенная под плитку? Для этого применяются специальные рейки и если стена ровная и перепады незначительные, ее можно будет не штукатурить, а запереть плиточным клеем. При этом этот слой будет намного тоньше штукатурки. Однако будьте строгими к своим измерениям, ведь плохо выполненная подготовка основания под облицовку, может значительно ухудшить качество облицовочных работ!
Укладка плитки на кирпичную стену, в принципе, возможна, но зачастую специалисты рекомендуют так не поступать. Почему? Один из самых сложных моментов при укладке керамической плитки состоит в том, что бы плитка была уложена ровно. При этом не только ряды, но и поверхность плитки должна быть ровной, т.е. отдельные плитки не должны выступать над другими. Для достижения такого результата при недостаточно гладкой кирпичной поверхности (как это чаще всего бывает) придется выравнивать каждую плитку отдельно, здесь и возникают проблемы.
Не забывайте главное правило: класть плитку следует только на абсолютно гладкую поверхность, небольшие огрешности допускаются. К сожалению, на практике выходит так, что счастливчиков с идеальной кладкой из ровненького кирпича очень мало, а желающих сэкономить на облицовке плиткой путем избавления от казалось бы ненужного промежуточного этапа заштукатуривания стены предостаточно.
Если вам повезло и ваша стена идеально ровная, то вам стоит обратить внимание на способ укладки плитки непосредственно на стену, используя специальный плиточный клей. Нанести равномерный слой плиточного клея на ровную поверхность не представляется сложным, особенно при использовании специального инструмента. Если ваша стена неидеальна, то нанесение равномерного слоя клея будет проблематичным, так как слой клея будет повторять все изъяны поверхности. В этом случае придется для каждой плитки с ювелирной точностью подбирать оптимальную толщину слоя клея, а это очень и очень проблематично. В последнем случае возникает риск того, что на уложенной плитке будут видимы дефекты, такие как заваленные углы или грани плитки, неправильная стыковка плиток, неровные внутренние и внешние углы. Кроме того, Плиточный клей при высыхании имеет усадку и вся поверхность
расползётся. Тоесть толстый слой просядет больше, чем тонкий.Такие изъяны сразу бросаются в глаза и вы наверняка хотели бы их избежать. Если вы хотели бы избежать этих неприятных последствий – используйте шпаклевку, если неровности не превышают одного сантиметра. Если неровности еще глубже, придется штукатурить, причем для плитки в ванной лучше использовать водостойкую штукатурку на основе цемента.
Довиль. Москва.
Если ваши стены все-таки не подходят для укладки керамической плитки без дополнительного выравнивания, но вы наотрез не хотите связываться с оштукатуриванием, попробуйте уложить плитку на гипсокартон. Таким образом основанием для укладки плитки станет не неровная стена, а гладкая поверхность гипсокартона. Такой способ подходит для подготовки стен как на кухне, так и в ванной комнате, если вы будете использовать более подходящий в этом случае влагостойкий гипсокартон. Рекомендуем присмотреться к этому способу, если предстоит, например, создать специальные коробы для скрытия труб водопровода и канализации.
Плитка на гипсокартон может крепиться двумя методами – традиционный клей для плитки и жидкие гвозди. Обычно укладку плитки на гипсокартон начинают классическим способом с облицовки второго ряда плитки, что позволит создать идеально ровный ряд, избегая влияния изъянов пола. Для этого следует отмерить желаемый уровень прохождения второго ряда и отметить его на стене. Далее по этой линии устанавливается опора для второго ряда. В качестве опоры можно использовать деревянный брусок или профиль для гипсокартона (лучше для этого использовать потолочный профиль, обладающий большей жесткостью).
Кроме того, следует надежно закрепить профиль к стене. В случае, если стену выровняли гипсокартоном на металлическом каркасе, профиль лучше закрепить саморезами непосредственно к каркасу, а не к гипсокартону. В последнем случае жесткого скрепления не удастся добиться и профиль пожет повести, нарушив ряд, в результате чего плитка ляжет неровно. Если стены были выровнены путем крепления гипсокартона непосредственно стене, используйте дюбель-гвозди для крепления профиля к основанию стены. При этом нужно учитывать некоторые особенности: прежде, чем крепить гипсокартон непосредственно к стене, следует все-таки разровнять крупные неровности, иначе и стена из гипсокартона получится не совсем ровной. Кроме того, не волнуйтесь о выступающих шляпках дюбель-гвоздей, ведь они при укладке плитки вполне скроются в слое клея.
Теперь вы готовы к укладке плитки!
Давайте обратимся к особенностям применения разных видов клея для укладки плитки. В случае укладки на гипсокартон при помощи обычного плиточного клея, советуем использовать специальный зубчатый шпатель с мелкими зубьями. Он позволяет нанести клей тонким слоем, который и требуется при укладке плитки на идеальную поверхность гипсокартона.
Второй способ – укладка плитки с использованием жидких гвоздей. Этот способ более быстрый, ведь жидкие гвозди схватываются за 15-20 минут, но и более дорогй. Жидкие гвозди следует нанести на плитку, приложить ее к стене и, возможно, скорректировать ее местоположение.
Если вы собрались укладывать плитку в помещениях с повышенной влажностью следует применять влагостойкий гипсокартон. Однако вполне возможно применение невлагостойкого гипсокартона в зонах, где нет непосредственного контакта с водой. Правда, перед этим убедитесь, что все швы качественно затерты.
Если вы собрались укладывать плитку на кирпичную стену, подумайте, возможно, вам вообще не стоит связываться с керамической плиткой? Голые кирпичные стены – один из самых популярных трендов в дизайне. Рисунок кирпичной кладки дополнит практически любой интерьер. Таким образом вы не только добавите рустикальную нотку в дизайн, но и сэкономите довольно крупную сумму на укладку плитки.