Однотонная плитка для ванной: нескучное решение!

Однотонная плитка в ванной комнате – это скучно? Не тут-то было! Лаконичная плитка, выдержанная в одном оттенке – один из самых актуальных трендов последнего времени. Забудьте о цветочках, витиеватых завитках и других украшательствах. Качественная плитка сама по себе украсит любой интерьер. Существует мнение, что однотонная кафельная плитка подходит только для интерьеров в стиле минимализм и хай-тек, однако это совершенно не так. Сдержанный и благородный вид помещения, который создается благодаря использованию плитки одного цвета и подойдет любым интерьерам: классическим и даже интерьерам в деревенском или скандинавском стилях. Специалисты homify раскроют все разнообразие использования однотонной плитке в ванной и подскажут, какой вариант лучше выбрать в зависимости от особенностей комнаты и выбранного вами стиля.
Одна из уловок профессиональных дизайнеров – использование однотонной плитки светлого оттенка в маленьких ванных комнатах. Такой прием визуально расширит пространство в ванной и добавит зачастую темным и мрачным ванным небольших размеров ощущение света и воздуха. Такая плитка идеально впишется в сдержанный скандинавский стиль или современный стиль хай-тек, хорошо оттеняя рисунок дерева на полу и лаконичную мебель. При этом у вас все еще остается простор для полета фантазии. Попробуйте поиграть с текстурой поверхности: глянцевая поверхность добавит интерьеру нотку холодного минимализма, а матовая, наоборот, создаст впечатление уюта.
Однотонная плитка также хорошо подходит для зонирования пространства и его объединения в больших ванных комнатах, не перегружая его лишними цветовыми сочетаниями и другими декоративными элементами. Те, кто хочет сохранить сдержанность интерьера и при этом как-то выделить разные зоны в ванной комнате, могут выбрать плитку одного цвета, но разного размера или формы. Мелкая однотонная мозаика отделит часть для спа и релаксации от другой части помещения, предназначенного для обычных, более прозаических нужд и отделанного более крупной прямоугольной плиткой того же оттенка. Обычно благодаря своим способностям мелкая плитка хорошо подходит для выделения неровных и округлых поверхностей, например, колонн, столешниц, полукруглых угловых ванн и поддонов душевых кабин.
Однако вовсе не обязательно всегда и везде оказывать предпочтение белому цвету. Если вы хотели бы подчеркнуть выделение разных зон еще больше, то в вашем распоряжении не только плитка другого размера, но и другого цвета. Такое радикальное зонирование сложно не заметить. При этом не бойтесь ярких смелых цветов. За счет отсутствие рисунка, а также отказа от сложного способа укладки, образующего разные узоры или фигуры, даже самый яркий цвет будет выглядеть не слишком броско благодаря ровной укладке плитки без витиеватостей и ограничения двумя цветами в интерьере – главным ярким и оттеночным, зачастую, светлым, нейтральным.
Кроме цвета у вас еще множество возможностей сделать использование однотонной плитки более необычным и оригинальным. Гармонирующая плитка разной текстуры, но обязательно одного цвета не нарушит равновесия интерьера, однако сделает его более разнообразным. Если вы волнуетесь о том, что белая однотонная плитка создаст эффект стерильного больничного кабинета у вас в ванной комнате, обратите внимание на игру текстур. В этом случае не забывайте главное правило: плитка должна быть одного размера и цвета, иначе у вас получится винегрет.
Если ваша ванная комната выполнена в стиле современной классики, подчеркнуть благородство интерьера поможет плитка, выполненная
под камень. Мало кому по карману отделка ванной комнаты настоящим мрамором или гранитом, зато найти хорошую плитку по приемлимой цене – не большая проблема. При этом не мелочитесь: смело выбирайте плитку, имитирующую натуральный камень, для всего пространства от стен до пола. Так эффект получится еще мощнее, что хорошо демонстрирует пример на фото, в дизайне которого использовалась высококачественная плитка от итальянских фабрик Ceramiche Atlas Concorde и Rex-cerart.
Еще один хороший пример использования однотонной плитки в ванной, которая создает эффект облицовки натуральным камнем. Если вам по душе более скромный интерьер без помпезных стен, обратите внимание на имитацию камня других, более скромных расцветок, как в этом случае – серого мрамора. Такая плитка создает элегантный, но в то же время современный интерьер и отлично вписвается в это пространство с нотками ар-деко. К тому же вычурность плитки
под камень несколько сглаживает необычный способ укладки.
Еще одна популярная и весьма распространенная имитация – создание эффекта деревянного покрытия, для чего однотонная плитка подходит идеально. Мало кто может себе позволить деревянную обшивку в обычной малогабаритной ванной комнате, да она и не нужна: современная плитка способна творить чудеса и выглядеть как идеальное деревянное покрытие. Это и дешевле, и практичнее, чем использовать натуральную древесину. К тому же видов расцветок и фактур более, чем достаточно, так что вы сможете проектировать дизайн интерьера без особых ограничений. Такая плитка создает уютную, теплую атмосферу загороднего дома или деревенской бани и подойдет для интерьеров самого разного стиля, но в особенности для стиля кантри.
Еще одна модная тенденция – декор из керамической плитки одного цвета в виде вертикальных полос. Такой акцент оживит внешний вид ванной комнате и к тому же визуально поднимет потолки. Это еще и хорошая замена традиционному горизонтальному фризу. Особенно удачно такие панно из однотонной плитки выглядят в зоне раковины для умывания, создавая яркий акцент в комнате. Как мы уже раньше замечали, лучше всего ограничиться плиткой в панно одного цвета, фактуры и размера.
Однотонная плитка просто идеальна для создания минималистских интерьеров. В этом случае геометрические линие расположения плитки, их рисунок уже сам по себе элемент декора, который можно считать даже несколько аскетичным. Это идеальный монохромный фон для элементов мебели и света. Данный пример интерьера, выполненного в стиле сочетания элементов современного японского и скандинавского минимализма, еще раз доказывает, что плитка одного цвета в ванной – далеко не скучное решение.
Очень популярна плитка, имитирующая кирпичную кладку. Она привнесет в интерьер ретро-нотки, при этом не нагружая его слишком яркой отсылкой в прошлое. Вот поэтому она так популярна в современных интерьерах в американском стиле или стиле лофт. Такая плитка практически незаменима в разных еклектических стилях. При этом она выглядит вполне современно благодаря нетривиальной цветовой гамме, что подходит для смелых людей, не боящихся рисковать.