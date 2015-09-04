Однотонная плитка для ванной: нескучное решение!

Однотонная плитка в ванной комнате – это скучно? Не тут-то было! Лаконичная плитка, выдержанная в одном оттенке – один из самых актуальных трендов последнего времени. Забудьте о цветочках, витиеватых завитках и других украшательствах. Качественная плитка сама по себе украсит любой интерьер. Существует мнение, что однотонная кафельная плитка подходит только для интерьеров в стиле минимализм и хай-тек, однако это совершенно не так. Сдержанный и благородный вид помещения, который создается благодаря использованию плитки одного цвета и подойдет любым интерьерам: классическим и даже интерьерам в деревенском или скандинавском стилях. Специалисты homify раскроют все разнообразие использования однотонной плитке в ванной и подскажут, какой вариант лучше выбрать в зависимости от особенностей комнаты и выбранного вами стиля.