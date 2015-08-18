Французские двери в доме как признак утонченности

Самое важное во французских дверях – стекла. Существует множество вариантов создания небанальной французской двери в доме с помощью именно витражного оформления. Если необходимо пропустить дневной свет и наполнить комнату легкостью, то подойдет дверь с маленькими прозрачными окошками. Если стоит задача создать более интимную атмосферу, то нужно позаботиться о затемнении стекла. Некоторые предпочитают цветные и узорчатые стекла, создающие яркий и красивый интерьер. Можно также сочетать большие и маленькие стекла на одной двери – все это будет выглядеть неординарно и подчеркнет оформление дома. Если дверь входная, то нужно обязательно позаботиться об остеклении из более прочного и надежного стекла, которое не разобьется и обеспечит тепло и звукоизоляцию в доме.