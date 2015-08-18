Французские двери в доме как признак утонченности

Франция – родина множества архитектурных явлений. На заре эпохи Возрождения в этой стране появились разнообразные предметы, которые стали совмещать в себе функциональную роль и эстетическую. Один из примеров – французские двери, которые также часто называют панорамными.
Изначально французские двери устанавливали в богатых домах, где комнаты примыкали к патио – уютному внутреннему дворику с роскошным ландшафтом, фонтанами, цветами и дорожками для прогулок. Дверь практически соединяла между собой маленький микрокосм дома и необъятный мир природы. Французская дверь стирала видимые границы и добавляла дому больше света. Теперь двери такой модели используются повсеместно: они соединяют и гостиную со столовой и кухней, и спальню с балконом, и зал с террасой в загородном доме. Французские двери стали более функциональными и востребованными, чем и объясняется их популярность.
Французские двери в доме делятся на 2 типа: входные и межкомнатные. Первые изготавливаются из стеклопластика, который выглядит и красиво, и современно, при этом создает нужную звукоизоляцию. Входная французская дверь герметично закрывается, а благодаря синтетическому материалу не набухает и не деформируется под действием температуры и влажности. Для загородного дома этот вариант безупречен, а если вы переживаете о безопасности, то можно дополнительно оснастить дверь замком и надежной фурнитурой, и тогда будете чувствовать себя, как за каменной стеной.
Межкомнатные французские двери, как правило, выполнены из натурального дерева. Если это не вход в ванную, то нет причин беспокоиться о том, что со временем дерево набухнет или облупится. В любом интерьере деревянная французская дверь будет выглядеть элегантно и утонченно. Она не утяжеляет атмосферу комнаты, а, наоборот, за счет большого количества стекол делает ее более легкой, воздушной, невесомой. Французская дверь в доме – это утонченность и изысканный вкус.
Самый классический вид французской двери – распахивающийся. Такие двери подходят для больших, просторных домов, где в каждой из комнат хватает свободного пространства. Они просты в установке и элегантны. Удачно такой тип дверей впишется в гостиную, ведь распахнутые двери выглядят гостеприимно и радушно встречают посетителей. Кроме того, распашные французские двери в доме наиболее гармонично завершают классический интерьер и стиль модерн.
Отличное предложение для тех, кто экономит пространство – раздвижные французские двери. Они открываются легким скольжением вбок, совершенно не занимая лишнего места. Раздвижные французские двери удобно устанавливать в квартирах, где есть выход на маленький балкон, чтобы открытые створки традиционной двери не мешали ходить и не загромождали пространство. Рядом с такой дверью можно ставить любые предметы мебели и техники, она в любом случае не будет препятствовать работе раздвижной системы. Раздвижная французская дверь лучше всего сочетается с современными интерьерами, так как выглядит оригинально и стильно.
Еще один тип французской двери в доме – складной. Дверь открывается и закрывается по принципу гармошки. И это тоже неплохой вариант для экономии пространства, не настолько простой, как раздвижная дверь, однако более оригинальный. Если выполнить складную дверь в виде целого проема, то в сложенном состоянии дверь позволяет объединить 2 комнаты, практически убирая стену. Такая конструкция удобна, например, в длинных гостиных или кухнях рядом со столовой. В обычный день дверь можно оставлять закрытой, а во время торжества – открывать и расширять пространство. Складные французские двери выполняют функцию ненавязчивого зонирования.
Классический аквамарин
Самое важное во французских дверях – стекла. Существует множество вариантов создания небанальной французской двери в доме с помощью именно витражного оформления. Если необходимо пропустить дневной свет и наполнить комнату легкостью, то подойдет дверь с маленькими прозрачными окошками. Если стоит задача создать более интимную атмосферу, то нужно позаботиться о затемнении стекла. Некоторые предпочитают цветные и узорчатые стекла, создающие яркий и красивый интерьер. Можно также сочетать большие и маленькие стекла на одной двери – все это будет выглядеть неординарно и подчеркнет оформление дома. Если дверь входная, то нужно обязательно позаботиться об остеклении из более прочного и надежного стекла, которое не разобьется и обеспечит тепло и звукоизоляцию в доме.
Традиционный оттенок французской двери в доме – белый. Этот цвет всегда остается классикой, которая сочетается с разнообразными направлениями и оттенками. Но не обязательно строго следовать всем правилам. Для классического интерьера приветствуются любые светлые оттенки: бежевый, песочный, серый. Для современных стилей дверь можно выкрасить в броский цвет или сделать ее из темного дерева. Все зависит от выбранного дизайна интерьера и предпочтений хозяев.
Французские двери в доме с небольшими комнатами будут наиболее уместными. Они впускают больше света, и помещение наполняется яркостью, воздухом; визуально становится просторнее и шире. Если у вас спальняскромных размеров и есть выход на балкон, подумайте об установке французской двери. Комнату охватит легкость и свежесть, кроме того, на балконе можно организовать уютный уголок, где будет приятно посидеть утром за чашкой кофе. Французская дверь также может сэкономить пространство маленькой спальни и балкона: для этого выбирайте раздвижные или складные модели.
Вообще французская дверь зачастую используется для выхода на балкон или террасу. В частном загородном доме с этим не будет проблем; представьте, какое удовольствие смотреть на красивый ландшафт прямо из дома, и можно оказаться в зимнем саду, только распахнув дверь. Французская дверь имеет массу вариантов применения в доме, ведь это не только декоративный, но и функциональный предмет. Красивая и практичная дверь разнообразит дизайн интерьера, подчеркнув его достоинства, разделит комнату на зоны и при этом наполнит помещение светом.