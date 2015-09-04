В основном есть два варианта. Первый – купить уже готовые, окрашенные на производстве полотна. Второй – купить обои под покраску и выкрасить их в желаемый цвет. Второй вариант сейчас уже не так распространен. Хотя после окрашивания отлично маскируются стыки между швами.

Однотонные обои пригодны абсолютно для любого стиля интерьера, поэтому при их выборе следует ориентироваться на нижеприведенные параметры.