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Однотонные обои

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Privat-Villa ... Licht und Architektur, ligthing & interior design ligthing & interior design Ванная комната в стиле модерн
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Самым универсальным материалом для отделки внутренних стен являются обои. Обои, особенно однотонные, широко популярны благодаря тому, что имеют бумажную фактуру, тепло, которое ощущается при прикосновении к полотну. Благодаря таким обоям, можно создать самую разнообразную отделку, выполнить различные интересные комбинации.

Преимущества обоев одного тона

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Такие обои подходят для любого помещения. Особенно они необходимы, если комната имеет небольшой размер, так как изобилие рисунков только уменьшит пространство. Нередко однотонные обои используются для потолков, в основном белого цвета. Для стен берут цветные покрытия.

В каких случаях нужны однотонные обои?

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Однотонные обои необходимо использовать, если потом вы хотите оформить стены рамками или фото, картинами и другим подобным декором. При покупке яркой и необычной мебели требуется спокойный фон, не привлекающий к себе особого внимания, он позволит акцентировать все внимание на других элементах в интерьере. Для тех, кто любит гладкую поверхность стен, штукатурку, но не приемлет их так называемую холодность, лучше остановить свой выбор на однотонных покрытиях в виде обоев. Если в дизайне стен вам важен цвет и фактура, вы предпочитаете лаконичный декор без изысков, то однотонные обои – это идеальное для вас решение.

Как получить обои одного тона?

Reforma de Moderno Atico en Villanueva , Ines Benavides Ines Benavides Спальня в стиле модерн
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

В основном есть два варианта. Первый – купить уже готовые, окрашенные на производстве полотна. Второй – купить обои под покраску и выкрасить их в желаемый цвет. Второй вариант сейчас уже не так распространен. Хотя после окрашивания отлично маскируются стыки между швами.

Однотонные обои пригодны абсолютно для любого стиля интерьера, поэтому при их выборе следует ориентироваться на нижеприведенные параметры.

Необходимая степень износостойкости

Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Детская комната в стиле модерн
Мастерская дизайна ЭГО

Дом

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Если планируется поклейка обоев в том месте, где нет большой проходимости людей, испарений, частого механического воздействия, то можно выбрать любые обои, даже обычные бумажные экземпляры. Для кухни, ванной комнаты, прихожей нужны полотна, которые можно время от времени мыть и чистить щеткой. Такие обои смогут долго прослужить и будут выглядеть аккуратно. На фото дизайнеры использовали обои одного тона для детской комнаты.

Степень блеска

Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Спальня в эклектичном стиле
Бюро TS Design

Квартира на ул.Балтийской / Москва

Бюро TS Design
Бюро TS Design
Бюро TS Design

Также перед покупкой нужно определиться с тем, хотите ли вы видеть каждый день блеск на обоях или перламутровые переливы. Кому-то нравится, как выглядят обои, когда на них попадают солнечные лучи, так как полотна начинают блестеть, фактура и цвет становятся более четкими. Но многие избегают блесток, так как для некоторых стилей интерьера они совершенно неуместны. Например, это совершенно не подходит для стиля кантри, эко стиля и для скандинавского интерьера.

Выбор фактуры

Дизайн прихожей в современном стиле в коттеджном поселке "Виктория" Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн прихожей в современном стиле в коттеджном поселке Виктория

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Однотонные обои обладают различными фактурами. Возможна имитация окрашенных стен, повторение структуры кожи и т.д. Часто можно встретить геометрические фигуры, ворсинки, мазки, простые черточки или круги и прочее. Если вы возьмете обои под покраску, то их текстурированная часть по мере впитывания краски будет по-разному отображать рисунок и проявлять цвет краски.

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Подбор цветовой гаммы

DALLAS, ARDIN INTERIORISMO ARDIN INTERIORISMO Гостиные в эклектичном стиле
ARDIN INTERIORISMO

ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO

Этот выбор один из самых сложных. Важно отталкиваться от общей цветовой гаммы интерьера, мебели и элементов декора. Использование однотонных обоев является классическим приемом. Но всегда можно сочетать обои из одной коллекции, но разного оттенка. Этот метод используют для противоположных стен, для зонирования помещения, для углов комнаты. Контраст допускается и сильный, и еле заметный. Главное – работать с оттенками, а не с цветами. Некоторые комбинируют и цвета, но это дело сложное и часто рискованное.

При подборе цвета учитывайте расположение комнаты относительно сторон света. Для южных и восточных сторон подойдут любые обои, для западных и северных сторон нужны теплые, солнечные оттенки, особенно избегайте серых тонов.

Виды однотонных обоев

AV. CENTRAL, ARDIN INTERIORISMO ARDIN INTERIORISMO Спальня в стиле модерн
ARDIN INTERIORISMO

ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO

В зависимости от материала обои одного тона бывают бумажными, виниловыми, флизелиновыми, деревянными, тканевыми, стекловолоконными. По фактуре различают глянцевые и матовые, гладкие и рельефные. По цвету выделяют однотонные белые и черные, однотонные цветные. По наличию рисунка можно взять с рисунком или без него,  выполняется он шелкографией, тиснением, рельефом. По возможности окрасить – есть с готовым цветом, есть, требующие окраски. По текстуре -можно купить с текстурой под ткани и натуральные материалы или без нее.

В связи с таким большим выбором и количеством параметров следует сначала представить весь интерьер комнаты, чтобы подобрать наиболее оптимальное решение. Теплые оттенки делают помещение более светлым, а холодные успокаивают, нейтральные создают особую атмосферу. Такие обои отлично подчеркнут и роскошь классики, и простоту минимализма. Они станут замечательным фоном для декоративных элементов.

Как оформить комнату обоями одного оттенка

Privat-Villa ... Licht und Architektur, ligthing & interior design ligthing & interior design Ванная комната в стиле модерн
ligthing &amp; interior design

ligthing & interior design
ligthing &amp; interior design
ligthing & interior design

Обои одного тона нейтрального цвета хорошо смотрятся при наличии темной мебели и разных элементов декора, например, картины, шторы и т.д. Обои пастельного тона хорошо подойдут для спальни, придав ей уют и спокойствие. Для гостиной подойдут однотонные обои коричневого, бордового, бежевого оттенка. Они в сочетании с коврами, пуфами, мягкой мебелью, подушками привносят ощущение глубокого пространства. В кухонном помещении обои одного тона улучшают настроение, поднимают аппетит. Для кухни нужны насыщенные, но естественные оттенки. Можно взять разные цвета обоев, тем самым поделив комнату на зоны и создав интересный контраст. Есть и такой вариант оформления помещения – на одну стену клеят яркие разноцветные обои, на другие – однотонные. Так интерьер получит изюминку и не будет перегружен пестрыми цветами и узорами. Если вы предпочитаете покрытие с фактурой, то оно подходит для затененных помещений. В детской комнате рекомендуется клеить такие обои от пола и до метра по высоте, выше уже можно использовать рисунки. Этот прием помогает глазам отдыхать. Применение голубой отделки вместе со стеклянной или светлой мебелью придаст комнате легкости, приподнимет потолки и раздвинет пространство. Для офиса однотонные обои вообще являются идеальным решением. Чтобы получилось максимально сосредоточиться на работе, следует взять такие цвета, как бежевый, персиковый, серый. 

Клеить данные обои нужно с особой аккуратностью и тщательностью. Любые несостыковки будут сразу видны. Поэтому, чтобы этого максимально избежать, лучше предварительно хорошо выровнять стены и подготовить их, купить специальный клей и работать без спешки.

Однотонные обои – универсальность и эстетичность

Дизайн малогабаритной квартиры, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в колониальном стиле
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Дизайн малогабаритной квартиры

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

Таким образом, однотонные обои представляют собой универсальный отделочный материал. Они подходят для любого вида интерьера, имеют широкий выбор, различные виды. Клеить такие покрытия желательно с особой тщательностью, чтобы в дальнейшем не было видно огрехов. Чтобы обои одного тона не выглядели скучно, можно выбрать покрытие с фактурой или рисунком, также его можно дополнить различными декоративными элементами.

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Какие однотонные обои вы выбрали для интерьера?

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