7 шагов для установки современного фонтана в саду

Поиск на участке места для фонтана определяется не только нужными размерами площадки. Чтобы фонтан развернул перед вами всю красоту водных струй и беспроблемно радовал изо дня в день, нужно учесть еще несколько важных факторов:

- площадка для фонтана должна быть не только ровной, но и строго-горизонтальной, без уклона.

- не рекомендуется располагать чашу фонтана вблизи раскидистых деревьев и кустов: цветы, листья, ветви будут загрязнять воду,

- резкие порывы ветра будут разносить брызги, нарушать рисунок водных струй, поэтому избегайте площадок с сильным ветром.