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7 шагов для установки современного фонтана в саду

Перла Вереника Перла Вереника
Villa 2, Guido Ariotti Guido Ariotti Сад в классическом стиле
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Движение воды против законов гравитации - простое и гениальное украшение сада, из века в век  впечатляющее своей динамичностью и грациозностью. Современные технологии помогут вам сделать фонтан в саду даже без помощи специалистов – главное заранее продумать, какой вид этой композиции вы хотите получить  и делать все поэтапно.

Какое место будет идеальным для фонтана на вашем участке

Titelbild, Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH Сад в классическом стиле
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

Поиск на участке места для фонтана определяется не только нужными размерами площадки. Чтобы фонтан развернул перед вами всю красоту водных струй и беспроблемно радовал изо дня в день, нужно учесть еще несколько важных факторов:

- площадка для фонтана должна быть не только ровной, но и строго-горизонтальной, без уклона. 

- не рекомендуется располагать чашу фонтана вблизи раскидистых деревьев и кустов: цветы, листья, ветви будут загрязнять воду, 

- резкие порывы ветра будут разносить брызги, нарушать рисунок водных струй, поэтому избегайте площадок с сильным ветром. 

Существует еще интересная теория размещения водных объектов по фэн-шую: размещение  в восточной части сада, привлечет энергию здоровья и улучшит взаимопонимание в семье. Если фонтан будет стоять в северной части, то это благотворно скажется на материальном благополучии. А вот южная ориентация категорически запрещена — фонтан на южной стороне гасит огонь, тем самым оказывая негативное влияние на репутацию владельцев дома.

Выравнивание грунта

"The Haven", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Сад в стиле кантри
Kevin Cooper Garden Design

The Haven

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

Основа бесперебойной работы фонтана – правильная циркуляция воды. Подговьте перед установкой оборудования площадку – выровняйте, проверьте по уровню, нет ли существенного наклона грунта. Такие подготовительные меры избавят вас в дальнейшем от застоя воды у одного из краев фонтана, засорения системы.

Важно: полная комплектация оборудования

Villa 2, Guido Ariotti Guido Ariotti Сад в классическом стиле
Guido Ariotti

Guido Ariotti
Guido Ariotti
Guido Ariotti

С технической точки зрения фонтан образует водный насос, поднимающий вверх поток воды. Но это далеко не все оборудование, которое пригодится вам для действительно впечатляющего украшения ландшафта. Прежде всего, определитесь с дизайном фонтана – какая форма, размер и рисунок струй нужна, какие дополнительные элементы декора будут использоваться.  Водная картина брызг образуется при помощи фонтанных насадок и распылителей: ярусы ниспадающих потоков в виде кругов и  пирамид, бурляющие гейзеры и величественные вертикальные колонны воды, куполообразные и перекрещивающиеся в форме лепестков струи. 

Копаем яму и устанавливаем контейнер с водой

Helen Sinclair Sculpture Unique Landscapes Сад в стиле минимализм
Unique Landscapes

Helen Sinclair Sculpture

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Перед установкой оборудования на площадке для фонтана вынимается верхний слой земли под размер чаши на глубину 5-15 сантиметров. Далее или заливается бетонное основание или делается песчанная подушка и производится монтаж чаши фонтана. Чашу гидроизолируют с помощью штукатурки внутренней поверхности специальными смесями. На этом же этапе сразу устанавливаются все композиционные элементы фонтана – камни, скульптуры, насадки для распыления струй, подсветка.

Водяной насос

Dancing Floating Fountain Water Garden Ltd Сад в классическом стиле floating fountain, pond, fountain, lake, underwater lights, led lights
Water Garden Ltd

Dancing Floating Fountain

Water Garden Ltd
Water Garden Ltd
Water Garden Ltd

Механическое сердце фонтана – водный насос, должно работать четко и без проблем. Для садовых фонтанов используют два типа насосов – погружной и поверхностный. 

Погружные модели, как видно из самого названия, устанавливаются под водой. Достоинствами таких насосов для самостоятельного оборудования фонтана в саду будет их относительная экономичность, простота монтажа и эксплуатации. Поверхностные насосы – более сложный агрегат. 

Кроме типа модели, обратите внимание на мощность и производительность насоса – от этого зависит высота и интенсивность  струй фонтана.  

Декор и обустройство площадки вокруг фонтана

Частный дом 2, Архитектор Владимир Калашников Архитектор Владимир Калашников Сад в классическом стиле
Архитектор Владимир Калашников

Частный дом 2

Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников

Когда основные настройки фонтана окончены, каскады и струи воды работают слаженно как часы, пришло время навести порядок и вокруг: 

- выложить площадку рядом с фонтаном камнем или наоборот, посадить зеленый густой газон,

- оформить часть сада с фонтаном как законченную композицию – в едином функциональном и стилевом ключе,

- дополнить площадку скамейкой или беседкой, чтобы иметь возможность отдыхать в саду рядом с фонтаном.

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