7 шагов для установки современного фонтана в саду

Движение воды против законов гравитации - простое и гениальное украшение сада, из века в век впечатляющее своей динамичностью и грациозностью. Современные технологии помогут вам сделать фонтан в саду даже без помощи специалистов – главное заранее продумать, какой вид этой композиции вы хотите получить и делать все поэтапно.
Поиск на участке места для фонтана определяется не только нужными размерами площадки. Чтобы фонтан развернул перед вами всю красоту водных струй и беспроблемно радовал изо дня в день, нужно учесть еще несколько важных факторов:
- площадка для фонтана должна быть не только ровной, но и строго-горизонтальной, без уклона.
- не рекомендуется располагать чашу фонтана вблизи раскидистых деревьев и кустов: цветы, листья, ветви будут загрязнять воду,
- резкие порывы ветра будут разносить брызги, нарушать рисунок водных струй, поэтому избегайте площадок с сильным ветром.
Существует еще интересная теория размещения водных объектов по фэн-шую: размещение в восточной части сада, привлечет энергию здоровья и улучшит взаимопонимание в семье. Если фонтан будет стоять в северной части, то это благотворно скажется на материальном благополучии. А вот южная ориентация категорически запрещена — фонтан на южной стороне
гасит огонь, тем самым оказывая негативное влияние на репутацию владельцев дома.
Основа бесперебойной работы фонтана – правильная циркуляция воды. Подговьте перед установкой оборудования площадку – выровняйте, проверьте по уровню, нет ли существенного наклона грунта. Такие подготовительные меры избавят вас в дальнейшем от застоя воды у одного из краев фонтана, засорения системы.
С технической точки зрения фонтан образует водный насос, поднимающий вверх поток воды. Но это далеко не все оборудование, которое пригодится вам для действительно впечатляющего украшения ландшафта. Прежде всего, определитесь с дизайном фонтана – какая форма, размер и рисунок струй нужна, какие дополнительные элементы декора будут использоваться. Водная картина брызг образуется при помощи фонтанных насадок и распылителей: ярусы ниспадающих потоков в виде кругов и пирамид, бурляющие гейзеры и величественные вертикальные колонны воды, куполообразные и перекрещивающиеся в форме лепестков струи.
Перед установкой оборудования на площадке для фонтана вынимается верхний слой земли под размер чаши на глубину 5-15 сантиметров. Далее или заливается бетонное основание или делается песчанная подушка и производится монтаж чаши фонтана. Чашу гидроизолируют с помощью штукатурки внутренней поверхности специальными смесями. На этом же этапе сразу устанавливаются все композиционные элементы фонтана – камни, скульптуры, насадки для распыления струй, подсветка.
Механическое сердце фонтана – водный насос, должно работать четко и без проблем. Для садовых фонтанов используют два типа насосов – погружной и поверхностный.
Погружные модели, как видно из самого названия, устанавливаются под водой. Достоинствами таких насосов для самостоятельного оборудования фонтана в саду будет их относительная экономичность, простота монтажа и эксплуатации. Поверхностные насосы – более сложный агрегат.
Кроме типа модели, обратите внимание на мощность и производительность насоса – от этого зависит высота и интенсивность струй фонтана.
Когда основные настройки фонтана окончены, каскады и струи воды работают слаженно как часы, пришло время навести порядок и вокруг:
- выложить площадку рядом с фонтаном камнем или наоборот, посадить зеленый густой газон,
- оформить часть сада с фонтаном как законченную композицию – в едином функциональном и стилевом ключе,
- дополнить площадку скамейкой или беседкой, чтобы иметь возможность отдыхать в саду рядом с фонтаном.