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Сделай сам: оригинальный светильник ручной работы

Перла Вереника Перла Вереника
FreeDesign Messing Lampe, FreeDesign FreeDesign Рабочий кабинет Освещение
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Домашнее творчество всегда отличается от заводских штампованных изделий и ценится вопреки несовершенству форм и линий. Четкость деталей промышленных предметов в изделиях ручной работы с лихвой заменяется своеобразием задумки и душевностью исполнения.

Креативная лампа из бумаги

Lampada Red Dragonfly, CatturArti design Lab CatturArti design Lab ГостинаяОсвещение
CatturArti design Lab

CatturArti design Lab
CatturArti design Lab
CatturArti design Lab

Бумага – простейший материал для самостоятельного творчества, но и в оригинальности таким изделиям ручной работы отнюдь не откажешь. Даже обычный прямоугольный лист бумаги, свернутый парусом вокруг миниатюрной лампочки, преображается в минималистичный стильный аксессуар интерьера. 

Уютный светильник из старой чашки

Lieselotte handgefertigte Hängelampe Tasse-Untertasse mit gold-blauem Dekor, Lieselotte Lieselotte Столовая комнатаОсвещение
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

Проявите нетривиальный подход к оформлению столовой – красивые чашки могут быть не только украшением стола, но и интересным светильником. Оказывается, если присмотреться к привычной чашке, то ее форма идеальна для рассеивания света от небольшой лампы. 

Проделайте аккуратно сверлом сквозное отверстие ровно по центру донышка чашки, дополните при желании композицию таким же блюдцем и соедините всю эту конструкцию с электрической частью светильника - проводкой и патроном для лампы.

Изящная люстра из картона

homify ГостинаяОсвещение
homify

homify
homify
homify

Удивительно, но даже такой неблагородный на первый взгляд материал, как обычный картон, из которого нам более привычно видеть ящики и коробки – также виртуозно может выполнять роль самых изящных предметов. Сделайте трафарет для деталей светильника, примерьте – подходит ли вам такая форма и стиль. А дальше – дело техники, вырезайте лепестки своего светильника из картона, соединяйте их сгибы друг с другом и продевайте внутрь провод с патроном для лампы.

Чудо-трубы

FreeDesign Messing Lampe, FreeDesign FreeDesign Рабочий кабинет Освещение
FreeDesign

FreeDesign
FreeDesign
FreeDesign

Патрубки и фланцы, раструбы и фитинги, как кубики детского конструктора,  соединяясь могут образовывать самые диковинные предметы – от маленького светильника до абстрактной инсталляции. Видимо есть что-то неуловимо притягательное в этой игре форм, что заставляет дизайнеров и мастеров экспериментировать с этими неказистыми деталями в самой разной стилистике – минимализм и стимпанк, винтаж и лофт. Попробуйте и вы соединить обычные трубы в оригинальную конструкцию светильника.

Деревянный конструктор

Babele by MID, Swart Swart ГостинаяОсвещение
Swart

Babele by MID

Swart
Swart
Swart

Любитей собирать объемные 3Д-конструкторы может вдохновить и такая трансформирующаяся лампа. Деревянные элементы собраны вокруг светящегося основания и свободно вращаются, придавая силуэту светильника вариации форм.

Старая техника снова в строю

Designlampe aus alter Fotokamera „Revueflex E“, Woody & Pecker Woody & Pecker ГостинаяОсвещение
Woody &amp; Pecker

Woody & Pecker
Woody &amp; Pecker
Woody & Pecker

На пике модных тенденций дизайна интерьеров – переделка старых вещей в новые, придавая им нехарактерные в прошлом функции. Почему бы и вам не попробовать свои творческие силы и не соорудить светильник из корпуса фотоаппарата Зенит или радиоприемника Нева – такие вещи придадут яркий колорит вашему интерьеру.

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Расписные караси

Fish Lamps, Bram van Leeuwenstein Bram van Leeuwenstein Спальная комната Освещение Фарфор Синий
Bram van Leeuwenstein

Bram van Leeuwenstein
Bram van Leeuwenstein
Bram van Leeuwenstein

Сделать стандартный светильник необычным предметом декора можно и с помощью росписи уже имеющихся плафонов. Подберите вдохновляющий вас рисунок, потренируйтесь для начала на листе бумаги, оттачивая цветовые сочетания и детали, а после – смело приступайте к росписи светильника. Учитывайте один важный момент при выборе гаммы оттенков  - свет преобразует выбранные цвета красок в более яркие и прозрачные.

Таинственные узоры

Minifackel, Feuer und Stahl Feuer und Stahl Столовая комнатаАксессуары и декор
Feuer und Stahl

Feuer und Stahl
Feuer und Stahl
Feuer und Stahl

Маленький ночник для спальни поможет сделать ваш интерьер и более домашним,  и даже чуточку загадочным. А в изготовлении такого аксессуара все достаточно просто – делаете трафарет узора и по нему изготавливаете из плотного картона или оргстекла четыре одинаковых (а можно и разных) стенки для вашего светильника.

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