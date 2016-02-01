Сделай сам: оригинальный светильник ручной работы

Проявите нетривиальный подход к оформлению столовой – красивые чашки могут быть не только украшением стола, но и интересным светильником. Оказывается, если присмотреться к привычной чашке, то ее форма идеальна для рассеивания света от небольшой лампы.

Проделайте аккуратно сверлом сквозное отверстие ровно по центру донышка чашки, дополните при желании композицию таким же блюдцем и соедините всю эту конструкцию с электрической частью светильника - проводкой и патроном для лампы.