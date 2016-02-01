Сделай сам: оригинальный светильник ручной работы

Домашнее творчество всегда отличается от заводских штампованных изделий и ценится вопреки несовершенству форм и линий. Четкость деталей промышленных предметов в изделиях ручной работы с лихвой заменяется своеобразием задумки и душевностью исполнения.
Бумага – простейший материал для самостоятельного творчества, но и в оригинальности таким изделиям ручной работы отнюдь не откажешь. Даже обычный прямоугольный лист бумаги, свернутый парусом вокруг миниатюрной лампочки, преображается в минималистичный стильный аксессуар интерьера.
Проявите нетривиальный подход к оформлению столовой – красивые чашки могут быть не только украшением стола, но и интересным светильником. Оказывается, если присмотреться к привычной чашке, то ее форма идеальна для рассеивания света от небольшой лампы.
Проделайте аккуратно сверлом сквозное отверстие ровно по центру донышка чашки, дополните при желании композицию таким же блюдцем и соедините всю эту конструкцию с электрической частью светильника - проводкой и патроном для лампы.
Удивительно, но даже такой неблагородный на первый взгляд материал, как обычный картон, из которого нам более привычно видеть ящики и коробки – также виртуозно может выполнять роль самых изящных предметов. Сделайте трафарет для деталей светильника, примерьте – подходит ли вам такая форма и стиль. А дальше – дело техники, вырезайте лепестки своего светильника из картона, соединяйте их сгибы друг с другом и продевайте внутрь провод с патроном для лампы.
Патрубки и фланцы, раструбы и фитинги, как кубики детского конструктора, соединяясь могут образовывать самые диковинные предметы – от маленького светильника до абстрактной инсталляции. Видимо есть что-то неуловимо притягательное в этой игре форм, что заставляет дизайнеров и мастеров экспериментировать с этими неказистыми деталями в самой разной стилистике – минимализм и стимпанк, винтаж и лофт. Попробуйте и вы соединить обычные трубы в оригинальную конструкцию светильника.
Любитей собирать объемные 3Д-конструкторы может вдохновить и такая трансформирующаяся лампа. Деревянные элементы собраны вокруг светящегося основания и свободно вращаются, придавая силуэту светильника вариации форм.
На пике модных тенденций дизайна интерьеров – переделка старых вещей в новые, придавая им нехарактерные в прошлом функции. Почему бы и вам не попробовать свои творческие силы и не соорудить светильник из корпуса фотоаппарата Зенит или радиоприемника Нева – такие вещи придадут яркий колорит вашему интерьеру.
Сделать стандартный светильник необычным предметом декора можно и с помощью росписи уже имеющихся плафонов. Подберите вдохновляющий вас рисунок, потренируйтесь для начала на листе бумаги, оттачивая цветовые сочетания и детали, а после – смело приступайте к росписи светильника. Учитывайте один важный момент при выборе гаммы оттенков - свет преобразует выбранные цвета красок в более яркие и прозрачные.
Маленький ночник для спальни поможет сделать ваш интерьер и более домашним, и даже чуточку загадочным. А в изготовлении такого аксессуара все достаточно просто – делаете трафарет узора и по нему изготавливаете из плотного картона или оргстекла четыре одинаковых (а можно и разных) стенки для вашего светильника.