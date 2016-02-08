Как сочетаются большие окна и многофункциональные пространства

Основными принципами современного интерьера стали самые разнообразные воплощения открытости и свободы – как в организации планировки, так и в стилевых сочетаниях. Архитекторы и дизайнеры интерьеров стремятся к созданию гибкого и многофункционального пространства, отвечающего быстрому, активному и насыщенному ритму жизни.
Архитектура – основа всего. Нетипичное здание, даже при всей проблемности обустройства даст вам гораздо более широкое поле деятельности, чем стандартный кубик штампованной застройки. Здесь вы найдете и шикарную высоту потолков, и сводчатые арки, и широкие оконные проемы, и текстурные материалы кирпича, дерева и камня. Ну и, конечно, сама атмосфера просторного дома – без деления на комнаты-клетушки, без сковывающих фантазию рамок и ограничений утилитарного быта.
Раскройте всю красоту архитектуры: стремящиеся ввысь линии вертикалей, сводчатые перекрытия, светлую невесомость окон под самым потолком, широту и простор без границ, мощь и монументальность, масштабность и перспективу. Для городских обитателей малогабаритных квартир, каковыми является, к сожалению, большинство из нас, такое великолепие безграничности может показаться даже непривычно слишком свободным. А где же уютные маленькие уголки, уединенные комнатки и главный
священный грааль – герметично закрытая кухня?.. По большей части это все стереотипы, расстаться с которыми тяжело, но вполне реально. Главное правило открытых пространств – это, конечно, полное отсутствие каких-либо правил. Здесь можно обсутроить любое сочетание функциональных зон именно так, как этого требуют ваши эгоистические сиюминутные потребности. Ведь, согласитесь – передвинуть журнальный столик и кресло в сторону, намного проще, чем сделать перепланировку стен в квартире.
Самая насыщенная с функциональной точки зрения зона в открытом пространстве – это кухня. И дело здесь далеко не в декоре, возьмитесь в первую очередь за техническую сторону вопроса:
- расчет необходимой мощности вытяжки обеспечит вам беспроблемное сочетание открытого пространства и приготовления любых кулинарных изысков,
- планировка кухонной зоны с учетом особенностей открытого пространства и больших площадей: модульная система хранения, кухонный остров или полуостров для организации рабочей зоны, сочетание центральной и точечной системы освещения над рабочими поверхностями,
- стилистическое решение кухонной зоны в соответствии с общим интерьером открытого пространства.
Открытое пространство – идеальный вариант для организации столовой зоны любых размеров. Широкий обеденный круглый стол или длинный прямоугольный, массивные кресла и барная стойка – все эти объемные элементы легко растворяются в общем пространстве.
Зональное сочетание открытого пространство подчиняется логике вашего быта: просторная столовая может быть расположена рядом с кухонной зоной и далее плавно перетекать в мягких диванам или выходу во внутренний дворик с беседкой, дополняться несколькими приватными уголками для чаепития или парой кресел у камина.
Что можно позволить себе в открытом пространстве для организации отдыха, общения и приема гостей? Да практически все! Оборудование такой зоны, как правило, заключается в придании части пространства более сибартской атмосферы:
- мягкий, пушистый ковер на полу,
- окна панорамного типа с видом на пейзажи вашего сада,
- широкие диваны, кресла, всевозможные пуфики, составленные в общий круг образуют единое пространство для общения,
- комбинирование общего освещения и более уединенных вариантов в зоне отдыха в виде торшеров, настенных бра, отдельных потолочных светильников.
Немыслимо представить для стандартной квартиры, но и спальня также может быть частью единого открытого пространства. Собственно, а от кого вам скрываться за стенами в собственном доме?… Не стоит путать конечно же проходное помещение и просторное, но если ваш уклад жизни позволяет такие эксперименты, то незабываемое ощущение свободы будет вполне адекватной заменой привычной келейности спальни.
Открытое пространство – это многогранное понятие, используйте все возможности вашего дома, включайте в интерьеры простор окружающего мира. Широкие окна во всю стену, панорамный пейзаж и потоки солнечного света создают в помещении особое ощущение простоты и естественной декоративности.
Еще больше объема внутренним помещениям даст их полное соединение с пространством за стенами дома. Сделайте эти границы едва ощутимыми, так чтобы при желании можно было открыть дверь и сделать частью вашей гостиной тенистую терассу и зеленый газон.
Раздвижные стеклянные двери в сочетании с панорамным остеклением одинаково успешно справляются и с задачей защиты вашего дома от ветра и холода, и создают единое пространство без ощутимых границ.