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Как сочетаются большие окна и многофункциональные пространства

Перла Вереника Перла Вереника
Picture House, Fabio Barilari Architetti Fabio Barilari Architetti Зимний сад в стиле лофт
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Основными принципами современного интерьера стали самые разнообразные воплощения открытости и свободы – как в организации планировки, так и в стилевых сочетаниях. Архитекторы и дизайнеры интерьеров стремятся к созданию гибкого и многофункционального пространства, отвечающего быстрому, активному и насыщенному ритму жизни.

Найдем уединенный дом с садом

Alpine Holzhaus Chalet Schweiz, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в рустикальном стиле
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Архитектура – основа всего. Нетипичное  здание, даже  при всей проблемности обустройства даст вам гораздо более широкое поле деятельности, чем стандартный кубик штампованной застройки. Здесь вы найдете и шикарную высоту потолков, и сводчатые арки, и широкие оконные проемы, и текстурные материалы кирпича, дерева и камня. Ну и, конечно, сама атмосфера просторного дома – без деления на комнаты-клетушки, без сковывающих фантазию рамок и ограничений утилитарного быта.

Пространство без границ

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Гостиная в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Раскройте всю красоту архитектуры: стремящиеся ввысь линии вертикалей, сводчатые перекрытия, светлую невесомость окон под самым потолком, широту и простор без границ, мощь и монументальность, масштабность и перспективу. Для городских обитателей малогабаритных квартир, каковыми является,  к сожалению, большинство из нас, такое великолепие безграничности может показаться даже непривычно слишком свободным. А где же уютные маленькие уголки, уединенные комнатки и главный священный грааль – герметично закрытая кухня?.. По большей части это все стереотипы, расстаться  с которыми тяжело, но вполне реально. Главное правило открытых пространств – это, конечно, полное отсутствие каких-либо правил. Здесь можно обсутроить любое сочетание функциональных зон именно так, как этого требуют ваши эгоистические сиюминутные потребности. Ведь, согласитесь – передвинуть журнальный столик  и кресло в сторону, намного проще, чем сделать перепланировку стен в квартире.

Организация зоны кухни в открытом пространстве

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Самая насыщенная с функциональной точки зрения зона в открытом пространстве – это кухня. И дело здесь далеко не в декоре, возьмитесь в первую очередь за техническую сторону вопроса:

- расчет необходимой мощности вытяжки обеспечит вам беспроблемное сочетание открытого пространства и приготовления любых кулинарных изысков,

- планировка кухонной зоны с учетом особенностей открытого пространства и больших площадей: модульная система хранения, кухонный остров или полуостров для организации рабочей зоны, сочетание центральной и точечной системы освещения над рабочими поверхностями,

- стилистическое решение кухонной зоны в соответствии с общим интерьером открытого пространства.

Просторная столовая

ハイブリッド・ハウス, H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) Гостиная в стиле лофт
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

Открытое пространство – идеальный вариант для организации столовой зоны любых размеров. Широкий обеденный круглый стол или длинный прямоугольный, массивные кресла и барная стойка – все эти объемные элементы легко растворяются в общем пространстве. 

Зональное сочетание открытого пространство подчиняется логике вашего быта: просторная столовая может быть расположена рядом с кухонной зоной и далее плавно перетекать в мягких диванам или выходу во внутренний дворик с беседкой, дополняться несколькими приватными уголками для чаепития или парой кресел у камина. 

Комфортабельная гостиная для отдыха и общения

Loft Casal, cioli arquitetura e design cioli arquitetura e design Дома в стиле лофт
cioli arquitetura e design

cioli arquitetura e design
cioli arquitetura e design
cioli arquitetura e design

Что можно позволить себе в открытом пространстве для организации отдыха, общения и приема гостей? Да практически все! Оборудование такой зоны, как правило, заключается в придании части пространства более сибартской атмосферы:

- мягкий, пушистый ковер на полу,

- окна панорамного типа с видом на пейзажи вашего сада,

- широкие диваны, кресла, всевозможные пуфики, составленные в общий круг образуют единое пространство для общения,

- комбинирование общего освещения и более уединенных вариантов в зоне отдыха в виде торшеров, настенных бра,  отдельных потолочных светильников.

Спальня как часть многофункционального пространства

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Немыслимо представить для стандартной квартиры, но и спальня также может быть частью единого открытого пространства. Собственно, а от кого вам скрываться за  стенами в собственном доме?… Не стоит путать конечно же проходное помещение и просторное, но если ваш уклад жизни позволяет такие эксперименты, то незабываемое ощущение свободы будет вполне адекватной заменой привычной келейности спальни.

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Природа вокруг – как часть интерьера

Picture House, Fabio Barilari Architetti Fabio Barilari Architetti Зимний сад в стиле лофт
Fabio Barilari Architetti

Fabio Barilari Architetti
Fabio Barilari Architetti
Fabio Barilari Architetti

Открытое пространство – это многогранное понятие, используйте все возможности вашего дома, включайте в интерьеры простор окружающего мира.  Широкие окна во всю стену, панорамный пейзаж и потоки солнечного света создают в помещении особое ощущение простоты и естественной декоративности.

Гармоничное соединение пространства дома и сада

Casa SMPW - Lab606, Joana França Joana França Столовая комната в стиле лофт
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Еще больше объема внутренним помещениям даст их полное соединение с пространством за стенами дома. Сделайте эти границы едва ощутимыми, так чтобы при желании можно было открыть дверь и сделать частью вашей гостиной тенистую терассу и зеленый газон. 

Раздвижные стеклянные двери в сочетании с панорамным остеклением одинаково успешно справляются и с задачей защиты вашего дома от ветра и холода, и создают единое пространство без ощутимых границ.

Минимализм в лучшем виде
Что ближе вашему характеру - свободные просторы или уют закрытых помещений?

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