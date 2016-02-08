Как сочетаются большие окна и многофункциональные пространства

Самая насыщенная с функциональной точки зрения зона в открытом пространстве – это кухня. И дело здесь далеко не в декоре, возьмитесь в первую очередь за техническую сторону вопроса:

- расчет необходимой мощности вытяжки обеспечит вам беспроблемное сочетание открытого пространства и приготовления любых кулинарных изысков,

- планировка кухонной зоны с учетом особенностей открытого пространства и больших площадей: модульная система хранения, кухонный остров или полуостров для организации рабочей зоны, сочетание центральной и точечной системы освещения над рабочими поверхностями,

- стилистическое решение кухонной зоны в соответствии с общим интерьером открытого пространства.