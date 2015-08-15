До и После: Редизайн интерьера квартиры

В целях экономии дизайнеры не стали проводить полную реконструкцию комнаты, заменив лишь безнадежно устаревшие душевую кабину и раковину. Керамическая плитка и радиатор остались прежними, и на фоне современной мебели они смотрятся не так уж и старомодно. Как и во всех других комнатах, редизайн ванной прошел с полным успехом!

Другие увлекательные истории про редизайн квартир и домов мы можете прочесть в рубрике ’До и После’.