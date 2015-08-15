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До и После: Редизайн интерьера квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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Гость рубрики До и После – небольшая квартира, интерьер которой слегка устарел. В один прекрасный день ее хозяева приняли решение сдать квартиру в аренду и для повышения ее стоимости провести модернизацию интерьера. Какие подводные камни поджидали дизайнеров из студии Better Home на пути к успеху, мы расскажем в этой статье.

До: Связь времен

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Судя по внешнему облику гостиной, в этих стенах прожило не одно поколение. Пик моды на пол из паркета, выложенного в форме елочки, пришелся на середину 70-х, в во время как кресло-подушка в форме футбольного меча было скорее всего приобретено относительно недавно. Поскольку хозяева квартиры намеревались сдать свое жилье подороже, приглашенным дизайнерам было поручено избавиться от конфликта стилей и сделать внешний вид помещения гармоничным и ультрасовременным.

После: Светлая гостиная

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Итак, давайте посмотрим, что же изменилось в этой комнате после того, как над ее дизайном потрудились опытные специалисты. В битве между футбольным креслом и паркетом выиграл, разумеется, последний. Он же и задал тон новой концепции дизайна квартиры – скандинавский стиль с элементами классики.

До: Старомодная столовая

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Для столовой комнаты потребовалась куда более значительная переделка. Ее мебель безнадежно устарела, что могло самым неблагоприятным образом сказаться на размере арендной платы. Это тот самый случай, когда красивая картинка намного важнее качества. Несмотря на то, что массивная мебель из дуба могла бы прослужить еще не одно десятилетия, ее пришлось отправить на свалку.

После: Комната, наполненная свежестью

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Как и в гостиной, о том, как выглядела комната в прошлом, напоминает лишь напольное покрытие. Вся остальная мебель была заменена, а стены украсили необычные картины и деревянные статуэтки. Скандинавская тематика четко прослеживается и в этой комнате.

До: Спальня не для аренды

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Представленная на фото спальная комната вызывает не самые приятные ощущения. Ее хочется как можно скорее покинуть и уж точно не арендовать. Старомодные светильники, видавшие виды шторы и пятна на стенах производят удручающее впечатление. Относительно маленький метраж комнаты также говорит не в ее пользу.

После: Обворожительные метаморфозы

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Какой невероятный контраст! Дизайнеры полностью изменили расположение мебели, поставив по центру комнаты широкую двуспальную кровать. чтобы защитить жителей квартиры от любопытных взглядов прохожих, на окне появилась покрашенная в белый цвет чугунная решетка. Бабушкины светильники были заменены на две элегантные лампы у изголовья кровати.

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До: Комната отдыха

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В отличие от спальни до начала переделки, ванная комната выглядела вполне прилично. Здесь новых хозяев ожидало все самое необходимое, кроме… современного дизайна. Кажется, что все предметы в интерьере ванной, принадлежат к давно ушедшей в прошлое эпохе.

После: Новый санузел

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В целях экономии дизайнеры не стали проводить полную реконструкцию комнаты, заменив лишь безнадежно устаревшие душевую кабину и раковину. Керамическая плитка и радиатор остались прежними, и на фоне современной мебели они смотрятся не так уж и старомодно. Как и во всех других комнатах, редизайн ванной прошел с полным успехом!

Другие увлекательные истории про редизайн квартир и домов мы можете прочесть в рубрике ’До и После’. 

Диваны в интерьере гостиной

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