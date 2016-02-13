Изысканное шале под Петербургом

Потрясающая зимняя сказка от студии дизайна и архитектуры ARTSTYLE выглядит, как ожившая сценка из рождественской постановки о шикарном шале в Швейцарии. За одним лишь исключением – декорации здесь современные, глянцевые и роскошные и лишь отчасти традиционные, а сам дом расположен в горнолыжной деревушке под Санкт-Петербургом. Дизайн-проект при этом копирует легендарное шале Le K2 в Куршевеле, которое во время отпуска посетили владельцы этого дома и захотели перенести поближе к своей повседневной жизни.
Интерьеры этого шале поражают с первого взгляда – дом, площадью всего лишь 260 квадратных метров выглядит, как идеальный деревянный дом нового поколения. В процессе работы над проектом дизайнеры подчеркнули важность серого цвета стен, организации традиционного камина с навесным дымоходом и современного глянца, которые все вместе смотрятся просто замечательно в парадной гостиной!
Главная комната дома – стильная гостиная с очаровательной атмосферой – шикарна даже в пасмурную погоду. Немного ностальгичная вечером она превращается в парад светящихся огней подсветки, в котором камин занимает центральное положение.
С хозяевами этого дома архитекторы из студии ARTSYLE работают уже в третий раз, и каждая их совместная работа становится еще более потрясающей, чем предыдущая!
Стильная и трендовая открытая планировка, которая была взята из оригинального проекта в Куршевеле, особенно красиво выглядит в формате люксового шале. Площадь гостиной в данном случае – 36 квадратных метров, а сама комната изящно разместилась между столовой и лестничным холлом и даже имеет двусветное освещение.
Проект данного дома был также номинирован на премию Interia Awards 2015, где получил исключительно восторженные отклики и показался всем особенно роскошным вариантом жизни в деревянном доме.
Важдый элемент данного проекта – камин в стиле шале, который имеет квадратное основание и характерный для стиля нависающий дымоход, расположился в одном из углов гостиной. Визуально камин доступен также и из столовой, что позволяет проводить прекрасные званые ужины в свете настоящего огня.
Новые тенденции в дизайне, особенно касающиеся функциональности, размера и лаконичности форм мебели, сильно повлияли на облик стиля шале в последние годы. Оттого он стал только еще более роскошным – более удобным и комфортабельным, более парадным и гораздо менее брутальным, но сохранил свое очарование и особенное ощущение уюта.
Красивая кухня в цвете марсала с черной столешницей – элегантное дополнение комнаты с открытыми стенами из деревянного бруса. Кухонный остров расположен прямо по центру и является также барной стойкой, и данный прием часто используется в современных шале с приставкой luxury. Общая площадь кухни и столовой составляет 26 квадратных метров, что является оптимальным вариантом для современной семьи.
Спальни на мансарде выделяются особым настроением. Имеющие открытый изящный скат кровли, подсветку и шикарно подобранный текстиль, они буквально пропитаны ощущением полного спокойствия, надежности и тепла.
Одна из спален имеет слегка французские акценты – текстильное изголовье «с ушами», традиционный деревянный шкаф с распашными дверьми и голубые дополнения. Они делают ее более классической, чем остальные комнаты, что выглядит довольно эклектично. Всего в этом проекте 5 спален площадью от 15 до 18 квадратных метров, оформленных в современном стиле с большим влиянием стиля шале и на волне гламурного вдохновения.
Ванная комната, оформленная с использованием одного из самых популярных трендов в керамической отделке стен – мозаики, составленной из различных арабских узоров, выглядит просто фантастически в этом шале!
Еще одна прекрасная зона отдыха и полного расслабления – хамам, декорированный медового цвета мозаикой. Он расположен на цокольном этаже и дарит хозяевам дома особенно потрясающую возможность удачно провести выходные!
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