Изысканное шале под Петербургом

Потрясающая зимняя сказка от студии дизайна и архитектуры ARTSTYLE выглядит, как ожившая сценка из рождественской постановки о шикарном шале в Швейцарии. За одним лишь исключением – декорации здесь современные, глянцевые и роскошные и лишь отчасти традиционные, а сам дом расположен в горнолыжной деревушке под Санкт-Петербургом. Дизайн-проект при этом копирует легендарное шале Le K2 в Куршевеле, которое во время отпуска посетили владельцы этого дома и захотели перенести поближе к своей повседневной жизни.

Интерьеры этого шале поражают с первого взгляда – дом, площадью всего лишь 260 квадратных метров выглядит, как идеальный деревянный дом нового поколения. В процессе работы над проектом дизайнеры подчеркнули важность серого цвета стен, организации традиционного камина с навесным дымоходом и современного глянца, которые все вместе смотрятся просто замечательно в парадной гостиной!