Роскошное шале посреди зимы

Архитектор Татьяна Стащук знает, как сделать из деревянного дома люксовое шале в модной вариации и готова поделиться с вами секретами такого волшебства. В этой статье мы посмотрим на один из ее проектов, который заслуживает тысячи комплиментов и выглядит особенно привлекательно в середине зимы!

Сочетание самых разных стилей и основа из современной вариации шале сделала этот дом настоящим произведением искусства. Кажется, к нем есть все для того, чтобы счастливо и в гармонии с миром провести долгую зиму, и даже больше – он вдохновляет нас потрясающим мастерством декоратора!