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Роскошное шале посреди зимы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Шале. Загородный дом. Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук Столовая комната в рустикальном стиле
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Архитектор Татьяна Стащук знает, как сделать из деревянного дома люксовое шале в модной вариации и готова поделиться с вами секретами такого волшебства. В этой статье мы посмотрим на один из ее проектов, который заслуживает тысячи комплиментов и выглядит особенно привлекательно в середине зимы!

Сочетание самых разных стилей и основа из современной вариации шале сделала этот дом настоящим произведением искусства. Кажется, к нем есть все для того, чтобы счастливо и в гармонии с миром провести долгую зиму, и даже больше – он вдохновляет нас потрясающим мастерством декоратора!

​Интерьер гостиной

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Ковбойские диваны и шикарная полка для TV с резными элементами привлекает наше внимание в первую же секунду. Изысканная работа мастеров делает этот дом насыщенным особой атмосферой уюта и домашнего тепла.

Отлично подчеркивают деревянные стены из бруса длинные шторы в пол и черные контрастные акценты, создающие здесь более геометричную и современную обстановку, чем в обычном и традиционном охотничьем домике.

А для гостиной с TV-зоной в деревянном доме черные акценты в принципе необходимы – для того, чтобы красиво вписать электронику в интерьер и сделать ее более незаметной.

​Оригинальный камин

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Камин в традиционном стиле шале с прямоугольным основанием и навесным дымоходом из древесины смотрится здесь особенно аутентично. Рядом мы найдем место для отдыха на кресле-качалке, а поднявшись на подиум, попадем в парадную столовую.

​Столовая с шиком

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Оформленная на стыке стиля транситионал, особенно популярного в Канаде, и традиционного шале это столовая вызывает особенно трепетные чувства у поклонников стиля рустик. Парадная и домашняя одновременно, она прекрасна в своем цветовом сочетании древесины и нежно-бежевого оттенка в текстиле!

​Кухня из массива

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Позади столовой находится кухонный остров особенно эффектных размеров, с навесным модулем для хранения и вытяжкой. Именно такие кухни встречаются в интерьерах люксовых шале в Швейцарии и Франции, где красота древесины подчеркивается столешницами из натурального камня и глянцевым блеском.

Оформление интерьеров

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Традиционные деревянные стены из бруса оставлены в этом шале открытыми и лишь в ванных комнатах оформлены керамической плиткой и натуральным камнем.

​Эффектная спальня

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Шикарная главная спальня с кроватью с пологом и изысканной работой по дереву, включая элегантные колонны и шикарное высокое изголовье, выглядит, как настоящая волшебная сказка в стиле шале!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гардеробная в стиле шале

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Рядом с главной спальней мы найдем и гардеробную – с массивной и легка брутальной мебелью, специальной приставной лестницей и всем необходимым для организации хранения.

Очаровательная ванная комната

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Одна из ванных комнат оформлена в кремовых тонах и имеет весьма эффектную планировку. Чаша здесь расположена возле окон со складными ставнями и является прекрасным местом для отдыха!

​Гостевая спальня

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Небольшая гостевая спальня имеет встроенный деревянный шкаф и оттого смотрится очень традиционно, а кушетка с высокими спинками из толстой древесины тоже добавляет этой комнате определенного классического шарма в стиле шале.

​Детская для сына

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Небольшая спальня для сына хозяев оформлена с использованием декоративных элементов любой детской комнаты – автомобилей и вертолетов, синих акцентов и теплого текстиля.

​Ванная комната

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Еще одна ванная комната имеет комбинированную отделку стен с использованием декоративного камня, тогда как стоящая в центре комнаты овальная ванная чаша декорирована стильной и оригинальной мозаикой.

​Комбинирование материалов

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Одним из самых важных приемов в декоре в стиле шале является комбинирование основных материалов (древесины и камня) в различных вариациях. В этой ванной комнате сохранилась идеальная гармония, как и в самой природе – теплая древесина поддерживает уют, рельефный камень добавляет контраста, а керамическая плитка цвета альпийской речной гальки делает интерьер расслабленным и аккуратным.

​Настоящая сказка!

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Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Место, где находиться в этом доме особенно приятно, является целым комплексом для отдыха – здесь вы найдете традиционную сауну с деревянной отделкой, хамам, зону джакузи, душевые и туалетные комнаты и шикарную атмосферу полного релакса!

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