Маленький, еще меньше, микро: как создать микролофт?

Впервые лофт-жилье появилось в конце 20-х годов прошлого века на Манхэттене во времена Великой депрессии. Заброшенные фабричные и складские помещения стали сдавать под жилье творческой публике, которую привлекала нестандартность помещений, а также огромные площади, позволяющие создавать мастерские, студии и галереи. Сегодня лофт-культура начинает свое развитие и в России.

Со временем разновидностей лофта становится все больше. Так, например, soft loft – это когда для создания апартаментов используется новые объекты, которым придаются основные характерные черты и особенности промышленных зданий старой постройки.

А в этой статье мы бы хотели поговорить о таком направлении как микролофт.