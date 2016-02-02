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Маленький, еще меньше, микро: как создать микролофт?

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Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
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Впервые лофт-жилье появилось в конце 20-х годов прошлого века на Манхэттене во времена Великой депрессии. Заброшенные фабричные и складские помещения стали сдавать под жилье творческой публике, которую привлекала нестандартность помещений, а также огромные площади, позволяющие создавать мастерские, студии и галереи. Сегодня лофт-культура начинает свое развитие и в России.

Со временем разновидностей лофта становится все больше. Так, например, soft loft – это когда для создания апартаментов используется новые объекты, которым придаются основные характерные черты и особенности промышленных зданий старой постройки.

А в этой статье мы бы хотели поговорить о таком направлении как микролофт.

Максимально открытая планировка

Атмосфера комфорта с изюминкой: кованые изделия, Artichok Design Artichok Design Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
Artichok Design

Атмосфера комфорта с изюминкой: кованые изделия

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Интерьер квартиры в стиле лофт – это много воздуха, пространства и света, это открытая планировка с полным отказом от изолированных помещений (естественное исключение – санузел, иногда – отделение зоны спальни), отсутствие перегородок. 

Разделение помещения на функциональные зоны происходит за счет цвета и фактуры отделочных материалов пола (например, зона кухни – кафель, столовая — ламинат), стен (гостиная – кирпичные стены, а уже спальня — штукатурка), потолка, установки освещения или мобильных перегородок – стеллажей, ширм и т.д. Очень часто для обозначения границ кухонной зоны используют барную стойку.

Что такое микролофт?

Интерьер гостиной Studio 25 Гостиная в стиле лофт Металлический / Серебристый
Studio 25

Интерьер гостиной

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Еще одно достаточно востребованное и перспективное направление, которое трансформирует устоявшиеся представления о стиле – микролофт (маленькая квартира в стиле лофт). И хотя традиционный лофт – это квартиры-студии с площадью в сотни, а то и тысячи квадратных метров, оформить небольшую квартиру в стиле лофт – задача выполнимая. 

Хотя здесь речь идет скорее не о точном стилистическом соответствии, а о передаче духа и концепции стиля, при котором поможет умелое задействование элементов и дизайнерских ходов стилистики лофта.

Хотим отметить, что небольшая квартира в стиле лофт – это скорее убежище для холостяка или жилье для семьи без детей.

Использование многофункциональных элементов

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в стиле лофт
Дизайн студия Алёны Чекалиной

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Мебель в основном металлическая или покрашенная «под металл», но используется также деревянная мебель светлых и тёмных тонов. Мебель в стиле лофт обычно проста и функциональна. Она часто выполняет функцию перегородок (стен) между комнатами, то есть разделяет пространство на части.

Вместо шкафов – встроенные ниши, куда можно убрать максимум вещей, освободив пространство. Лестница, в свою очередь, может служит не только связующим звеном между комнатами, но выступать в качестве дополнительного места хранения благодаря встроенным ящикам.

Кровать-чердак

Индастриал для художницы, Хороший план Хороший план Гостиная в стиле лофт
Хороший план

Индастриал для художницы

Хороший план
Хороший план
Хороший план

Еще одна архитектурная особенность, присущая этому стилю – создание второго этажа (уровня), что весьма оправдано, исходя из высоты потолков. Часто спальня в индустриальном стиле размещается именно там – с одной стороны, такое расположение обеспечивает владельцам определенный уровень интимности и уединенности, с другой – полностью отвечает концепции стиля.

​Характерные стилистические признаки лофта

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Cтены– это открытая кирпичная кладка (или имитация её), неоштукатуренный бетон, натуральный камень, ржавый металл или необработанное дерево. «Суровое» промышленное прошлое накладывает свои ограничения на цветовые решения – в лофте преобладают природные, натуральные оттенки при минимуме ярких акцентов.

Вентиляционные воздуховоды, старые трубы различного назначения, арматура – все это остается открытым, их не закрывают в короба, зашивают гипсокартоном или прячут под толстым слоем штукатурки. Чтобы придать интерьеру эксклюзивности и богемности, стены можно украсить стильным граффити.

Очень высокие потолки

House H, 小林良孝建築事務所 小林良孝建築事務所 Гостиная в стиле лофт Твердая древесина Серый
小林良孝建築事務所

小林良孝建築事務所
小林良孝建築事務所
小林良孝建築事務所

Потолок – высокий, очень высокий. В подавляющем случае – чисто белый, просто покрашенный. Это только добавит пространства и света в помещении. Его могут украшать деревянные, грубые и массивные, ничем не прикрытые балки, а так же различные кабеля, электропроводка, трубы и воздуховоды. Очень редко встречаются натяжные потолки или многоярусные гипсокартонные конструкции, но это – исключение из классического правила.

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Шинные светильники

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI Гостиная в стиле лофт
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

Характерная черта лофта – шинные светильники, способные как наполнить светом большие площади, так и сконцентрировать световой поток на отдельных элементах. Дополнительный плюс – в трековых системах светильники не статичны, их можно перемещать и группировать по всей длине шины.

Создание атмосферы

Индастриал для художницы, Хороший план Хороший план Гостиная в стиле лофт
Хороший план

Индастриал для художницы

Хороший план
Хороший план
Хороший план

Лофт – это прежде всего – дух свободы, оригинальность и нестандартность мышления, простор для творчества и самовыражения, пренебрежение общепринятыми нормами, смелое сочетание нового и передового со старым. Но при этом люди, выбирающие лофт – дисциплинированы и организованы, ведь этот стиль не совместим с беспорядком и хаотичностью.

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