Маленький, еще меньше, микро: как создать микролофт?

Впервые лофт-жилье появилось в конце 20-х годов прошлого века на Манхэттене во времена Великой депрессии. Заброшенные фабричные и складские помещения стали сдавать под жилье творческой публике, которую привлекала нестандартность помещений, а также огромные площади, позволяющие создавать мастерские, студии и галереи. Сегодня лофт-культура начинает свое развитие и в России.
Со временем разновидностей лофта становится все больше. Так, например, soft loft – это когда для создания апартаментов используется новые объекты, которым придаются основные характерные черты и особенности промышленных зданий старой постройки.
А в этой статье мы бы хотели поговорить о таком направлении как микролофт.
Интерьер квартиры в стиле лофт – это много воздуха, пространства и света, это открытая планировка с полным отказом от изолированных помещений (естественное исключение – санузел, иногда – отделение зоны спальни), отсутствие перегородок.
Разделение помещения на функциональные зоны происходит за счет цвета и фактуры отделочных материалов пола (например, зона кухни – кафель, столовая — ламинат), стен (гостиная – кирпичные стены, а уже спальня — штукатурка), потолка, установки освещения или мобильных перегородок – стеллажей, ширм и т.д. Очень часто для обозначения границ кухонной зоны используют барную стойку.
Еще одно достаточно востребованное и перспективное направление, которое трансформирует устоявшиеся представления о стиле – микролофт (маленькая квартира в стиле лофт). И хотя традиционный лофт – это квартиры-студии с площадью в сотни, а то и тысячи квадратных метров, оформить небольшую квартиру в стиле лофт – задача выполнимая.
Хотя здесь речь идет скорее не о точном стилистическом соответствии, а о передаче духа и концепции стиля, при котором поможет умелое задействование элементов и дизайнерских ходов стилистики лофта.
Хотим отметить, что небольшая квартира в стиле лофт – это скорее убежище для холостяка или жилье для семьи без детей.
Мебель в основном металлическая или покрашенная «под металл», но используется также деревянная мебель светлых и тёмных тонов. Мебель в стиле лофт обычно проста и функциональна. Она часто выполняет функцию перегородок (стен) между комнатами, то есть разделяет пространство на части.
Вместо шкафов – встроенные ниши, куда можно убрать максимум вещей, освободив пространство. Лестница, в свою очередь, может служит не только связующим звеном между комнатами, но выступать в качестве дополнительного места хранения благодаря встроенным ящикам.
Еще одна архитектурная особенность, присущая этому стилю – создание второго этажа (уровня), что весьма оправдано, исходя из высоты потолков. Часто спальня в индустриальном стиле размещается именно там – с одной стороны, такое расположение обеспечивает владельцам определенный уровень интимности и уединенности, с другой – полностью отвечает концепции стиля.
Cтены– это открытая кирпичная кладка (или имитация её), неоштукатуренный бетон, натуральный камень, ржавый металл или необработанное дерево. «Суровое» промышленное прошлое накладывает свои ограничения на цветовые решения – в лофте преобладают природные, натуральные оттенки при минимуме ярких акцентов.
Вентиляционные воздуховоды, старые трубы различного назначения, арматура – все это остается открытым, их не закрывают в короба, зашивают гипсокартоном или прячут под толстым слоем штукатурки. Чтобы придать интерьеру эксклюзивности и богемности, стены можно украсить стильным граффити.
Потолок – высокий, очень высокий. В подавляющем случае – чисто белый, просто покрашенный. Это только добавит пространства и света в помещении. Его могут украшать деревянные, грубые и массивные, ничем не прикрытые балки, а так же различные кабеля, электропроводка, трубы и воздуховоды. Очень редко встречаются натяжные потолки или многоярусные гипсокартонные конструкции, но это – исключение из классического правила.
Характерная черта лофта – шинные светильники, способные как наполнить светом большие площади, так и сконцентрировать световой поток на отдельных элементах. Дополнительный плюс – в трековых системах светильники не статичны, их можно перемещать и группировать по всей длине шины.
Лофт – это прежде всего – дух свободы, оригинальность и нестандартность мышления, простор для творчества и самовыражения, пренебрежение общепринятыми нормами, смелое сочетание нового и передового со старым. Но при этом люди, выбирающие лофт – дисциплинированы и организованы, ведь этот стиль не совместим с беспорядком и хаотичностью.