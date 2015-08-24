Светлые оттенки дуба больше всего подойдут для таких стилей, как французский и итальянский. Конечно, дуб и классика – это традиционное сочетание, не теряющее своей популярности. Если ванная комната имеет небольшие размеры, то лучше подобрать, конечно же, светлые оттенки дуба. Так вы сможете хотя бы визуально увеличить имеющееся пространство. Чем больше и светлее помещение, тем темнее можно взять мебельный гарнитур. В ванной комнате допускается использование контрастов цвета. До сих пор пользуется спросом состаренная мебель из дуба. Она получается следующим путем. Поверхность мебели обрабатывается специальными составами, которые повышают ее устойчивость к влаге и внешним воздействиям. После таких механических обработок остаются царапины и следы потертости, тем самым превращая комоды, тумбочки под раковину, пеналы в состаренную мебель.

Из мореного дуба изготавливают элитную мебель. Эта древесина отличается уникальностью, редкостью и высокой стоимостью. Ее актуальность не уменьшается, а ценится она во всех странах мира. Мебель из дуба для ванной подчеркнет не только стиль интерьера, но и статус хозяина.