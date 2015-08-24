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Мебель из дуба для ванной

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Семейный дом, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Ванная комната в эклектичном стиле
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Мебель из дерева может использоваться в любом помещении, не исключением стала и ванная комната. Мебель из дуба для ванной является отличным выбором, о котором точно не пожалеете. Благодаря разнообразию оттенков дуба, можно подобрать именно тот вариант, который наиболее подойдет вашему интерьеру и вкусу. Многочисленные преимущества дубовой мебели доказывают, что эта древесина является самой лучшей, прочной, идеально подходящей для ванной комнаты.

Преимущества мебели из дуба

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Дуб отличается особой экологичностью и безопасностью. Благодаря отличным свойствам древесины, первоначальный ее вид не изменится на протяжении десятилетий, она не рассыхается и не коробится. Дуб относится к твердым породам, что свидетельствует о его прочности. Также считается, что данная древесина обладает целебными свойствами, которые улучшают здоровье человека. Дуб отличается твердостью и прочностью. Нередко в качестве внешнего покрытия древесины используют высококачественные лаки. Благодаря их применению изделие надежно защищается от влаги, становится антистатичным и гипоаллергенным. При наличии такого покрытия мебель из дуба можно ставить и на улицу, так как ее легко протереть при необходимости, вымыть. Поверхность гладкая и не подвергается механическим повреждениям. 

Еще некоторые достоинства

ЖК Еловый дом, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная в стиле лофт
HOMEFORM Студия интерьеров

ЖК Еловый дом

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

Самыми важными преимуществами дубовой древесины являются его долговечность и высокая устойчивость к гниению и влажной среде. Поэтому для ванной комнаты лучше всего подойдет мебель именно из дуба. Единственным недостатком является дороговизна такой мебели. Это связано не только с внешним видом древесины, но и со сложностью ее обработки. Она плохо окрашивается, поэтому иногда у мебели бывает мрачноватый вид.

Особенности дубовой мебели

Ванная 2 этаж, Стиль элементы шале Универсальная история Ванная комната в стиле кантри
Универсальная история

Ванная 2 этаж, Стиль элементы шале

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

Массив дуба поистине является самой роскошной и благородной древесиной, которая используется для производства мебели. Дуб обладает удивительным рисунком текстуры, который станет украшением любого интерьера, выполненном в любом стиле. Рисунок с течением времени приобретает все большую четкость и выразительность. Благодаря специальным технологиям отделки, мебель из дуба для ванной становится настоящим произведением искусства. Мебель из дуба для ванной может напоминать предметы из антикварной мебели или имитировать образцы 18-19 веков. Особой популярностью пользуется мебель из беленого дуба, так как она имеет изысканный внешний вид. Кремовый оттенок такого дуба делает мебель воздушной и легкой, подчеркивает ее элегантные линии. Также часто выбирают мореный дуб, брашированный или состаренный.

Цветовая гамма дубовой мебели

VIVIENDA GRAL MOSCARDO, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo Ванная комната в стиле минимализм
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

При создании интерьера важное внимание уделяется качеству мебели, ее функциональности и практичности. Но также стоит не упускать из виду дизайн мебели и ее цвет. В зависимости от выбранного интерьера в ванной комнате, предпочтений владельца можно выбрать разные варианты цвета дуба. Так существует молочный дуб (светлый оттенок), дуб светлый (с примесью серого оттенка), дуб седан (с примесью желтого оттенка), дуб могано (коричневый с красным оттенком), дуб венге (темный оттенок), дуб белая эмаль (белые оттенки). 

Самые популярные оттенки дуба

Carpinteria residencial, seventh studio intrior seventh studio intrior Ванная комната в стиле минимализм
seventh studio intrior

seventh studio intrior
seventh studio intrior
seventh studio intrior

Светлые оттенки дуба больше всего подойдут для таких стилей, как французский и итальянский. Конечно, дуб и классика – это традиционное сочетание, не теряющее своей популярности. Если ванная комната имеет небольшие размеры, то лучше подобрать, конечно же, светлые оттенки дуба. Так вы сможете хотя бы визуально увеличить имеющееся пространство. Чем больше  и светлее помещение, тем темнее можно взять мебельный гарнитур. В ванной комнате допускается использование контрастов цвета. До сих пор пользуется спросом состаренная мебель из дуба. Она получается следующим путем. Поверхность мебели обрабатывается специальными составами, которые повышают ее устойчивость к влаге и внешним воздействиям. После таких механических обработок остаются царапины и следы потертости, тем самым превращая комоды, тумбочки под раковину, пеналы в состаренную мебель.

Из мореного дуба изготавливают элитную мебель. Эта древесина отличается уникальностью, редкостью и высокой стоимостью. Ее актуальность не уменьшается, а ценится она во всех странах мира. Мебель из дуба для ванной подчеркнет не только стиль интерьера, но и статус хозяина.

Беленый дуб и яркие акценты

Семейный дом, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Семейный дом

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Если вы выбираете светлый оттенок дуба, то для того чтобы он не потерялся на общем фоне и выделялся своей красотой, узорами, следует использовать в интерьере цветовые акценты. На их фоне дуб выглядит отчетливо и благородно. Например, в данном интерьере дизайнеры использовали в качестве цветового акцента лазурный цвет плитки.

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Дуб и пастельные тона

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Ванная в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Если же в интерьере ванной комнаты преобладают спокойные пастельные тона, то лучше подобрать мебель из дуба темного оттенка. В таком только случае она будет выигрышно выделяться и украшать интерьер помещения.

Размеры мебели

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Размер мебели из дуба для ванной может быть любым. Например, можно купить предмет шириной 50-60 см, а также 120-140 см. Обычно такая мебель комплектуется фурнитурой ручной работы и встраиваемыми раковинами. При наличии совсем небольшого помещения лучше от мебели из дуба отказаться, так как она будет выглядеть громоздко. Так как эта порода дерева роскошна, то и требует она большого пространства в помещении.

Как ухаживать за мебелью из дуба?

NOCETTA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная в классическом стиле
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Многие задумываются над тем, как ухаживать за мебелью так, чтобы она прослужила долгие годы. Уход важен и для дубовой мебели. Для этого достаточно взять тряпочку из мягкой ткани, смочить ее немного в воде и аккуратно протереть мебель. После этого лучше всего сразу же пройтись сухой салфеткой или опять же мягкой тряпочкой. После полного высыхания обычно предметы мебели обрабатывают полиролями. Если вам не по душе химические средства, то можно воспользоваться альтернативными методами. Например, обрабатывайте мебель из дуба для ванной столовым уксусом, воском. Самым лучшим обрабатывающим средством для дуба является теплое пиво. Если у вас мебель имеет цвет беленого дуба, то в таком случае больше подойдут нежирные сливки или молоко. Некоторые советуют убирать пыль мягкой салфеткой, а влажную уборку проводить влажным куском кожи. Затем нужно отполировать шерстяной тканью.

Если на поверхности дубовой мебели появились царапины, то их можно с легкостью убрать при помощи слабого раствора йода. Появившиеся черные пятна убирают посредством соляной кислоты, ее нужно просто побрызгать. При наличии неприятного запаха его удаляют слабым раствором марганцовки, ею просто промывают необходимые места и оставляют их до полного высыхания.

Мебель из дуба – элегантность и качество

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Таким образом, вне зависимости от того, какую дубовую мебель вы выберите, она в любом случае наполнит ваш дом роскошью, стилем и элегантностью. Мебель из дуба для ванной не имеет себе равных относительно универсальности и способности органично вписываться в интерьер любого стиля. Самое важное – это выбрать надежного производителя, чтобы получить действительно качественную мебель. Также не упускайте из виду то, что такая мебель требует ухода. Так вы сможете сохранить ее первоначальный вид на долгие годы, а сама мебель будет радовать вас своими отличными, полезными свойствами.

Мебель в деревенском стиле
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