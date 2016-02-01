7 типов фасадов для маленьких домов

Фасад частного дома можно с уверенностью назвать его лицом. По его виду и качеству окружающие будут судить о вашем вкусе, статусе и дизайнерских предпочтениях. А если речь идет о небольшом строении, то его отделка должна еще и гармонировать с параметрами жилища.
Как же выбрать оптимальный вариант фасада для маленького дома? Прежде всего, оценивайте экологичность строительных материалов, их эстетические характеристики, долговечность и стоимость. Эти параметры должны стать базовыми, но не стоит забывать и о собственных предпочтениях. Важно найти баланс между своими пожеланиями и возможностями, чтобы выбранный вариант фасада радовал вас долгие годы.
Предлагаем оценить 7 типов наиболее распространенных фасадов для маленьких домов, среди которых вы наверняка найдете своего фаворита.
Тяжеловесные фасады поражают окружающих своей монументальностью и величием. Они делаются добротно и на века. Даже если такие фасады украшают маленькие дома, они смотрятся статусно и дорого.
К тяжеловесным фасадам относят отделку дома натуральным камнем. На фото можно оценить комбинацию сразу нескольких видов камней, которые отличаются по цвету, размеру и форме. Это делает фасад оригинальным и стильным.
Стоит отметить дороговизну такого типа фасадов, а также кропотливость работы с натуральными камнями, ведь они довольно тяжелые. Но результат стоит потраченных средств и усилий, ведь каменный фасад маленького дома станет его украшением на долгие годы.
Если говорить о современном дизайне фасадов, нельзя не обратить внимание на то, что сами дома иногда поражают воображение своим внешним видом. Яркое доказательство этому – необычный дом на фото.
Сочетание различных геометрических фигур и разнонаправленных секций создает невероятно гармоничное строение. Этот дом хоть и небольшой, зато довольно компактный. Его фасад выполнен весьма лаконично, но, в то же время, изящно. Белоснежная штукатурка дополняется стильными деревянными вкраплениями, которые подчеркивают экологическую ориентированность дома. Обилие натуральных материалов является сегодня актуальным модным трендом в отделке фасадов.
Чтобы фасад вашего дома не оказывал чрезмерной нагрузки на фундамент, для его отделки используют облегченные материалы. Например – легкий бетон.
Главной особенностью данного стройматериала, которая отличает его от традиционного бетона, является специальная технология производства, в результате которой бетон получается более пористым. За счет этого он намного легче привычного аналога, но это идет лишь на пользу его функциональности.
Работать с облегченным бетоном гораздо проще, он дешевле обычного, а эстетические характеристики материала на порядок выше.
Также к легким фасадам относят облицовку искусственным камнем, деревом, сайдингом и различными панелями.
Минимализм вот уже несколько лет остается одним из самых востребованных стилей в дизайне. Коснулось это и оформления фасадов частных домов.
Названное направление как нельзя лучше подходит для компактных строений, ведь лаконичные линии минималистичного стиля наполняют маленькие дома особым шармом. В подобных фасадах вы не увидите ничего лишнего и вызывающего – каждая деталь на своем месте.
На фото представлен дом с фасадом, выполненным в светлых тонах. Гармоничная цветовая гамма отделки сочетает в себе основной белый оттенок, а также отдельные элементы из дерева и бетона. Необычная концепция придется по вкусу современной молодежи и всем тем, кто ценит практичные решения с изюминкой.
Рустикальный стиль сегодня популярен, как никогда. Насытившись искусственными материалами и новомодным дизайном, хозяева возвращаются к истокам и предпочитают что-то привычное, родное, натуральное. Все это аккумулировал в себе рустикальный тип фасада.
Главная особенность последнего – отделка деревом. И желательно, если это будут цельные брусья, надежно соединенные между собой, как в старые добрые времена. Подобный дом никого не оставит равнодушным!
Современные архитекторы все чаще предлагают своим заказчикам такие решения, ведь это доступно, красиво и долговечно. А вам по нраву рустикальный стиль отделки фасада?
Специально для тех, кто не желает долго ждать и мечтает вселиться в собственный дом через несколько недель после оплаты, созданы сборные конструкции. Такое практичное решение также позволит вам перевезти дом в другое место в случае переезда. Звучит заманчиво?
Сборные фасады – это своеобразный конструктор. Соединяя различные элементы воедино, вы получаете оригинальный дом с нетривиальным дизайном.
На фото вы видите маленький дом сборного типа, фасад которого выполнен из натурального дерева и современных панелей. Учитывая размещения этого дома, природные материалы фасада выглядят особо гармонично.
Колониальный стиль отделки фасадов смотрится в нашей местности довольно гармонично. Он отлично подходит для оформления фасадов маленьких домов, делая их аккуратными и красивыми.
Колониальная архитектура характеризуется симметричностью фасадов, лаконичностью линий и естественностью. В данном случае, фасад облицован натуральной штукатуркой пастельного оттенка, на которой отчетливо выделяются темно-коричневые окна и крыша. При всей своей доступности и незамысловатости, подобный фасад смотрится безупречно.