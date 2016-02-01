7 типов фасадов для маленьких домов

Фасад частного дома можно с уверенностью назвать его лицом. По его виду и качеству окружающие будут судить о вашем вкусе, статусе и дизайнерских предпочтениях. А если речь идет о небольшом строении, то его отделка должна еще и гармонировать с параметрами жилища.

Как же выбрать оптимальный вариант фасада для маленького дома? Прежде всего, оценивайте экологичность строительных материалов, их эстетические характеристики, долговечность и стоимость. Эти параметры должны стать базовыми, но не стоит забывать и о собственных предпочтениях. Важно найти баланс между своими пожеланиями и возможностями, чтобы выбранный вариант фасада радовал вас долгие годы.

Предлагаем оценить 7 типов наиболее распространенных фасадов для маленьких домов, среди которых вы наверняка найдете своего фаворита.