Идеи обустройства дома для вашей собаки

С приходом лютых морозов хороший хозяин не оставит своего любимца мёрзнуть в холодной будке, поэтому мохнатых друзей в эту пору часто забирают перезимовать в дом. Конечно, свобода любимого питомца ощутимо ущемляется, ведь теперь он не сможет целыми днями наматывать круги по двору и резвиться с другими псами. Всё это может негативно повлиять на вашего домашнего любимца, поэтому заботливым хозяевам необходимо перебрать в голове все идеи о предоставлении комфортных условий для собаки, чтобы она не чувствовала себя одиноко.
Постарайтесь запастись терпением, пока ваш пёс сможет привыкнуть к закрытому пространству. Вам предстоит постоянно проводить воспитательные работы, ведь пушистый член семьи наверняка начнёт портить мебель или ходить по нужде в самых непредвиденных местах. Для того, чтоб избежать этого, не забывайте о регулярных прогулках на свежем воздухе, ведь собаке необходимо много бегать каждый день.
Также важным условием для комфортной жизни вашей собаки является создание специального места для животного, где он сможет играть и отдыхать. Задумайтесь над этим, если вы не хотите, чтоб он облюбовал для отдыха вашу кровать или диван в гостиной. Для того чтоб помочь питомцу чувствовать себя в доме не хуже чем на свободе, специалисты homify предлагают вам самые полезные и эффективные идеи облагораживания пространства для вашей собаки.
Если вы решили выделить вашему любимцу маленькую комнату в доме, то нужно хорошенько задуматься над идеями удобной перестановки для вашей собаки, ведь со временем помещение может превратиться в место с испорченной мебелью, поцарапанным полом и обтёртыми обоями. Если говорить именно о напольном покрытии, то для комнаты животного не подойдёт обычная плитка, паркет, а уж тем более ковролин.
Выбранный материал должен отвечать всем потребностям питомца и его хозяев. Для этого хорошо подойдёт эластичный резиновый пол, который не так сильно подвергается техническим повреждениям и не впитывает в себя влагу. Это поможет хозяевам избежать невыводимых пятен и загрязнений. За таким полом очень легко ухаживать, ведь для этого будет достаточно его подмести и смыть влажной тряпкой. Он станет отличной идеей в оформлении комнаты для вашего пса.
Во многих иностранных фильмах мы часто видим, как четвероногие друзья сами выходят на прогулку, не побеспокоив хозяев. Такую возможность им даёт специальное отверстие для входа и выхода, встроенное внизу входной двери дома.
Теперь это стало реальностью для каждого хозяина собаки, так как такую дверь можно легко заказать у дверного мастера. Конечно, собачья дверь в квартире является нонсенсом, но для частного дома или дачи это самое то. В зимнее время она станет отличной идеей для комфорта вашей собаки, особенно если вы заняты и не можете вовремя вывести её на прогулку. С помощью электрических датчиков на двери можно настраивать её на вход и выход, а также применять обе функции или отключать их. Датчик имеет возможность заблокировать дверь, тогда ваш пёс и вовсе не сможет воспользоваться своим проходом, что особенно актуально в ночное время суток.
Если вы хотите вырастить воспитанного пса, то должны приучать его не только хорошему поведению, но и умению отличать места, где можно есть, а где – нет.
Летом ваш любимец ел, гулял и резвился там, где пожелает его душа, но теперь вам стоит позаботиться об обустройстве своеобразной столовой для вашего мохнатого друга.
Хорошей идеей для комфорта собаки станет приём пищи в комнате, которая была выделена для животного, ведь если вы правильно обустроили помещение, то даже разбросанная еда не испортит напольное покрытие и мебель.
Ставить миску на кухне не рекомендуется, ведь не все гости, сидящие за столом, оценят манеры поведения собаки во время трапезы, так что лучше избавить их от этого зрелища. Плюс, присутствие животного на кухне является не очень хорошим тоном со стороны эстетики и гигиены. Что касается посуды, то купите любимцу красивую миску, которая будет соответствовать размерам одной порции для него.
Чтоб ваш друг не скучал, необходимо обеспечить его разнообразными игрушками с какими он и дома сможет весело провести время. Зоомагазины предоставляют огромный выбор разнообразных забав для животных.
Хорошей идеей игрушек для собак станут разноцветные мячики, косточки, резиновые игрушки, летающие тарелки, ведь это то, что нужно вашему младшему товарищу, чтоб он всегда был весёлым и жизнерадостным. Любимая игрушка станет для вашего пса не только развлечением, но и другом, когда вы не сможете уделить ему должного внимания. С помощью этих предметов вы не только позабавите вашего питомца, но и научите многим командам. Это станет отличной идеей для вашей собаки, ведь она будет в восторге от таких покупок.
Кстати, с приобретением подобных забав сократятся шансы на то, что от скуки пёс начнёт портить вашу мебель.
Зимой купать вашего питомца необходимо раз в два-три месяца, чтоб поддерживать в чистоте шерсть. Для водных процедур используют только специальные моющие средства, ведь многие собаки страдают аллергическими реакциями, которые могут быть вызваны неправильно подобранным шампунем.
Если летом пса можно искупать со шланга прямо в вашем дворе, то зимой лучшей идеей для вашего питомца станет мытьё в ванной. Со стороны гигиены это не очень хорошо, но если после водных процедур хорошо помыть ванну, то в этом нет ничего плохого.
Кроме самого купания не стоит забывать об уходе за ушами и зубами собаки, если хотите, чтоб любимец был ухоженным и здоровым. Чистку зубов животного нужно проводить вместе с купанием, но ни в коем случаи не используйте для этого обычную зубную щетку, ведь собачьи средства гигиены существенно отличаются от человеческих. Для собак разработаны специальные зубные щетки, которые помогут убрать загрязнение и предотвратить появление воспалений в ротовой полости. Для привлечения питомцев, которые не любят следить за зубами, создают вкусные зубные пасты с запахом мяса. Такие средства гигиены существенно облегчат хозяевам процесс ухода за любимцем.
И, конечно же, самое главное уделяйте немного времени вашему любимцу. Ведь в доме ему как никогда важно ваше внимание!
Надеемся, что наши идеи для собак помогут создать идеальные условия вашему мохнатому другу, чтоб он не чувствовал себя таким одиноким без долгих летних прогулок и игр на свежем воздухе.
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