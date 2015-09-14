Двери патио: больше света для дома и жизни

Много солнца, воздуха, легкости – каждый из нас хотя бы раз видел в кино или модных журналах
стеклянные раздвижные двери, похожие на окна, которые как будто ведут в другой
мир. Эти двери получили название
патио, и сегодня мы подробнее
остановимся на их использовании в интерьере.
Музыкальное слово patio пришло к нам из испанского языка, где так называли внутренний двор в усадьбах и
богатых домах. Тогда его обставляли с шиком, расставляя дорогие диваны и вазы,
заказывая красивые фонтаны и водопады, высаживая цветочные клумбы и
экзотические растения. Сейчас подобные роскошные дворы ушли в прошлое, но
значение слова
патио осталось прежним. Впервые двери патио стали
использовать именно как выход из дома во внутренний дворик, отсюда и такое
название. Сегодня двери этого типа устанавливают повсеместно, но наиболее
удачно их расположение – с видом на террасу, балкон или лоджию: там, где много
дневного света и воздуха.
Бесспорно, главное преимущество дверей патио – это их эстетичность. Панорамный вид на природу всегда поднимает настроение и наполняет комнату особой атмосферой. Обилие солнечных лучей и света никогда не бывает лишним; интерьер преображается и становится более легким, свежим, просторным. Двери патио дарят невыразимую воздушность и ощущение свободы. Можно не покидать родные стены, чтобы почувствовать себя в окружении природы и проникнуться ее красотой. А если вы счастливый обладатель невероятного пейзажа за окном, то не установить двери патио – настоящее преступление.
Еще одно немаловажное достоинство дверей патио – это значительная экономия пространства. Двери этой модели имеют раздвижной механизм, который избавляет от лишних створок. Поэтому если вы решили установить двери патио из комнаты на маленький балкон, то это отличный вариант, так как двери не будут занимать места даже в открытом состоянии. А без того небольшую площадь балкона можно будет использовать более рационально, не заботясь о том, в какую сторону и как будут открываться двери. Кроме того, не нужно передвигать или убирать предметы в сторону; ничего не будет мешать открывать дверь патио.
Может показаться, что такой тип дверей подходит для домов в странах с теплым климатом и мягкой зимой, но никак не для российских широт с февральской стужей и метелью. Но на деле это совершенно не так. Двери патио обладают высокой теплоизоляцией и не пропускают влагу в виде дождя, снега, росы. Ответственно подойдя к выбору стеклопакета, вы получите надежные двери и даже сможете сэкономить на отоплении помещения. Немаловажно, что производители обещают 100% гарантию от провисания дверей. Герметичная система актуальна не только зимой, но и летом, так как в жару не будет выпускать прохладу, если работает кондиционер.
Для установки двери патио требуется только широкий проем. Даже мебель или бытовая техника рядом не будут помехой – двери патио все равно будут легко открываться. Поэтому такой тип дверей подходит для маленьких и узких комнат, где распланирован каждый квадратный метр. Двери патио плотно закрываются и легко открываются поворотом вбок, для этого не нужно прилагать много усилий. При этом выдвижной механизм работает слаженно и четко, долгие годы не выходя из строя.
Двери патио позволяют воплотить самые разнообразные дизайнерские идеи. Во-первых, они экономят место, которое можно организовать более функционально. Во-вторых, двери патио впускают в помещение очень много света, что влияет на восприятие интерьера и открывает неограниченные возможности по выбору стиля и освещения. В-третьих, современные двери патио оснащены стеклопакетами, различающимися по цвету и фактуре. Ассортимент позволяет выбрать подходящий для интерьера оттенок, который будет гармонично дополнять общий дизайн. Двери патио могут быть как входными, так и межкомнатными. Не бойтесь, что такие двери лишат вас уединения: проблема легко решается наличием штор, как в случае с дизайном спальни от DECORANDDESIGN.
Если двери выходят на внутренний двор загородного дома, то очевидно, что хозяевам важна не только красота и функциональность, но и безопасность. Двери патио оснащены специальной блокировкой, которая защищает двери от взлома. При желании эту блокировку можно оснастить дополнительными элементами фурнитуры, повышающими уровень безопасности. Так что двери патио не менее надежные, чем обычные двери, поэтому ваш дом всегда будет под верной защитой.
Благодаря своим размерам и строению двери патио выглядят как окна, поэтому зачастую их и оформляют, как окна, развешивая шторы и занавески. Текстиль всегда придает пространству больше уюта и гостеприимства, поэтому не отказывайтесь от него, если установили дверь патио. Здесь главным правилом является соответствие текстиля стилю и настроению интерьера. Для более изысканных дизайнов отлично подойдут тяжелые шторы из жаккарда или бархата, украшенные вышивкой и ажурной отделкой. В скандинавском стиле, современное классике и провансе гармонично будет смотреться легкая органза из однотонного материала или с нежным цветочным принтом. Шторы и занавески помогут скрыться от ярких солнечных лучей ранним утром. Предусмотрите для них подхваты, чтобы впускать свет днем.
Двери патио довольно универсальны, ведь они подходят для самых разнообразных интерьеров. Например, в стиль классика тоже можно удачно вписать дверь такого типа. Наиболее удачными цветовыми решениями будет белый и цвета, имитирующие натуральное дерево. Для роскошных классических интерьеров с коврами и лепниной можно также подобрать позолоченную фурнитуру для двери патио, чтобы она дополняла общую картину элегантности и шика. Чтобы придать комнате больше уюта, украсьте дверь патио утонченными шторами с кистями и вышивкой.
В любом из современных стилей дверь патио будет смотреться органично и красиво. Белый и черный цвет двери – традиционный беспроигрышный вариант. Он подходит к каждому стилю и цветовому оформлению пространства. Для комнаты в стиле лофт или минимализм отличным решением будет высокая дверь патио, занимающая целый проем. Эти направления любят свет и воздух, поэтому такая панорамная дверь гармонично дополнит дизайн и привнесет в него изюминку. В этом случае лучше не оформлять дверь текстилем, чтобы площадь казалась еще больше и просторнее.