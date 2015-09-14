Двери патио: больше света для дома и жизни

Еще одно немаловажное достоинство дверей патио – это значительная экономия пространства. Двери этой модели имеют раздвижной механизм, который избавляет от лишних створок. Поэтому если вы решили установить двери патио из комнаты на маленький балкон, то это отличный вариант, так как двери не будут занимать места даже в открытом состоянии. А без того небольшую площадь балкона можно будет использовать более рационально, не заботясь о том, в какую сторону и как будут открываться двери. Кроме того, не нужно передвигать или убирать предметы в сторону; ничего не будет мешать открывать дверь патио.