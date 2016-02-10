Красивый проект маленького дома

Многие знают, что миниатюрные и аккуратные домики выглядят гораздо более привлекательно, чем большие. Все дело в их очаровании – на маленькой площади умещается целая жизнь, и если она создана по образу современного стиля жизни, то тогда такой домик становится настоящей мечтой городского человека!
Фирма BLANKSTONE спроектировала и построила этот небольшой домик в пригороде с отделкой из натурального дерева и панорамным остеклением и при этом предусмотрела парочку вдохновляющих сюрпризов.
Этот дом рассчитан на жизнь 2-4 человек, в нем есть полноценное спальное место для супружеской пары и антресольная спальня для маленьких детей. Несомненный плюс такого дома – его потрясающе низкая цена, позволяющая начать жизнь в пригороде, о которой вы мечтали, гораздо быстрее, чем вы думали.
Особенно стильный дизайн экстерьера выполнен с помощью вертикальных деревянных досок очень маленькой ширины. Нестандартный облик подкрепляется и необычным скатом крыши.
Да и панорамное остекление тоже вносит свой вклад в современный облик этот мини-коттеджа. Оно выглядит шикарно и особенно полезно в пасмурную погоду, чтобы сделать комнаты максимально солнечными, и летом, когда двери в сад открывают дом навстречу природе.
На территории участка мы найдем деревянные террасы, газонные площадки для игр детей, парадную клумбу между домом и улицей, которая закрывает его от посторонних взглядов, и деревянный забор в стиле отделки фасадов самого дома.
В парадном варианте дом выглядит именно так. Диван, который вечером становится полноценным местом для сна на двоих, и дизайнерское кресло весело встречают гостей. Цвета и орнаменты в стиле ретро, а также деревянная обшивка стен, придают этому дому антураж домика на колесах из ярких 60-х.
Возле кухни, в районе солнечного окна и на подиуме расположился письменный стол – главное рабочее место во всем доме, подходящее для работы за ноутбуком и выполнения домашнего задания.
В левой части здания расположилась кухня и ванная комната, тоже декорированные деревянными панелями. В ванной нас ждет отделка светлой керамической плиткой и душевая кабина, а на кухне – встроенный в гарнитур холодильник и удобные, вмонтированные в кухонный фартук, розетки для мелкой бытовой техники.
Шкаф с примерными габаритами 2.2x0.65x2.6 разместился на первом этаже. Три его части расположены в углу и поэтому менее заметны, а сам он является частью опорной конструкции для антресолей.
Открывая двери на террасу, которые умеют складываться в современном формате и практически не занимать места, мы видим моментальное преображение всего дома. А на террасе можно устроить летнюю столовую, зону барбекю или огромную детскую игровую площадку.
С самой улицы видна только верхняя часть крыши здания, но подойдя поближе, находясь уже практически на крыльце (или его противоположности, ведь ступени ведут нас не вверх, а вниз), мы можем увидеть такую картину, как на фотографии выше.
Для детей здесь предусмотрено еще одно уникальное местечко – на одной из внешних стен дома мы найдем оборудованную зону для скалолазания. Такие оригинальные вещи очень важны в семейном доме, ведь нет ничего важнее, чем создать комфортные условия для жизни и досуга наших детей.
В целом, этот маленький домик оказался очень удобным и построенным именно по современным стандартам. Кажется, что он отлично подходит для молодой семьи, которая очень хочет переехать в собственное жилье!
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