Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Красивый проект маленького дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гараж в стиле модерн
Loading admin actions …

Многие знают, что миниатюрные и аккуратные домики выглядят гораздо более привлекательно, чем большие. Все дело в их очаровании – на маленькой площади умещается целая жизнь, и если она создана по образу современного стиля жизни, то тогда такой домик становится настоящей мечтой городского человека!

Фирма BLANKSTONE спроектировала и построила этот небольшой домик в пригороде с отделкой из натурального дерева и панорамным остеклением и при этом предусмотрела парочку вдохновляющих сюрпризов.

Этот дом рассчитан на жизнь 2-4 человек, в нем есть полноценное спальное место для супружеской пары и антресольная спальня для маленьких детей. Несомненный плюс такого дома – его потрясающе низкая цена, позволяющая начать жизнь в пригороде, о которой вы мечтали, гораздо быстрее, чем вы думали.

Дизайн экстерьера

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Особенно стильный дизайн экстерьера выполнен с помощью вертикальных деревянных досок очень маленькой ширины. Нестандартный облик подкрепляется и необычным скатом крыши.

Да и панорамное остекление тоже вносит свой вклад в современный облик этот мини-коттеджа. Оно выглядит шикарно и особенно полезно в пасмурную погоду, чтобы сделать комнаты максимально солнечными, и летом, когда двери в сад открывают дом навстречу природе.

Благоустройство территории

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На территории участка мы найдем деревянные террасы, газонные площадки для игр детей, парадную клумбу между домом и улицей, которая закрывает его от посторонних взглядов, и деревянный забор в стиле отделки фасадов самого дома.

​Гостиная

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В парадном варианте дом выглядит именно так. Диван, который вечером становится полноценным местом для сна на двоих, и дизайнерское кресло весело встречают гостей. Цвета и орнаменты в стиле ретро, а также деревянная обшивка стен, придают этому дому антураж домика на колесах из ярких 60-х.

Кабинет

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Возле кухни, в районе солнечного окна и на подиуме расположился письменный стол – главное рабочее место во всем доме, подходящее для работы за ноутбуком и выполнения домашнего задания.

Кухня и ванная комната

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В левой части здания расположилась кухня и ванная комната, тоже декорированные деревянными панелями. В ванной нас ждет отделка светлой керамической плиткой и душевая кабина, а на кухне – встроенный в гарнитур холодильник и удобные, вмонтированные в кухонный фартук, розетки для мелкой бытовой техники.

Хранение

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шкаф с примерными габаритами 2.2x0.65x2.6 разместился на первом этаже. Три его части расположены в углу и поэтому менее заметны, а сам он является частью опорной конструкции для антресолей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

В летнее время

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Открывая двери на террасу, которые умеют складываться в современном формате и практически не занимать места, мы видим моментальное преображение всего дома. А на террасе можно устроить летнюю столовую, зону барбекю или огромную детскую игровую площадку.

​Вид с улицы

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С самой улицы видна только верхняя часть крыши здания, но подойдя поближе, находясь уже практически на крыльце (или его противоположности, ведь ступени ведут нас не вверх, а вниз), мы можем увидеть такую картину, как на фотографии выше.

Скалолазание

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для детей здесь предусмотрено еще одно уникальное местечко – на одной из внешних стен дома мы найдем оборудованную зону для скалолазания. Такие оригинальные вещи очень важны в семейном доме, ведь нет ничего важнее, чем создать комфортные условия для жизни и досуга наших детей.

В целом, этот маленький домик оказался очень удобным и построенным именно по современным стандартам. Кажется, что он отлично подходит для молодой семьи, которая очень хочет переехать в собственное жилье!

Интересные материалы для вас на homify:

Шикарные идеи для модулей хранения;

Красивые ванные комнаты.

Дом, который поражает!
А вам понравился кабинет на подиуме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо