Красивый проект маленького дома

Многие знают, что миниатюрные и аккуратные домики выглядят гораздо более привлекательно, чем большие. Все дело в их очаровании – на маленькой площади умещается целая жизнь, и если она создана по образу современного стиля жизни, то тогда такой домик становится настоящей мечтой городского человека!

Фирма BLANKSTONE спроектировала и построила этот небольшой домик в пригороде с отделкой из натурального дерева и панорамным остеклением и при этом предусмотрела парочку вдохновляющих сюрпризов.

Этот дом рассчитан на жизнь 2-4 человек, в нем есть полноценное спальное место для супружеской пары и антресольная спальня для маленьких детей. Несомненный плюс такого дома – его потрясающе низкая цена, позволяющая начать жизнь в пригороде, о которой вы мечтали, гораздо быстрее, чем вы думали.