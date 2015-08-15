Дом из транспортных контейнеров

Начиная с 1950 года, по всему миру начали использовать стандартные транспортные контейнеры, доработанные версии которых в наши дни приспособили для жилья, офисов и магазинов. В этой статье мы увидим, как архитекторы из бюро thinkTREE Architects and Partners создали на их основе комфортный дом.

Проект основан на трех контейнерах общей площадью 100 квадратных метров. Максимально удобная планировка, высокая скорость строительства, доступная цена плюс прекрасный вид на горную долину делают это предложение очень заманчивым вариантом.