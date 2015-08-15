Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом из транспортных контейнеров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Начиная с 1950 года, по всему миру начали использовать стандартные транспортные контейнеры, доработанные версии которых в наши дни приспособили для жилья, офисов и магазинов. В этой статье мы увидим, как архитекторы из бюро thinkTREE Architects and Partners создали на их основе комфортный дом.

Проект основан на трех контейнерах общей площадью 100 квадратных метров. Максимально удобная планировка, высокая скорость строительства, доступная цена плюс прекрасный вид на горную долину делают это предложение очень заманчивым вариантом.

Быстрое начало

Steel Nest on Greenfield thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Steel Nest on Greenfield

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Благодаря использованию контейнеров, подготовительные работы и возведение сократились до кратчайших сроков. Быстрая перевозка и установка позволили сразу же приступить к отделочным работам. Было решено покрасить контейнеры в два контрастных цвета — белый и красный, установить окна, согласно задуманной планировке, организовать террасу и балкон.

Дом из контейнеров: схема

Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Nemo House, Container Residence

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

На схеме мы видим, как два нижних контейнера составляют основу конструкции, а сверху на них посередине был поставлен третий, в котором расположились две спальни. На первом этаже два контейнера частично стали одним целым. На фотографии интерьера ниже вы увидите, как именно.

Гостиная и кухня

Living, Dining, Kitchen, and Stair & Book case thinkTREE Architects and Partners Гостиная в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Living, Dining, Kitchen, and Stair & Book case

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Уютная комната, составленная из двух помещений — кухни и гостиной — разделена лестницей на второй этаж. Здесь уместились и системы хранения, которые позволяют зонировать пространство и использовать каждый квадратный метр с максимальной эффективностью.

Интерьеры во всем доме оформлены в теплой естественной цветовой гамме. Здесь натуральные оттенки древесины разбавляются белыми стенами и кухонным гарнитуром. Кроме того, дом имеет улучшенные тепловые характеристики. А почувствовать атмосферу свежести в каждой комнате вы можете, благодаря хорошо продуманной вентиляции.

Освещение

Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
thinkTREE Architects and Partners

Nemo House, Container Residence

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем в светлый лестничный холл, перила которого также являются и стеллажом. Встроенная потолочная подсветка позволяет сэкономить пространство за счет отсутствия люстр. Вдали мы видим большое окно одной из спален.

Спальня

Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Спальня в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Nemo House, Container Residence

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Каждая из двух спален на втором этаже имеет почти идиллические пейзажи на горную долину. Большие окна дают возможность ощущать себя наедине с природой в своем собственном доме. Перила за окном принадлежат небольшому балкону, на который особенно приятно выходить утром, осматривая свои земли.

Вид со стороны

South Facade thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

South Facade

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

С этого ракурса видна терраса и то, что одна из сторон нижнего контейнера отделана деревом. Панорамное окно нижнего контейнера относится к гостиной. На втором этаже левое окно принадлежит спальне, среднее — лестнице, а узкое правое — второй спальне. Еще правее вы можете заметить уже упомянутые перила небольшого балкона.

Плюсы контейнерной жизни

Volumetric Entrance thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Volumetric Entrance

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Одним из плюсов жизни в доме из контейнеров является максимальная экономия. Теперь вы можете позволить себе бóльшую площадь. А для кого-то дом из контейнера — это в принципе одна из немногих возможностей иметь свое собственное жилье.

Современные технологии делают возможным утеплить контейнеры для зимы, а дизайнеры интерьера уже имеют опыт в их декорировании.

Интерьер такого дома можно оформить в любом полюбившемся вам стиле, но современная эклектика и скандинавский минимализм будут смотреться здесь особенно хорошо.

Спальни в классическом стиле
А вам нравятся экономичные дома из контейнеров?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо