Дом из транспортных контейнеров

Начиная с 1950 года, по всему миру начали использовать стандартные транспортные контейнеры, доработанные версии которых в наши дни приспособили для жилья, офисов и магазинов. В этой статье мы увидим, как архитекторы из бюро thinkTREE Architects and Partners создали на их основе комфортный дом.
Проект основан на трех контейнерах общей площадью 100 квадратных метров. Максимально удобная планировка, высокая скорость строительства, доступная цена плюс прекрасный вид на горную долину делают это предложение очень заманчивым вариантом.
Благодаря использованию контейнеров, подготовительные работы и возведение сократились до кратчайших сроков. Быстрая перевозка и установка позволили сразу же приступить к отделочным работам. Было решено покрасить контейнеры в два контрастных цвета — белый и красный, установить окна, согласно задуманной планировке, организовать террасу и балкон.
На схеме мы видим, как два нижних контейнера составляют основу конструкции, а сверху на них посередине был поставлен третий, в котором расположились две спальни. На первом этаже два контейнера частично стали одним целым. На фотографии интерьера ниже вы увидите, как именно.
Уютная комната, составленная из двух помещений — кухни и гостиной — разделена лестницей на второй этаж. Здесь уместились и системы хранения, которые позволяют зонировать пространство и использовать каждый квадратный метр с максимальной эффективностью.
Интерьеры во всем доме оформлены в теплой естественной цветовой гамме. Здесь натуральные оттенки древесины разбавляются белыми стенами и кухонным гарнитуром. Кроме того, дом имеет улучшенные тепловые характеристики. А почувствовать атмосферу свежести в каждой комнате вы можете, благодаря хорошо продуманной вентиляции.
Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем в светлый лестничный холл, перила которого также являются и стеллажом. Встроенная потолочная подсветка позволяет сэкономить пространство за счет отсутствия люстр. Вдали мы видим большое окно одной из спален.
Каждая из двух спален на втором этаже имеет почти идиллические пейзажи на горную долину. Большие окна дают возможность ощущать себя наедине с природой в своем собственном доме. Перила за окном принадлежат небольшому балкону, на который особенно приятно выходить утром, осматривая свои земли.
С этого ракурса видна терраса и то, что одна из сторон нижнего контейнера отделана деревом. Панорамное окно нижнего контейнера относится к гостиной. На втором этаже левое окно принадлежит спальне, среднее — лестнице, а узкое правое — второй спальне. Еще правее вы можете заметить уже упомянутые перила небольшого балкона.
Одним из плюсов жизни в доме из контейнеров является максимальная экономия. Теперь вы можете позволить себе бóльшую площадь. А для кого-то дом из контейнера — это в принципе одна из немногих возможностей иметь свое собственное жилье.
Современные технологии делают возможным утеплить контейнеры для зимы, а дизайнеры интерьера уже имеют опыт в их декорировании.
Интерьер такого дома можно оформить в любом полюбившемся вам стиле, но современная эклектика и скандинавский минимализм будут смотреться здесь особенно хорошо.