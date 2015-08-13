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Доступная цена и роскошный интерьер

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Столовая комната в скандинавском стиле Дерево
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Мы представляем вам дом-надежду, который освободит вас от бремени дорогостоящий эксплуатации собственного дома. Сборный, модульный, быстровозводимый и экономичный, он к тому же прекрасно подходит для долгосрочного проживания и обеспечивает жильцов достаточным уровнем современного комфорта. Благодаря новым промышленным технологиям, он значительно быстрее возводится, сокращая время и бюджет. 

Вся линейка сборных домов является совместным проектом немецкого промышленного дизайнера Патрика Фрея и архитектора Бьёрна Гетте.

На следующем рисунке вы можете увидеть модель PIU65, которая является сборной деревянной конструкцией, сделанной с особо трепетным подходом к использованию древесины. На общей площади в 65 квадратных метров уместилась кухня, гостиная-столовая, просторный санузел и две спальни.

Экстерьер

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Первое, что бросается в глаза в этом проекте — это мощный силуэт дома, который не только обеспечивает летом тень для гостиной с панорамными окнами, но и оберегает от лучей террасу. Интересный угол наклона крыши является ярким дизайнерским ходом для того, чтобы разнообразить деревянные фасады здания.

В окружении пышных деревьев и кустарников дом выглядит, как оазис для натуральной и приятной жизни человека. Экологически чистая древесина создает идеальную возможность для здорового образа жизни, а также служит прекрасной изоляцией. Этот сборный дом может использоваться круглый год, даже настоящей зимой. При этом летом в его стенах прохладно, а зимой — тепло.

Энергосберегающие приемы в данном проекте были применены повсюду, в соответствии с правилами, установленными правительством Германии для обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий (постановление EnEV).

Фасады из лиственницы

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

На этой фотографии мы видим заднюю часть здания. Панорамные стеклянные двери на фронте позволяют выйти не только на главную террасу, но и обойти весь дом по периметру. Для отделки фасадов была выбрана лиственница за ее высокую прочность и водонепроницаемость. Орнамент, который появляется на стенах дома благодаря реечному навесу добавляет к естественному цвету и рисунку древесины капельку современного гламура.

На этой фотографии вы можете заметить платформы, на которых построено здание. Они имеют высоту около одного метра. После постройки дома со всех сторон к нему подгребается земля для более естественного ландшафта.

Терраса в стиле кантри

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Идеальное сочетание панорамных окон, большого деревянного настила и приятного цвета тепло-желтых фасадов создает прекрасное настроение для релаксации. Карнизы крыши защищают комнаты от прямых солнечных лучшей, не ухудшая пейзажа.

Планировка

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Приблизительно 65 квадратных метров разместили на своей площади кухню, гостиную-столовую, просторную ванную и две спальни. Такой дом отлично подойдет для жизни семьи с одним или двумя детьми.

Столовая имеет панорамное окно длиной в 8 метров, которое делает это место самым солнечным в доме. Утренние завтраки получаются гораздо более аппетитными, а гостиная защищается от палящего солнца, при это не лишаясь вида на природу и озеро.

Интерьер столовой

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Столовая комната в скандинавском стиле Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

В столовой, независимо от ее небольшой площади, вы можете чувствовать себя, как на свежем воздухе. Ощущение простора не покидает вас в этой комнате, а скос крыши добавляет дизайну оригинальности. Удивительно успокаивающий и приятный интерьер получился на столь маленькой площади. А профессиональное остекление делает дом еще и экономичным для отопления зимой.

Столовая с другого ракурса

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Столовая комната в скандинавском стиле Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Столовая — это прекрасное место для общения всей семьи. В обед, пока мама готовит, ребенок может использовать ее как игровую. Здесь можно принимать гостей и наслаждаться обществом друг друга. 

Итак, мы имеем коттедж с двумя спальнями и высокими потолками, теплый и удобный, эргономичный и при этом очень экономичный. Разве он — не мечта каждой молодой семьи?

Еще один дом с большими эко-сюрпризами описан в другой нашей статье.

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