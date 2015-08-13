Доступная цена и роскошный интерьер

Первое, что бросается в глаза в этом проекте — это мощный силуэт дома, который не только обеспечивает летом тень для гостиной с панорамными окнами, но и оберегает от лучей террасу. Интересный угол наклона крыши является ярким дизайнерским ходом для того, чтобы разнообразить деревянные фасады здания.

В окружении пышных деревьев и кустарников дом выглядит, как оазис для натуральной и приятной жизни человека. Экологически чистая древесина создает идеальную возможность для здорового образа жизни, а также служит прекрасной изоляцией. Этот сборный дом может использоваться круглый год, даже настоящей зимой. При этом летом в его стенах прохладно, а зимой — тепло.

Энергосберегающие приемы в данном проекте были применены повсюду, в соответствии с правилами, установленными правительством Германии для обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий (постановление EnEV).