Доступная цена и роскошный интерьер

Мы представляем вам дом-надежду, который освободит вас от бремени дорогостоящий эксплуатации собственного дома. Сборный, модульный, быстровозводимый и экономичный, он к тому же прекрасно подходит для долгосрочного проживания и обеспечивает жильцов достаточным уровнем современного комфорта. Благодаря новым промышленным технологиям, он значительно быстрее возводится, сокращая время и бюджет.
Вся линейка сборных домов является
совместным проектом немецкого
промышленного дизайнера Патрика Фрея
и архитектора Бьёрна Гетте.
На следующем рисунке вы можете увидеть модель PIU65, которая является сборной деревянной конструкцией, сделанной с особо трепетным подходом к использованию древесины. На общей площади в 65 квадратных метров уместилась кухня, гостиная-столовая, просторный санузел и две спальни.
Первое, что бросается в глаза в этом проекте — это мощный силуэт дома, который не только обеспечивает летом тень для гостиной с панорамными окнами, но и оберегает от лучей террасу. Интересный угол наклона крыши является ярким дизайнерским ходом для того, чтобы разнообразить деревянные фасады здания.
В окружении пышных деревьев и кустарников дом выглядит, как оазис для натуральной и приятной жизни человека. Экологически чистая древесина создает идеальную возможность для здорового образа жизни, а также служит прекрасной изоляцией. Этот сборный дом может использоваться круглый год, даже настоящей зимой. При этом летом в его стенах прохладно, а зимой — тепло.
Энергосберегающие приемы в данном проекте были применены повсюду, в соответствии с правилами, установленными правительством Германии для обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий (постановление EnEV).
На этой фотографии мы видим заднюю часть здания. Панорамные стеклянные двери на фронте позволяют выйти не только на главную террасу, но и обойти весь дом по периметру. Для отделки фасадов была выбрана лиственница за ее высокую прочность и водонепроницаемость. Орнамент, который появляется на стенах дома благодаря реечному навесу добавляет к естественному цвету и рисунку древесины капельку современного гламура.
На этой фотографии вы можете заметить платформы, на которых построено здание. Они имеют высоту около одного метра. После постройки дома со всех сторон к нему подгребается земля для более естественного ландшафта.
Идеальное сочетание панорамных окон, большого деревянного настила и приятного цвета тепло-желтых фасадов создает прекрасное настроение для релаксации. Карнизы крыши защищают комнаты от прямых солнечных лучшей, не ухудшая пейзажа.
Приблизительно 65 квадратных метров разместили на своей площади кухню, гостиную-столовую, просторную ванную и две спальни. Такой дом отлично подойдет для жизни семьи с одним или двумя детьми.
Столовая имеет панорамное окно длиной в 8 метров, которое делает это место самым солнечным в доме. Утренние завтраки получаются гораздо более аппетитными, а гостиная защищается от палящего солнца, при это не лишаясь вида на природу и озеро.
В столовой, независимо от ее небольшой площади, вы можете чувствовать себя, как на свежем воздухе. Ощущение простора не покидает вас в этой комнате, а скос крыши добавляет дизайну оригинальности. Удивительно успокаивающий и приятный интерьер получился на столь маленькой площади. А профессиональное остекление делает дом еще и экономичным для отопления зимой.
Столовая — это прекрасное место для общения всей семьи. В обед, пока мама готовит, ребенок может использовать ее как игровую. Здесь можно принимать гостей и наслаждаться обществом друг друга.
Итак, мы имеем коттедж с двумя спальнями и высокими потолками, теплый и удобный, эргономичный и при этом очень экономичный. Разве он — не мечта каждой молодой семьи?
Еще один дом с большими эко-сюрпризами описан в другой нашей статье.