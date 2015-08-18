Таинственный дом

На этом фото изображена завершающая стадия реконструкции дома. Строители только что закончили возведение мощного забора из белого кирпича, осталось лишь установить дверь, составленную из металлических прутьев. Кажется, что время в этом доме остановилось – даже привязанная к поводку собака скорее похожа на восковую фигуру, чем на жизнерадостного песика, преданно глядящего в глаза своих хозяевам. Впрочем, сомнения в реальности ее существования рассеиваются, когда мы смотрим на крошечное окошко, сделанное специально для того, чтобы песик всегда мог быть в курсе происходящего за пределами кирпичной стены.