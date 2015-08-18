Таинственный дом

Вы даже представить себе не можете, в какой далекой стране находится этот дом! Южная Корея – небольшая страна, средняя плотность населения которой составляет 17 300 человек на квадратный километр. Сложно поверить, но даже в столь густонаселенной стране найдутся счастливчики, проживающие в собственных домах. Иметь свой участок в черте города – это настоящая роскошь и очень перспективное вложение. Даже если на участке нет ничего, кроме полуразвалившегося дома, о переделке которого и пойдет речь в сегодняшней статье.
В течении долгого времени до того, как его хозяин нашел время и средства на реконструкцию, ветхая постройка медленно разрушалась. Но пожалуй, еще ужаснее выглядел окружающий ее сад. Горы разбросанного повсюду мусора, неухоженные и деревья с высохшими стволами и опавшей листвой производили более чем удручающее впечатление.
После завершения ремонтных работ заброшенная постройка превратилась в настоящий дом класса люкс. Две части здания соединяет прозрачная веранда с деревянным полом. Мощная кирпичная стена защищает дом от любопытных взглядов прохожих и тем интереснее для нас во чтобы то ни стало проникнуть за вовнутрь преобразившейся постройки.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что стены веранды сделаны по образу и подобию межкомнатной перегородки. Стоит лишь потянуть за ручку, и личное пространство сидящих на деревянном полу террасы гостей будет надежно защищено. Снаружи можно увидеть лишь едва различимые силуэты людей.
C этой точки обзора можно отчетливо рассмотреть глубину и симметрию гостиной, проходя по которой вы словно переходите из одного состояния в другое. Сначала вас окружают мощные стены без всякого намека на декор. Сделав несколько шагов, вы попадаете в домашнюю библиотеку, а еще через пару метров выходите во двор, в котором вас встречает одинокое карликовое деревце. Азиатские архитекторы – непревзойденные мистификаторы.
Покой и неприкосновенность частной жизни семьи защищены кирпичным забором, строители которого специально оставили прямоугольное отверстие для тонкого ствола молодого дерева. Впервые взглянув на фото, можно подумать, что перед нами – не часть реально существующего участка, а художественный портрет.
На этом фото изображена завершающая стадия реконструкции дома. Строители только что закончили возведение мощного забора из белого кирпича, осталось лишь установить дверь, составленную из металлических прутьев. Кажется, что время в этом доме остановилось – даже привязанная к поводку собака скорее похожа на восковую фигуру, чем на жизнерадостного песика, преданно глядящего в глаза своих хозяевам. Впрочем, сомнения в реальности ее существования рассеиваются, когда мы смотрим на крошечное окошко, сделанное специально для того, чтобы песик всегда мог быть в курсе происходящего за пределами кирпичной стены.