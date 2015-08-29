Виды кровельной черепицы

Выбор кровельного материала для дома – ответственное занятие. Кровля защищает всю постройку от механического влияния и непогоды. Кровельная черепица бывает разных видов, различающихся составом, весом, стоимостью и монтажом. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы расскажем подробнее, чтобы у вас не возникло трудностей при покупке кровельной черепицы.
Главные факторы, по которым необходимо определять нужный вам вид кровельной черепицы, это: срок службы, особенности монтажа, климатические условия, технические характеристики здания, внешний вид. Каждый материал имеет свой «срок годности» и по-разному реагирует на погодные условия. При монтаже некоторых видов кровельной черепицы не обойтись без специальных приспособлений и навыков. Под техническими параметрами здания подразумевается угол наклона крыши, а также выдерживаемая постройкой нагрузка. Кровля оказывает давление на фундамент и перекрытие, поэтому для относительно легкого дома из дерева, например, не подойдут тяжелые виды черепицы (такие, как керамические). Цена тоже немаловажный фактор, и нужно учитывать, что она складывается из стоимости квадратной единицы материала, а также дополнительных приспособлений для монтажа и собственно установки.
Среди всех видов кровельных черепиц металлочерепица – наиболее простой в установке и демократичный по цене вариант, чем и объясняется ее популярность. Из названия не трудно догадаться, что этот вид черепицы состоит из металлических листов. Металлочерепица подходит для разных климатических широт, так как хорошо переносит температурные перепады. Одним из особых преимуществ металлочерепицы является широкий ассортимент: разнообразные оттенки и формы листов позволяют подобрать именно тот дизайн, который будет гармонично дополнять ваше здание.
Битумная гибкая черепица относится к категории мягкой кровли, которая представляет собой плитку в виде геометрических фигур. Мягкий вид черепицы отличается эластичностью, прочностью и простотой в монтаже; для крыш сложных форм он подходит как нельзя лучше. Кроме того, мягкая черепица не пропускает звуки и влагу, она легкая и пожароустойчивая. Благодаря тому, что мягкая черепица укладывается отдельными элементами, в любой момент можно без труда заменить поврежденный участок, не затрагивая всю кровлю.
Однако металлочерепица не отличается хорошей шумоизоляцией, в монтаже требует дополнительных элементов, а при неправильной установке возможно появление коррозии. Тем не менее, в соотношении «цена-качество» металлочерепица занимает высокое положение, поэтому если вы не готовы переплачивать за более новые материалы, а эти недостатки не кажутся вам слишком значимыми, то металлочерепица станет отличным вариантом кровли. Тем более, что хорошие высококлассные модели прослужат примерно 40-50 лет.
Керамическую черепицу получают путем термической обработки глины. При качественном обжиге материал становится более устойчивым к различным температурам. Существенным недостатком керамической черепицы является низкая герметичность: стыки между плитками могут пропускать дождь и снег. Но эта проблема решается, если предусмотреть дополнительную гидроизоляцию: например, положить под черепицу рубероид или специальную пленку. Черепица из керамики достаточно хрупкая и тяжелая, поэтому ее следует транспортировать с осторожностью и использовать дополнительное оборудование или рабочую силу для выгрузки. Также следует учесть, что керамическая черепица и все ее комплектующие дорогостоящи. При всех этих минусах плюсы керамической кровли все равно перевешивают: данный вид выглядит весьма богато и эстетично, не требует ухода и ремонта, не пропускает шум и не распространяет огонь. При грамотном монтаже срок службы керамической черепицы достигает века.
Эластичный материал битумной гибкой черепицы принимает разнообразные формы и подходит для отделки крыш сложной конструкции. Существует многообразие геометрических форм и расцветок этого вида кровли. Битум отлично приглушает звуки дождя и ветра, этот легкий вид кровли удобно транспортировать и устанавливать: отходы во время монтажа совсем незначительные, что экономит материал и, соответственно, средства. Кроме того, черепицу можно заменять отдельными частями. При этом для монтажа требуется сплошная обрешетка, что усложняет процесс. Битумная гибкая черепица выдерживает сильные перепады температур и не подвергается гниению, на ее поверхности не появится грибок и бактерии. Однако при высоких температурах она может выделять неприятный запах и канцерогены. Битумная кровля прослужит примерно от 20 до 50 лет.
Натуральная кровельная черепица – самый экологически чистый и безопасный вариант. Она имеет и другие плюсы, среди которых огнеупорность, звукоизоляция, надежность, долговечность. Ассортимент оттенков и фактур тоже радует и не оставляет равнодушным. Такая черепица может прослужить до 100 лет и больше, поэтому она подходит именно тем, кто строит дом на века. К натуральному виду относится керамическая и цементно-песчаная черепица.
Еще одна разновидность натуральной кровли – цементно-песчаная (или бетонная) черепица. Она изготавливается из соединения кварцевого песка и цемента, а также природных красителей. Одним из важных достоинств этой черепицы является сравнительная дешевизна при своей экологичности. Бетонная кровля обладает звукоизоляционными качествами, устойчива к огню и сильным морозам (за что ценится жителями Сибири), долговечна – срок службы составляет около 100 лет. К недостаткам относятся все те же минусы, что и у керамической черепицы: хрупкость, большой вес, низкая гидроизоляция.
Полимерпечсаная черепица – результат экспериментов производителей, которые хотели создать похожий на керамический вид кровли, но более дешевый и легкий. Последние качества воплотить в полимерпесчаной черепице вполне удалось. Она изготавливается из песка и переработанных бытовых полимеров – пластика, ПВХ-пленок и т.д. Нетрудно догадаться, что при высоких температурах такой состав может деформироваться, выгорать и менять свои свойства. Полимерпесчаная черепица имеет вполне презентабельный вид, но будьте готовы к тому, что, несмотря на обещания производителей, через несколько лет ваша крыша может прийти в негодность.
Одна из новейших разработок в области кровельных покрытий – композитная черепица. Всего за какое-то десятилетие она набрала высокую популярность, зарекомендовав себя как лучший материал из представленных на рынке. Композитная черепица состоит из нескольких слоев покрытий, ее основной компонент – обработанная сталь. Этот вид кровли довольно легкий и удобный в установке, а при необходимости его можно реконструировать. Композитная черепица является экологическим материалом, она легкая, не пропускает осадки, обладает огнеупорными свойствами, обеспечивает звуко и теплоизоляцию. Кроме того, сохраняет прекрасный внешний вид в течение многих десятилетий. Композитный вид кровли легко режется и гнется, что упрощает монтаж и позволяет воплотить разнообразные архитектурные задумки. Основной недостаток данного вида кровли – высокая цена материала, но она вполне оправдана теми качествами, что демонстрирует композитная черепица.