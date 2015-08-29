Виды кровельной черепицы

Керамическую черепицу получают путем термической обработки глины. При качественном обжиге материал становится более устойчивым к различным температурам. Существенным недостатком керамической черепицы является низкая герметичность: стыки между плитками могут пропускать дождь и снег. Но эта проблема решается, если предусмотреть дополнительную гидроизоляцию: например, положить под черепицу рубероид или специальную пленку. Черепица из керамики достаточно хрупкая и тяжелая, поэтому ее следует транспортировать с осторожностью и использовать дополнительное оборудование или рабочую силу для выгрузки. Также следует учесть, что керамическая черепица и все ее комплектующие дорогостоящи. При всех этих минусах плюсы керамической кровли все равно перевешивают: данный вид выглядит весьма богато и эстетично, не требует ухода и ремонта, не пропускает шум и не распространяет огонь. При грамотном монтаже срок службы керамической черепицы достигает века.