Забудьте о тренажерном зале и занимайтесь дома!

Простой, но очень увлекательный домашний тренажер – скалодром на стене. Занятие сходное с подъемом по лесенке, но гораздо более креативное. На скалодроме тренируются мышцы рук и ног, развивается сила пальцев, выносливость, гибкость, а также – логическое мышление и сила воли. Ведь в отличие от стандартной шведской стенки, здесь нужно самому выбрать свой путь к вершине и целенаправленно стремится ввысь.

Зацепы для скалодрома имеют самую разную форму, цвет и дизайн. Можно подобрать тот вариант, которые покажется вам наиболее интересными и подходящим по уровню сложности:

- зацепы для скалодрома детские – такое оборудование обладает фантазийными формами, малыми размерами и яркой окраской;

- стандартные зацепы, которые позволят сделать варианты передвижения по скалодрому разнообразнее;

- зацепы фигурные, необычных форм могут быть изготовлены, например, в виде насекомых, животных или морских обитателей.

Если для оборудования скалодрома используется бетонная стена, то зацепы можно крепить без дополнительной подготовки поверхности. С помощью листов фанеры можно сделать более оригинальные формы скалодрома: плавный подъемный ручек для начального уровня или с отрицательным углом наклона для продвинутых скалолазов.