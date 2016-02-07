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Забудьте о тренажерном зале и занимайтесь дома!

Перла Вереника Перла Вереника
RECLINE PERSONAL, Technogym Germany GmbH Technogym Germany GmbH Комната для спорта
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О спорт, ты – мир! – гласит известная Ода спорту основателя Олимпийских игр современности Пьера де Кубертена. Да и сами мы часто замечаем, как просят разминки мышцы после долго трудового дня в офисе. Чтобы не было никаких отговорок от занятий фитнесом, решите этот вопрос для себя раз и навсегда – сделайте свой домашний мини-зал для спорта.

Скалодром

Palestra di arrampicata sportiva indoor, Andrea Martinelli Architetto Andrea Martinelli Architetto Комната для спорта
Andrea Martinelli Architetto

Andrea Martinelli Architetto
Andrea Martinelli Architetto
Andrea Martinelli Architetto

Простой, но очень увлекательный домашний тренажер – скалодром на стене. Занятие сходное с подъемом по лесенке, но гораздо более креативное.  На скалодроме тренируются мышцы рук и ног, развивается сила пальцев, выносливость, гибкость, а также – логическое мышление и сила воли. Ведь в отличие от стандартной шведской стенки, здесь нужно самому выбрать свой путь к вершине и целенаправленно стремится ввысь. 

Зацепы для скалодрома имеют самую разную форму, цвет и дизайн. Можно подобрать тот вариант, которые покажется вам наиболее интересными и подходящим по уровню сложности:

- зацепы для скалодрома детские – такое оборудование обладает фантазийными формами, малыми размерами и яркой окраской;

- стандартные зацепы, которые позволят сделать варианты передвижения по скалодрому разнообразнее;

- зацепы фигурные, необычных форм могут быть изготовлены, например, в виде насекомых, животных или морских обитателей.

Если для оборудования скалодрома используется бетонная стена, то зацепы можно крепить без дополнительной подготовки поверхности. С помощью листов фанеры можно сделать более оригинальные формы скалодрома: плавный подъемный ручек для начального уровня или с отрицательным углом наклона для продвинутых скалолазов.

Используем лестницы

Дизайн детской мальчика в ЖК "Новый город" Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской мальчика в ЖК Новый город

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Небольшая шведская лесенка впишется абсолютно в любой интерьер и поместится даже в весьма ограниченном пространстве комнаты. 

Помимо стандартных перекладин, ваша стенка может быть оснащена следующими элементами:
- боксерской грушей;

- турником;

- гимнастическими кольцами;

- веревочным канатом;

- веревочной лестницей;

- скамьей для пресса;

- брусьями.

Причем все эти дополнительные элементы обычно являются съемными , так что вы всегда можете отсоединить, например, скамью для пресса, чтобы выполнять отжимания на брусьях.

А комплексы упражнений для занятий на шведской стенке крайне разнообразны и можно подобрать  на любой случай жизни – и для лечения сколиоза, и для похудения, и для упражнений на пресс, и для растяжки.

Финтесс-центр в спальне

RECLINE PERSONAL, Technogym Germany GmbH Technogym Germany GmbH Комната для спорта
Technogym Germany GmbH

Technogym Germany GmbH
Technogym Germany GmbH
Technogym Germany GmbH

Домашние  тренажеры сочетают в себе многофункциональность и компактные размеры, что позволяет вместить их в любую комнату – например, в уголке спальни. Такие спортивные комплексы для домашнего использования производители выполняют в элегантном дизайне, который вполне сочетается с обычным интерьером комнат, не превращая их в подобие спортивного зала. Современные домашние фитнесс-системы сочетают в себе множество полезных качеств: эргономичные формы, нейтральные цветовые сочетания, приятные материалы и кроме того, ряд  удобных гаджетов для самостоятельного использования (шагомеры, километромеры, встроенный  кардиодатчик).

Домашний спортзал

IllusionTV Glassinnovation, Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV Комната для спорта
Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV

Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV
Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV
Glassinnovation Illusion Magic MirrorTV

Свободную площадку в несколько метров вполне можно превратить в домашний спортзал.  Особое внимание стоит уделить качеству отделочных материалов. 

Напольное покрытие должно быть гладким, но не скользким, из теплых и приятных для ступней материалов с высоким уровнем звукоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать  для оборудования домашнего спортивного уголка пробковое покрытие пола или плотный безворсовый  ковролин с толстой основой.

Конечно, если позволяют размеры помещения, то для четкого и правильного выполнения упражнений желательно предусмотреть зеркало в полный рост. Но не менее полезным может стать в домашнем фитнесс-центре компактная медиа-система и плоский экран телевизора на стене. Это позволит выполнять упражнения под ритмичную музыку или руководствуясь видео-инструкциями тренеров.

Танцевальная студия

CASA LA SANTINA , barqs bisio arquitectos barqs bisio arquitectos Гостиная в стиле модерн
barqs bisio arquitectos

barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos

Домашние занятия танцами – вещь полезная во всех отношениях. Это и  помогает размять практически все группы мышцы, повышает жизненный тонус, да и просто  улучшает настроение. Тем более,  что  место для таких занятий дома практически не требует отдельного оборудования: в качестве разминки – уберите лишние предметы, создав свободную площадку для занятия, подготовьте любимую музыку или видео-записи уроков танцев. Кстати, такие занятие полезны как новичкам – для того, чтобы постепенно поверить в свои силы и научится не стесняться своего тела, так и профессионалам – для поддержания формы.

Спортивная площадка в саду

Juegos y casitas para niños, Juegos del Bosque Juegos del Bosque Сад Игровая площадка и качели
Juegos del Bosque

Juegos del Bosque
Juegos del Bosque
Juegos del Bosque

Зеленую полянку в саду любители активного отдыха вполне могут оборудовать для самых разнообразных спортивных занятий – от футбола до теннисного корта, от обычных турников до сложного сплетения лестниц и дорожек с препятствиями. 

Площадка для таких занятий должна оборудоваться на сухом, ровном участке. В качестве покрытия может использоваться так называемый спортивный газон из мятлика лугового, полевицы белой и овсянницы луговой. Также используются специальные смеси из измельченного кирпича, извести и глины. Рулонные покрытия, например, регупол на основе резиновой крошки,  стоят дороже грунтовых, но требуют меньших забот в эксплуатации.

Плавательный бассейн

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Бассейн в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Открытый плавательный бассейн во дворе рядом с домом или отапливаемый  в доме, одинаково роскошное и желанное приобретение. Но если другие дорогостоящие предметы зачастую бывают не более, чем демонстрация статуса, то плавательный бассейн – пространство многофункциональное и действительно полезное. 

Плавательные открытые бассейны относятся скорее к крупным формам ландшафтного дизайна и даже не на каждом пригородном участке может быть найдена подходящая площадка нужного размера. В таких случаях для активных занятий плаваньем специалисты рекомендуют оборудовать узкие плавательные бассейны шириной всего в одну дорожку – от 1,5 до 3 метров, зато длиной до 25 метров. Такие конструкции бывает гораздо проще разместить на небольших участках. 

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