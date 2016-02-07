Забудьте о тренажерном зале и занимайтесь дома!

О спорт, ты – мир! – гласит известная Ода спорту основателя Олимпийских игр современности Пьера де Кубертена. Да и сами мы часто замечаем, как просят разминки мышцы после долго трудового дня в офисе. Чтобы не было никаких отговорок от занятий фитнесом, решите этот вопрос для себя раз и навсегда – сделайте свой домашний мини-зал для спорта.
Простой, но очень увлекательный домашний тренажер – скалодром на стене. Занятие сходное с подъемом по лесенке, но гораздо более креативное. На скалодроме тренируются мышцы рук и ног, развивается сила пальцев, выносливость, гибкость, а также – логическое мышление и сила воли. Ведь в отличие от стандартной шведской стенки, здесь нужно самому выбрать свой путь к вершине и целенаправленно стремится ввысь.
Зацепы для скалодрома имеют самую разную форму, цвет и дизайн. Можно подобрать тот вариант, которые покажется вам наиболее интересными и подходящим по уровню сложности:
- зацепы для скалодрома детские – такое оборудование обладает фантазийными формами, малыми размерами и яркой окраской;
- стандартные зацепы, которые позволят сделать варианты передвижения по скалодрому разнообразнее;
- зацепы фигурные, необычных форм могут быть изготовлены, например, в виде насекомых, животных или морских обитателей.
Если для оборудования скалодрома используется бетонная стена, то зацепы можно крепить без дополнительной подготовки поверхности. С помощью листов фанеры можно сделать более оригинальные формы скалодрома: плавный подъемный ручек для начального уровня или с отрицательным углом наклона для продвинутых скалолазов.
Новый город
Небольшая шведская лесенка впишется абсолютно в любой интерьер и поместится даже в весьма ограниченном пространстве комнаты.
Помимо стандартных перекладин, ваша стенка может быть оснащена следующими элементами:
- боксерской грушей;
- турником;
- гимнастическими кольцами;
- веревочным канатом;
- веревочной лестницей;
- скамьей для пресса;
- брусьями.
Причем все эти дополнительные элементы обычно являются съемными , так что вы всегда можете отсоединить, например, скамью для пресса, чтобы выполнять отжимания на брусьях.
А комплексы упражнений для занятий на шведской стенке крайне разнообразны и можно подобрать на любой случай жизни – и для лечения сколиоза, и для похудения, и для упражнений на пресс, и для растяжки.
Домашние тренажеры сочетают в себе многофункциональность и компактные размеры, что позволяет вместить их в любую комнату – например, в уголке спальни. Такие спортивные комплексы для домашнего использования производители выполняют в элегантном дизайне, который вполне сочетается с обычным интерьером комнат, не превращая их в подобие спортивного зала. Современные домашние фитнесс-системы сочетают в себе множество полезных качеств: эргономичные формы, нейтральные цветовые сочетания, приятные материалы и кроме того, ряд удобных гаджетов для самостоятельного использования (шагомеры, километромеры, встроенный кардиодатчик).
Свободную площадку в несколько метров вполне можно превратить в домашний спортзал. Особое внимание стоит уделить качеству отделочных материалов.
Напольное покрытие должно быть гладким, но не скользким, из теплых и приятных для ступней материалов с высоким уровнем звукоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать для оборудования домашнего спортивного уголка пробковое покрытие пола или плотный безворсовый ковролин с толстой основой.
Конечно, если позволяют размеры помещения, то для четкого и правильного выполнения упражнений желательно предусмотреть зеркало в полный рост. Но не менее полезным может стать в домашнем фитнесс-центре компактная медиа-система и плоский экран телевизора на стене. Это позволит выполнять упражнения под ритмичную музыку или руководствуясь видео-инструкциями тренеров.
Домашние занятия танцами – вещь полезная во всех отношениях. Это и помогает размять практически все группы мышцы, повышает жизненный тонус, да и просто улучшает настроение. Тем более, что место для таких занятий дома практически не требует отдельного оборудования: в качестве разминки – уберите лишние предметы, создав свободную площадку для занятия, подготовьте любимую музыку или видео-записи уроков танцев. Кстати, такие занятие полезны как новичкам – для того, чтобы постепенно поверить в свои силы и научится не стесняться своего тела, так и профессионалам – для поддержания формы.
Зеленую полянку в саду любители активного отдыха вполне могут оборудовать для самых разнообразных спортивных занятий – от футбола до теннисного корта, от обычных турников до сложного сплетения лестниц и дорожек с препятствиями.
Площадка для таких занятий должна оборудоваться на сухом, ровном участке. В качестве покрытия может использоваться так называемый спортивный газон из мятлика лугового, полевицы белой и овсянницы луговой. Также используются специальные смеси из измельченного кирпича, извести и глины. Рулонные покрытия, например, регупол на основе резиновой крошки, стоят дороже грунтовых, но требуют меньших забот в эксплуатации.
Открытый плавательный бассейн во дворе рядом с домом или отапливаемый в доме, одинаково роскошное и желанное приобретение. Но если другие дорогостоящие предметы зачастую бывают не более, чем демонстрация статуса, то плавательный бассейн – пространство многофункциональное и действительно полезное.
Плавательные открытые бассейны относятся скорее к крупным формам ландшафтного дизайна и даже не на каждом пригородном участке может быть найдена подходящая площадка нужного размера. В таких случаях для активных занятий плаваньем специалисты рекомендуют оборудовать узкие плавательные бассейны шириной всего в одну дорожку – от 1,5 до 3 метров, зато длиной до 25 метров. Такие конструкции бывает гораздо проще разместить на небольших участках.