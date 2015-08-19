Невероятный редизайн кухни

Сделать свою кухню более удобной, стильной и модной мечтает, наверное, каждый второй читатель homify. Сегодня мы публикуем проект барселонской дизайн-студии Cocinas Santos о том, как провести такой ремонт быстро и легко.
Реализовать проект редизайна кухни вы можете самостоятельно, хотя гораздо проще будет обратиться к дизайнеру интерьера, а лучше — к кухонному планировщику. Во-первых, ваш бюджет будет заметно сокращен, благодаря навыкам профессионалов в закупках, а качество каждого предмета и материала отделки будет проверено многолетним опытом. В случае, если у вас возникнут какие-либо проблемы, дизайнер всегда может легко их исправить, за приемлемый срок и с минимальными затратами.
В большинстве случаев редизайн кухни — это новые отделка стен и пол, кухонный гарнитур, бытовая техника. Система водоснабжения и вентиляции тоже может быть изменена, как и план электрической проводки в помещении. К тому же, в частном доме редизайн кухни иногда подразумевает новые окна, двери или даже панорамное остекление с выходом в сад.
В этом же проекте мы посмотрим редизайн кухни от самой начальной стадии до победного финала. Фотографии показывают весь процесс, а дополнительные комментарии помогут вам сориентироваться в плане работ.
Устаревшие на вид кухонные фасады, неудобная расстановка мебели, созданная самими владельцами в попытке улучшить функциональность комнаты и не подходящие друг к другу по цвету и стилю материалы отделки и гарнитур.
Конечно же, это не самая худшая кухня на свете, но ее хозяева очень хотели сделать ее более удобной и оформить в стиле испанского минимализма. Кстати, именно в Барселоне данный стиль сейчас переживает период своего расцвета, где на модной волне редизайна тысячи квартир и домов реконструируются в современном минималистичном стиле.
Выслушав потребности клиента, дизайнеры проанализировали ситуацию и разработали новый проект. Барная стойка переместилась из прохода в левый угол комнату у окна, что позволило создать полноценный проход к рабочей зоне комнаты. Справа от входа разместился холодильник, который раньше тоже загораживал проход к плите. Здесь же были установлены системы хранения от пола до потолка, очень вместительные и удобные в использовании. Раковина и плита остались на прежних, комфортных местах, а микроволновая печь была встроена в гарнитур кухни неподалеку от варочной панели.
Элегантный кухонный гарнитур, совмещающий в себе блеск белоснежного глянца и теплоту натурального дерева, был выбран не случайно. Хозяин хотел воплотить свою мечту о мульти-функциональной и к тому же практически незаметной кухне, будто парящей в воздухе. Верхние белые шкафы воспринимаются глазом именно так, как предмет декора, а в реальности проект воплощен был с еще большим изяществом.
Удивительный эффект получился в этом крохотном помещении из-за использования белоснежного глянцевого фартука. Вся комната стала сверкать чистотой, а моются такие поверхности легким нажатием губки со специальным средством.
Удачно подобранные друг под друга рейлинги и бытовая техника выполнены из нержавеющей стали и прекрасно дополняют своим блеском белый и коричневый цвета в интерьере.
Теперь можно очень быстро взять пакетик сока из холодильника, не мешая хозяйке у плиты. Холодильник легкодоступен из гостиной и из самой кухни.
Зоны хранения этого модуля гарнитура очень вместительные и имеют весьма внушительную глубину, под стать холодильнику. Белый цвет шкафов очень стильно сглаживает углы в маленькой комнате, создавая ощущение простора и свежести.
В прошлом эта ниша на кухне не использовалась вовсе, пока дизайнеры не придумали данный подход.
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