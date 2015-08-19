Невероятный редизайн кухни

Сделать свою кухню более удобной, стильной и модной мечтает, наверное, каждый второй читатель homify. Сегодня мы публикуем проект барселонской дизайн-студии Cocinas Santos о том, как провести такой ремонт быстро и легко.

Реализовать проект редизайна кухни вы можете самостоятельно, хотя гораздо проще будет обратиться к дизайнеру интерьера, а лучше — к кухонному планировщику. Во-первых, ваш бюджет будет заметно сокращен, благодаря навыкам профессионалов в закупках, а качество каждого предмета и материала отделки будет проверено многолетним опытом. В случае, если у вас возникнут какие-либо проблемы, дизайнер всегда может легко их исправить, за приемлемый срок и с минимальными затратами.

В большинстве случаев редизайн кухни — это новые отделка стен и пол, кухонный гарнитур, бытовая техника. Система водоснабжения и вентиляции тоже может быть изменена, как и план электрической проводки в помещении. К тому же, в частном доме редизайн кухни иногда подразумевает новые окна, двери или даже панорамное остекление с выходом в сад.

В этом же проекте мы посмотрим редизайн кухни от самой начальной стадии до победного финала. Фотографии показывают весь процесс, а дополнительные комментарии помогут вам сориентироваться в плане работ.