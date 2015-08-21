Реконструкция по-испански

Когда вы решаетесь на затею полной трудоемкой реконструкции дома и его капитального ремонта, очень важно не упустить из виду ни одну техническую деталь. Начиная работы, вы можете не только не получить желаемое, но и вовсе открыть Ящик Пандоры на месте вашего любимого дома. Вас ожидают самые различные ремонтные катаклизмы — цунами из прорванного водопровода, ураганы из клубов пыли и даже землетрясения от отваливающейся штукатурки.

Поэтому хозяева этого дома в Испании решили обратиться за консультацией к специалистам-дизайнерам из PLASTUDIO, которые, оценив возможности дома, добились наилучшего результата при реконструкции.