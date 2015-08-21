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Реконструкция по-испански

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Кухни в эклектичном стиле
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Когда вы решаетесь на затею полной трудоемкой реконструкции дома и его капитального ремонта, очень важно не упустить из виду ни одну техническую деталь. Начиная работы, вы можете не только не получить желаемое, но и вовсе открыть Ящик Пандоры на месте вашего любимого дома. Вас ожидают самые различные ремонтные катаклизмы — цунами из прорванного водопровода, ураганы из клубов пыли и даже землетрясения от отваливающейся штукатурки. 

Поэтому хозяева этого дома в Испании решили обратиться за консультацией к специалистам-дизайнерам из PLASTUDIO, которые, оценив возможности дома, добились наилучшего результата при реконструкции.

До: старомодный интерьер из 60-х

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Этот дом купила семья, состоящая из женатой пары, двоих детей и кошки. Обычно старые дома покупаются из-за низкой рыночной стоимости или просто ради удачного местоположения. Но этот дом сам изначально понравился всем, и поэтому было принято решение о его полной реконструкции.

После: минимализм в белом цвете

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Дом с большим потенциалом, так как имеет два просторных уровня. Площадь первого — 160 квадратных метров, а мансарда в 50 квадратных метров имеет еще и 80-метровую террасу. На такой нескромной площади можно создать действительно «Дом Мечты», что дизайнеры и сделали.

В итоге древесина осталась ключевым элементов в отделке всех интерьеров, а приоритетным направлением в редизайне стало увеличение количества солнечного света в каждой комнате.

По всему дому окна были увеличены за счет стекол без или с минимумом расстекловки. Был выбран практически полностью белоснежный фон с добавлением темно-серых акцентов и различных теплых оттенков древесины.

До: в атмосфере ретро

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Винтажное настроение по всему дому и темные полы делали его немного мрачным и даже слегка драматичным.

После: технологичность и красивый дизайн

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Стены и пол в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Проект редизайна включает в себя и полную трансформацию лестницы. Она изменила свое местоположение, эстетику и даже функциональность.

Здесь были установлены системы хранения, а более удобная для эксплуатации форма самой лестницы выглядит в интерьере очень органично.

При изменении планировки первого этажа лестница стала центром общей комнаты, составленной из кухни, столовой, гостиной и коридора.

После: столовая комната

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Столовая комната в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Столовая здесь выполнена в светлой гамме и скандинавском стиле, которые идеально подходят для небольших помещений.

Сзади мы можем видеть входную дверь в квартиру, а чуть правее — те самые стеллажи под лестницей, которые выглядят, как обычный шкаф. Стеклянные двери-слайдеры ведут в просторную кухню, а сама столовая становится центром всего дома.

После: гостиная

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Гостиные в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Гостиная комната примыкает к столовой и оформлена в стиле минимализма. Она может похвастаться встроенным камином и уютным местечком для чтения у окна.

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После: кухня

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Кухни в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Модная кухня выполнена в стиле минимализма, где только ярко-желтые стулья нарушают максимально спокойную раскраску интерьера.

Рабочие зоны расположились справа, места для хранения — слева, а кухонный остров используется больше для готовки, хотя и имеет барную стойку. За ним расположен обычный стол на четверых, который и используется семьей чаще всего.

До: мансардная комната

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Ослепленные светлыми интерьерами после редизайна, мы уже и забыли, как выглядел дом первоначально. Посмотрите на эту темную мансарду, которая срочно нуждалась в современной отделке и солнечном свете.

Темное дерево, несмотря на качественно выполненную работу, выглядит утомительно и даже приводит к легкой клаустрофобии под низким скатом крыши. Мы советуем на мансарде всегда использовать исключительно светлые тона в отделке, в том числе и древесные.

После: лаунж-зоны на мансарде

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Теперь, как только вы поднимаетесь на второй этаж, вы оказываетесь в просторном холле. Слева от вас будет рабочий кабинет с большим панорамным окном, прямо — стеллажи с полками для книг, а справа вас ждет вторая гостиная.

До: спальня на мансарде

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Зона спальни на мансарде выглядит еще более сумбурно, чем первая мансардная комната, что мы рассмотрели. Неудачно вписанная колонна вносит дисгармонию в интерьер, как и старая деревянная мебель.

После: детская на мансарде

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Дизайнер решил проблему созданием небольшого, но опрятного коридора. В итоге по обе стороны от новой стены получились новые места хранения и гардеробная позади. Дальний уголок используется для спального места, а весь интерьер выглядит очень опрятно и свежо.

Маленькому ребенку наверняка понравится его новая комната, которая к тому же выглядит, почти как волшебная комнатка в кукольном домике.

После: ванная на мансарде

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Ванная комната в эклектичном стиле
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Здесь же, на мансарде, образовалась и ванная комната. Оформленная в белых тонах и декорированная плиткой с орнаментом она выглядит очень современно. Кажется, что скос крыши только играет на руку интересному интерьеру, а панорамное зеркало во всю длину стены позволяет визуально увеличить пространство и сделать его еще более светлым.

Еще одна статья о реконструкции, которая вдохновляет, доступна по ссылке.

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